Valentin Vacherot completó el milagro y se consagró campeón en el Masters 1000 de Shanghái
El monegasco, que comenzó el torneo desde la qualy, se coronó al vencer en la final a su primo, el francés Rinderknech; subirá del puesto 204 al 40 y obtuvo el doble de dinero del que tenía
Primos y excompañeros de equipo de la Universidad Texas A&M, el tenista monegasco Valentin Vacherot (204°, 26 años) y el francés Arthur Rinderknech (54°, 30), jamás se imaginaron lo que ocurriría durante el torneo de Shanghái, al que ambos llegaron con incertidumbre. En un circuito con figuras como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic, los dos fueron superando obstáculos y se enfrentaron en el partido por el título en China.
Alejados de las grandes luces, avanzaron a sus primeros cuartos de final, semifinales y final de Masters 1000 esta semana; todo junto. La historia, tan inesperada como fantástica, concluyó con el éxito de Vacherot por 4-6, 6-3 y 6-3, que lo encumbró como el campeón de Masters 1000 de menor ranking de la historia del tour.
“Lo que acaba de suceder es increíble. No tengo ni idea de lo que está ocurriendo en este momento. Ni siquiera me parece un sueño, esto es una locura”, describió Vacherot, el primer jugador que representa a Mónaco que gana un título en la Era Abierta y, además, el tercer jugador de la clasificación en obtener un Masters 1000 (la categoría más importante tras los Grand Slams) después de Roberto Carretero en Hamburgo 1996 y Albert Portas en Hamburgo 2001. Increíble.
Antes de Shanghái, Vacherot (diestro, de 1,93m, revés a dos manos y entrenado por su medio hermano Benjamin Balleret) había ganado US$ 594.077 en total por los resultados conseguidos en los torneos... Por el trofeo conseguido en el Rolex Shanghai Masters obtuvo un cheque de 1.124.380 dólares y mil puntos que lo encumbrarán en el ranking ATP. Cuando se actualicen las posiciones aparecerá como el nuevo número 40 del mundo, un avance de 164 casilleros.
El partido, con el suizo Roger Federer en el palco de honor, tuvo una carga emotiva superior a lo habitual, lógicamente, por el vínculo familiar entre ambos protagonistas. Vacherot, que pasó de ser reserva en la qualy (finalmente entró por la baja del italiano Luca Nardi) y estuvo a dos puntos de la derrota contra el canadiense Liam Draxl en la segunda ronda de la clasificación, frente a Rinderknech remontó un partido por sexta vez en el torneo. No necesitó hacerlo en las semifinales, cuando derrotó a Djokovic, en un partido soñado, por 6-3 y 6-4. Pero sí lo llevaros a los límites otros rivales. Rinderknech lo hizo.
Sin embargo el monegasco tuvo calma y certezas para remontar el encuentro: terminó con ocho aces, una doble falta, un 68% de primeros servicios, el 78% de puntos ganados con el primer saque (38 de 49) y el 74% con el segundo, además de quebrarle el saque al rival tres veces (y de ceder el propio una vez).
“Cuando estoy por debajo en el marcador, siento que no tengo más alternativa que sacar mi mejor nivel. Y en eso me enfoqué”, dijo Vacherot, a quien el nuevo ranking le modificará ampliamente su planificación. Hasta no hace mucho tiempo se dedicaba a competir en el Challenger Tour, la segunda división del profesionalismo (tiene cinco título individuales en la categoría, todos sobre superficie dura, el último en febrero de 2024, en Pune).
El sábado, tras eliminar a dos excampeones de Shanghái como Djokovic y el ruso Daniil Medvedev, respectivamente, Vacherot y Rinderknech terminaron fundidos en un abrazo, en el court central. Y la historia se volvió a repetir, pero ahora tras el desenlace de la final. También se sentaron en el mismo banco durante la ceremonia de premios.
El mensaje de Vacherot, el campeón, fue un capítulo más del vínculo familiar de los finalistas. “La abuela y el abuelo estarían orgullosos”, escribió el monegasco sobre el lente de televisión, colocándole el broche a un torneo de Shanghái inverosímil de pronosticar.
