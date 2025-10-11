Djokovic perdió contra el sorprendente Valentin Vacherot en la semifinal del Masters 1000 de Shanghái

El sorprendente tenista monegasco Valentin Vacherot, 204° del ranking y que accedió al torneo desde la clasificación, derrotó por 6-3 y 6-4 a Novak Djokovic (5°) y provocó este sábado la gran sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái, que lo tendrá nada menos que en la final.

A sus 26 años, Vacherot se convirtió en el primer tenista nacido en Mónaco en ganarle a un Top 10 en el circuito y en disputar una final de un Masters 1000, que tendrá lugar este domingo contra el ganador del encuentro entre el francés Arthur Rinderknech (54°) y el ruso Daniil Medvedev (N.18). Fue la semifinal número 198 de la cinematográfica carrera de Djokovic. Por encima de su registro sólo están el estadounidense Jimmy Connors (239) y el suizo Roger Federer (211).

Valentin Vacherot, acostumbrado a jugar challengers, está ante la gran oportunidad de su carrera: un título de Masters 1000 Andy Wong� - AP�

“Esto es una locura. En primer lugar, estar al otro lado de la pista [frente a Novak] fue una experiencia increíble. Creo que tengo mucho que aprender de este partido, de él. Incluso para mí mismo, tengo mucho que recordar”, dijo un extasiado Vacherot al finalizar el partido. Y agregó: “Han sido una hora y 40 minutos de pura alegría, aunque no mucha gente quería que siguiera adelante. Aquí se lo aprecia mucho [a Djokovic]. Ha ganado cuatro veces. Me perdí un poco con todos sus títulos cuando lo anunciaban, pero ha sido una experiencia irreal. Ahora probablemente voy a disfrutar de la victoria de esta noche y pensar en la final de mañana”.

Sin restar méritos a la gesta del monegasco, Djokovic jugó disminuido físicamente en el sauna en el que se convirtió la pista central de Shanghái por el asfixiante calor.

El gigante serbio, que sigue sin ganar un Masters 1000 desde el de París a finales de 2023, no mostró su nivel habitual, con solo 9 golpes ganadores (por 22 de su rival), pero sobre todo fue ineficaz con su servicio. Apenas ganó el 59% de los puntos con su primer saque, porcentaje que cayó al 48% con el segundo.

El resto físico, una de las principales armas de Djokovic, tampoco le funcionó, y no llegó ni al 30% de puntos ganados sobre el servicio de su rival.

En estas circunstancias, Vacherot jugó perfectamente sus cartas y minimizó errores. El mayor peligro que podía tener era cómo gestionar el momento en el que pudiese verse ganador, como en el primer juego del segundo set, en el que desperdició dos bolas de quiebre que le podían haber dado ya una ventaja casi decisiva.

Pero el joven monegasco no se descompuso y esperó su ocasión, que llegó en el noveno juego, cuando rompió a Djokovic, y en el décimo, en el que salvó un punto de break para sellar poco después la victoria.

El protocolar saludo en la red tras la victoria de Valentin Vacherot sobre Novak Djokovic JADE GAO� - AFP�

“No te retires”

El saludo protocolar en la red estuvo envuelto de emoción. Sobre todo del lado del monegasco, que tras escuchar el elogio de Nole (“Te lo merecés. Jugaste increíblemente bien. Seguí así”), le respondió con un sentido pedido: “Es un placer jugar al menos una vez contra vos. No te retires”.

Nacido en la comuna de Roquebrune-Cap-Martin, Vacherot comenzó el certamen chino siendo 204° del ranking, superó la clasificación y, en la mejor actuación de su carrera, se aseguró ser top 100 por primera vez cuando se actualicen las posiciones. El ranking en vivo da cuenta de un meteórico ascenso: está 58° y puede llegar al puesto 40 si conquista el torneo. Su mejor ranking había sido 110°, en junio de 2024.

Para tener una magnitud de lo conseguido por Vacherot basta con echar un vistazo a su actividad de 2025, en la que predominó en el circuito de challengers (llegó a una final y la perdió, en Francavilla al Mare, Italia). Participó en el Masters 1000 de Montecarlo, su tierra natal, donde quedó eliminado en la segunda ronda. Además, se inscribió en tres de los cuatro Grand Slams (Australia, Roland Garros y Wimbledon), pero en ninguno superó la qualy.

El camino de Vacherot en Shanghái fue repleto de obstáculos, que supo sortear. Primero, dejó en el camino a Nishesh Basavareddy y Liam Draxl en las dos etapas de clasificación. Ya en el cuadro principal, se deshizo, respectivamente, de Alexander Bublik (17°), Tomas Machac (23°), Tallon Grieskpoor (31°) y Holger Rune (11°) antes de batir a Djokovic.

Vacherot, exjugador de la Universidad de Texas A&M, es el sexto tenista de este siglo en alcanzar su primera final del ATP Tour en un torneo Masters 1000, y el primero en lograrlo desde Alejandro Davidovich Fokina en Montecarlo 2022.