Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026

Se desarrollaron este lunes los octavos de final del torneo femenino del Masters 1000 de Roma y se definieron las ocho jugadoras que disputarán los cuartos y siguen en carrera por el título en el torneo que se disputa en el Foro Itálico sobre canchas de polvo de ladrillo.

La rumana Sorana Cirstea (26ª), que en la tercera ronda eliminó a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª), ratificó su gran presente con un triunfo sobre Linda Noskova (13ª) por 6-2 y 6-4 y su siguiente escollo será Jelena Ostapenko, verduga de Anna Kalinskaya (22ª) por 6-1 y 6-2. Coco Gauff (3ª) venció a Iva Jovic (16ª) por 5-7, 7-5 y 6-2 y jugará ante Mirra Andreeva (8ª), que le ganó a la belga Elise Mertens (21ª) por un doble 6-3.

Elena Rybakina es la máxima favorita al título en el Masters 1000 de Roma FILIPPO MONTEFORTE - AFP

En la parte baja del cuadro quedaron emparejadas Jessica Pegula (5ª) vs. Iga Swiatek (4ª) y Elina Svitolina (7ª) vs. Elina Rynakina (2ª). La estadounidense doblego a Anastasia Potapova por 7-6 (6) y 6-2 mientras que la polaca, ex número 1 del ranking de la WTA, celebró ante la nipona Naomi Osaka (15ª) por 6-2 y 6-1. La ucraniana, en tanto, sonrió frente a Nikola Bartunkova por 6-2 y 6-3 mientras que la kazaja Elina Rynakina (2ª), máxima favorita al título tras la eliminación de Sabalenka, vapueló a Karolina Pliskova por 6-0 y 6-2.

Resultados de octavos de final del Masters 1000 de Roma femenino

Sorana Cirstea (26ª) a Linda Noskova (13ª) por 6-2 y 6-4.

a Linda Noskova (13ª) por 6-2 y 6-4. Jelena Ostapenko a Anna Kalinskaya (22ª) por 6-1 y 6-2.

a Anna Kalinskaya (22ª) por 6-1 y 6-2. Coco Gauff (3ª) a Iva Jovic (16ª) por 5-7, 7-5 y 6-2.

a Iva Jovic (16ª) por 5-7, 7-5 y 6-2. Mirra Andreeva (8ª) a Elise Mertens (21ª) por un doble 6-3.

a Elise Mertens (21ª) por un doble 6-3. Jessica Pegula (5ª) a Anastasia Potapova por 7-6 (6) y 6-2.

a Anastasia Potapova por 7-6 (6) y 6-2. Iga Swiatek (4ª) a Naomi Osaka (15ª) por 6-2 y 6-1.

a Naomi Osaka (15ª) por 6-2 y 6-1. Elina Svitolina (7ª) a Nikola Bartunkova por 6-2 y 6-3.

a Nikola Bartunkova por 6-2 y 6-3. Elina Rynakina (2ª) a Karolina Pliskova por 6-0 y 6-2.

Cronograma de octavos de final del Masters 1000 de Roma femenino

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Sorana Cirstea (26ª) vs. Jelena Ostapenko - Desde no antes de las 8 en el Campo Centrale.

- Desde no antes de las 8 en el Campo Centrale. Coco Gauff (3ª) vs. Mirra Andreeva (8ª) - Desde no antes de las 14 en el Campo Centrale.

- Desde no antes de las 14 en el Campo Centrale. Jessica Pegula (5ª) vs. Iga Swiatek (4ª) - Miércoles 13 de mayo.

- Miércoles 13 de mayo. Elina Svitolina (7ª) vs. Elina Rynakina (2ª) - Miércoles 13 de mayo.

El cuadro del Masters 1000 de Roma femenino, con los cuartos de final definidos

Dos de los cuatro partidos de cuartos de final se jugarán este martes 12 de marzo. La actividad comenzará a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmitirán en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma