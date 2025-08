Victoria Mboko, la tenista prodigio canadiense cuyos padres escaparon del conflicto en Congo y hace ruido en el tour

La violencia, el conflicto político/social y la inestabilidad de la República Democrática del Congo expulsaron a Cyprien Mboko y Godee Kitadi de la región africana. A fines de los años 90, con escasas perspectivas futuras, la pareja huyó del régimen autoritario de Mobutu Sese Seko y la primera estación fue en los Estados Unidos: en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Allí, el 26 de agosto de 2006, nació Victoria, la cuarta hija de Godee y Cyprien, que tenía fascinación por el tenis y, sobre todo, por Andre Agassi, Jim Courier y Steffi Graf.

La canadiense Victoria Mboko, de sólo 18 años, se destacada por sus tiros potentes: anoche venció a Jessica Bouzas Maneiro y avanzó a las semifinales de Montreal Christinne Muschi - The Canadian Press

Al tiempo, buscando mejores oportunidades familiares, se mudaron a Toronto. Y fue en Burlington, Ontario, donde la pequeña Victoria se vinculó definitivamente con el tenis, entrenándose en la academia Tenis Ace, del experimentado coach canadiense Pierre Lamarche. Siguió el camino de sus hermanos, Gracia y Kevin, que jugaron a nivel universitario, pero muy pronto Victoria demostró ser distinta, una prodigio. Jugó su primer torneo profesional ITF (el W15 de Prokuplje, Serbia) con sólo 14 años, en julio de 2021. Fue finalista del prestigioso torneo juvenil Orange Bowl a los doce años y, en diciembre de 2022, fue 6° del mundo en la categoría junior. Pero esta temporada, en enero y febrero pasados, dio el golpe ganando 22 partidos consecutivos para sumar tres títulos W35 (en Martinica, Guadalupe y Rome, en Georgia) y un W75 (en Manchester).

Victoria Mboko, de chica, la primera de abajo desde la izquierda, junto con sus padres (Cyprien y Godee) y hermanos ontennis.ca

Hoy, siendo una adolescente de 18 años, escribe un cuento fantástico en el circuito marcando el ritmo con sus poderosos impactos. Comenzó la temporada siendo la 333° del ranking. En mayo, en Roland Garros, dio una nueva sorpresa al superar la clasificación y llegar a la tercera ronda. Pero hace algunas horas, en el WTA 1000 canadiense, en Montreal, donde recibió una invitación para el main draw, venció 6-4 y 6-2 a la española Jessica Bouzas Maneiro (51°) y alcanzó, por primera vez, las semifinales de un torneo de esta categoría. Actual 85°, las posiciones en vivo la muestran como la N° 48 (+37) y podrá seguir escalando si en la próxima rueda derrota a la kazaja Elena Rybakina (12°).

Lamarche, excapitán del equipo canadiense de Copa Davis, contó que, en su momento, se encontró con la madre de Victoria en uno de sus clubes y supo de la historia familiar. “Siento debilidad por quienes vienen del extranjero con el deseo de integrarse en nuestra sociedad. Las familias que se mudan a Canadá a menudo lo hacen por sus hijos. Vinieron para tener una vida mejor. No tenían nada para empezar (...) Los respeto muchísimo. Su padre trabajaba de noche, su madre trabajaba en todas partes. Canadá debería estar orgulloso de esta familia”, describió Lamarche, en mayo pasado, en ici.radio-canada.ca.

La alegría de Victoria Mboko tras vencer a Jessica Bouzas Maneiro en los cuartos de final del WTA 1000 canadiense MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“(Victoria) Odiaba la sensación de perder. Incluso se convirtió en un problema en su desarrollo porque su energía no era la misma entrenando que durante un partido. Para ella, el tenis no era cuestión de táctica. Se trataba de golpear la pelota para ganar y, sobre todo, de vencer a su hermana”, rememoró Lamarche en el mismo reportaje. Y amplió: “He entrenado a jugadores con mucho potencial. Pienso en Daniel Nestor [N° 1 en dobles en 2002]. Vicky tiene todo lo necesario para convertirse en la mejor jugadora del mundo. Para serlo, hay que tener las cualidades necesarias y ser especial. No sé si su potencia será suficiente. Pero sin duda triunfará porque es muy difícil jugar contra ella".

El éxito en el tenis, muchas veces, no tiene explicación lógica. Canadá, un país con 41 millones de habitantes, vibra por el hockey sobre hielo, el básquetbol y el fútbol canadiense (con reglas similares al americano). Pero desde hace años disfruta de un romance tenístico excepcional. Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu y Leylah Fernández rompieron el molde. Hoy, no sólo Mboko hace ruido en el circuito; entre los hombres, también se destaca Gabriel Diallo, actual 36°, de 23 años. Nada es casual. Tennis Canada es una asociación que ostenta muchos recursos y los invierte en su Centro Nacional de Montreal, en torneos y jugadores jóvenes. Canadá tiene una política de Estado amigable para los inmigrantes y, por lo general, otorga facilidades que otras naciones no. Se produce un efecto contagio: Mboko representa la bandera canadiense e, incluso, ya debutó en el equipo norteamericano de la Billie Jean King Cup.

Victoria Mboko durante el último torneo de Roland Garros: superó la qualy y alcanzó la tercera ronda del main draw Instagram @vickymboko

Durante la crianza de su hija menor, Cyprien Mboko fue estricto con los horarios y la disciplina. “Siento que mi padre ha hecho muchos sacrificios por mí. Ya está jubilado pero cuando entrenaba mucho de junior, él trabajaba en el turno noche para poder estar presente (...) Yo me despertaba a las 5 de la mañana, entrenaba de 6 a 8, iba al colegio hasta las 2 de la tarde, antes de otro entrenamiento de tenis de 2:30 a 4:30 de la tarde y entrenamiento físico para terminar el día. Hacer muchas horas me ayudaron y el resultado está a la vista”, contó la tenista, agradecida. Hoy, conducida por la francesa Nathalie Tauziat (finalista de Wimbledon 1998), ya es la segunda jugadora canadiense en alcanzar las semifinales del Abierto de ese país, tras Andreescu en 2019. “Tiene un gran saque, una gran derecha y un gran revés; se mueve muy bien en la cancha. Cuando jugué con ella en Roma, me di cuenta de que ya era una jugadora de primer nivel. Estoy segura de que tendremos más batallas”, apuntó la estadounidense Coco Gauff, número 2 del ranking, que superó a la canadiense (en tres sets) en la primera ronda del último Abierto de Italia.

El mismo torneo canadiense que hoy la tiene como protagonista -antes, Copa Rogers, hoy National Bank Open Presented by Rogers- fue el que inspiró a Mboko mientras se desarrollaba. Sus primeros recuerdos tenísticos están vinculados a ese certamen. “Recuerdo ir allí de niña y ver jugar a todas las grandes jugadoras. Veíamos mucho a Serena y Venus (Williams) y ahí me inspiré mucho, porque Serena era la mejor de todos los tiempos. Solía ver cómo eran las profesionales y me maravillaban. Y ahora las veo a mi lado. Es increíble cómo funciona la vida, es una sensación increíble”, describió Mboko. No quiere despertar del sueño.

