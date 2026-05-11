Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026

Tras los octavos de final se definieron las ocho tenistas que siguen en carrera por el título en el Foro Itálico
- 3 minutos de lectura'
Se desarrollaron este lunes los octavos de final del torneo femenino del Masters 1000 de Roma y se definieron las ocho jugadoras que disputarán los cuartos y siguen en carrera por el título en el torneo que se disputa en el Foro Itálico sobre canchas de polvo de ladrillo.
La rumana Sorana Cirstea (26ª), que en la tercera ronda eliminó a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª), ratificó su gran presente con un triunfo sobre Linda Noskova (13ª) por 6-2 y 6-4 y su siguiente escollo será Jelena Ostapenko, verduga de Anna Kalinskaya (22ª) por 6-1 y 6-2. Coco Gauff (3ª) venció a Iva Jovic (16ª) por 5-7, 7-5 y 6-2 y jugará ante Mirra Andreeva (8ª), que le ganó a la belga Elise Mertens (21ª) por un doble 6-3.
En la parte baja del cuadro quedaron emparejadas Jessica Pegula (5ª) vs. Iga Swiatek (4ª) y Elina Svitolina (7ª) vs. Elina Rynakina (2ª). La estadounidense doblego a Anastasia Potapova por 7-6 (6) y 6-2 mientras que la polaca, ex número 1 del ranking de la WTA, celebró ante la nipona Naomi Osaka (15ª) por 6-2 y 6-1. La ucraniana, en tanto, sonrió frente a Nikola Bartunkova por 6-2 y 6-3 mientras que la kazaja Elina Rynakina (2ª), máxima favorita al título tras la eliminación de Sabalenka, vapueló a Karolina Pliskova por 6-0 y 6-2.
Resultados de octavos de final del Masters 1000 de Roma femenino
- Sorana Cirstea (26ª) a Linda Noskova (13ª) por 6-2 y 6-4.
- Jelena Ostapenko a Anna Kalinskaya (22ª) por 6-1 y 6-2.
- Coco Gauff (3ª) a Iva Jovic (16ª) por 5-7, 7-5 y 6-2.
- Mirra Andreeva (8ª) a Elise Mertens (21ª) por un doble 6-3.
- Jessica Pegula (5ª) a Anastasia Potapova por 7-6 (6) y 6-2.
- Iga Swiatek (4ª) a Naomi Osaka (15ª) por 6-2 y 6-1.
- Elina Svitolina (7ª) a Nikola Bartunkova por 6-2 y 6-3.
- Elina Rynakina (2ª) a Karolina Pliskova por 6-0 y 6-2.
Cronograma de octavos de final del Masters 1000 de Roma femenino
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Sorana Cirstea (26ª) vs. Jelena Ostapenko - Desde no antes de las 8 en el Campo Centrale.
- Coco Gauff (3ª) vs. Mirra Andreeva (8ª) - Desde no antes de las 14 en el Campo Centrale.
- Jessica Pegula (5ª) vs. Iga Swiatek (4ª) - Miércoles 13 de mayo.
- Elina Svitolina (7ª) vs. Elina Rynakina (2ª) - Miércoles 13 de mayo.
Dos de los cuatro partidos de cuartos de final se jugarán este martes 12 de marzo. La actividad comenzará a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmitirán en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma
- Chris Evert (Estados Unidos) - 5
- Gabriela Sabatini (Argentina) / Concepción Martínez (España) / Serena Williams (Estados Unidos) - 4
- Maria Sharapova (Rusia) / Iga Swiatek (Polonia) - 3
- Mónica Seles (Estados Unidos) / Martina Hingis (Suiza) / Amelie Mauresmo (Francia) / Jelena Jankovic (Serbia) / Elina Svitolina (Ucrania) - 2
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Tenis internacional
- 1
Así quedó el cuadro femenino de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026
- 2
Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026
- 3
Thiago Tirante venció a Flavio Cobolli y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Roma
- 4
Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro