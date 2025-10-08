Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái

Se completaron este miércoles los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái que se lleva a cabo en China y se definieron los ocho tenistas que siguen en carrera por el título y jugarán los cuartos de final: Daniil Medvedev (16°), Alex De Miñaur (7°), Arthur Rinderknech, Felix Auger-Aliassime (12°), Zizou Bergs, Novak Djokovic (4°), Holger Rune (10°) y Valentin Vacherot (Q)

El ruso Medvedev se impuso al estadounidense Learner Tien por 6-7 (6), 7-6 (1) y 6-4 y próximo rival será el australiano De Miñaur, verdugo del portugués Nuno Borges por 7-5 y 6-2. El otro cruce de la parte alta del cuadro lo protagonizarán el francés Rinderknech, quien eliminó al checo Jiri Lehecka (15°) por 6-3 y 7-6 (5), y el canadiense Auger-Aliassime, que le ganó al italiano Lorenzo Musetti (8°) por 6-4 y 6-2.

El belga Bergs doblegó al canadiense Gabriel Diallo (31°) por 6-3, 5-7 y 7-6 (8) y en la siguientes instancia chocará con Djokovic. El serbio celebró ante el español Jaume Munar por 6-3, 5-7 y 6-2 y se convirtió en el jugador más longevo en meterse en unos cuartos de final de un M1000. A su vez, es el mejor sembrado de los que quedan en competencia y, en consiguiente, el máximo favorito al título que conquistó cuatro veces (máximo ganador de la historia) pero que se le negó la temporada pasada porque perdió la definición ante Jannik Sinner.

Rune y el sorprendente Vacherot chocarán en el partido restante. El danés venció al galo Giovanni Mpetshi Perricard por 6-4, 6-7 (7) y 6-3 mientras que el polaco, que accedió al cuadro principal desde la qualy, hizo lo propio vs. el neerlandés Tallon Griekspoor por 4-6, 7-6 (1) y 6-4.

Holger Rune es uno de los ocho tenistas que disputarán los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái Andy Wong� - AP�

Resultados de los octavos de final del M1000 de Shanghái

Daniil Medvedev (16°) a Learner Tien por 6-7 (6), 7-6 (1) y 6-4.

a Learner Tien por 6-7 (6), 7-6 (1) y 6-4. Alex De Miñaur (7°) a Nuno Borges por 7-5 y 6-2.

a Nuno Borges por 7-5 y 6-2. Arthur Rinderknech a Jiri Lehecka (15°) por 6-3 y 7-6 (5).

a Jiri Lehecka (15°) por 6-3 y 7-6 (5). Felix Auger-Aliassime (12°) a Lorenzo Musetti (8°) por 6-4 y 6-2.

a Lorenzo Musetti (8°) por 6-4 y 6-2. Zizou Bergs a Gabriel Diallo (31°) por 6-3, 5-7 y 7-6 (8).

a Gabriel Diallo (31°) por 6-3, 5-7 y 7-6 (8). Novak Djokovic (4°) a Jaume Munar por 6-3, 5-7 y 6-2.

a Jaume Munar por 6-3, 5-7 y 6-2. Holger Rune (10°) a Giovanni Mpetshi Perricard por 6-4, 6-7 (7) y 6-3.

a Giovanni Mpetshi Perricard por 6-4, 6-7 (7) y 6-3. Valentin Vacherot (Q) a Tallon Griekspoor por 4-6, 7-6 (1) y 6-4.

Cronograma de los cuartos de final del M1000 de Shanghái

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Holger Rune (10°) vs. Valentin Vacherot (Q) - Jueves 9 de octubre desde no antes de las 4 en el Stadium Court.

Zizou Bergs vs. Novak Djokovic (4°) - Jueves 9 de octubre desde no antes de las 7.30 en el Stadium Court.

Daniil Medvedev (16°) vs. Alex De Miñaur (7°) - Viernes 10 de octubre.

- Viernes 10 de octubre. Arthur Rinderknech vs. Felix Auger-Aliassime (12°) - Viernes 10 de octubre.

El cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái

Todos los campeones del Masters 1000 de Shanghái

2009 : Nikolay Davydenko (Rusia).

: Nikolay Davydenko (Rusia). 2010 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2011 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2012 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2013 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2014 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2015 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2016 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2017 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2018 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2019 : Daniil Medvedev (Rusia).

: Daniil Medvedev (Rusia). 2020 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2021 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2022 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2023 : Hubert Hurkacz (Polonia).

: Hubert Hurkacz (Polonia). 2024: Jannik Sinner (Italia).

Tabla de campeones del Masters 1000 de Shanghái