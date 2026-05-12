Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este martes continúa el Masters 1000 de Roma en el Foro Itálico y en la octava jornada se disputan los octavos de final del torneo masculino y dos partidos de cuartos del certamen femenino. La actividad comienza a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el campeonato de varones, Lorenzo Musetti (8°) y Casper Ruud (23°) abren la jornada en el Campo Centrale. En ese mismo escenario, desde no antes de las 10 juega el italiano Jannik Sinner (1°), máximo favorito al título, ante Andrea Pellegrino (Q). Cierran el día en ese escenario Thiago Tirante, el único argentino que queda en el cuadro principal, vs. el ruso Daniil Medvedev (7°).

Jannik Sinner es el máximo favorito al título en el Masters 1000 de Roma, el único de la zaga que le falta ganar Alessandra Tarantino - AP

En el BNP Paribas Arena hay cuatro juegos en continuado desde no antes de las 7.30: el español Rafael Jódar (32°) vs. el norteamericano Learner Tien (19°); Luciano Darderi (18°) vs. Alexander Zverev (2°), segundo máximo candidato ante la ausencia de Carlos Alcaraz, el campeón defensor, por lesión; el ruso Andrey Rublev (12°) vs. el georgiano Nikoloz Basilashvili (Q) y, a continuación, el serbio Hamad Medjedovic, verdugo de Mariano Navone en la ronda anterior, vs. Martín Landaluce (LL).

Por último, el moscovita Karen Khachanov (13°) y Dino Prizmic (Q) se enfrentan a las 6 en el Supertennis Arena.

Partidos de este martes en el Masters 1000 de Roma

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jannik Sinner (1°) vs. Andrea Pellegrino (Q) - Desde no antes de las 10 en el Campo Centrale.

Andrey Rublev (12°) vs. Nikoloz Basilashvili (Q) - Desde no antes de las 10.30 en el BNP Paribas Arena.

Hamad Medjedovic vs. Martín Landaluce (LL) - Desde no antes de las 12 en el BNP Paribas Arena.

Thiago Tirante vs. Daniil Medvedev (7°) - Desde no antes de las 15.30 en el Campo Centrale.

Lorenzo Musetti (8°) vs. Casper Ruud (23°) - A las 6 en el Campo Centrale.

Karen Khachanov (13°) vs. Dino Prizmic (Q) - A las 6 en el Supertennis Arena.

Rafael Jódar (32°) vs. Learner Tien (19°) - Desde no antes de las 7.30 en el BNP Paribas Arena.

Luciano Darderi (18°) vs. Alexander Zverev (2°) - Desde no antes de las 9 en el BNP Paribas Arena.

Cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Roma

La parte alta del cuadro del Masters 1000 de Roma

La parte baja del cuadro del Masters 1000 de Roma

Tabla de campeones del Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal (España) - 10

Novak Djokovic (Serbia) - 6

Thomas Muster (Austria) - 3

Ilie Năstase (Rumania) / Björn Borg (Suecia) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Andrés Gómez (Ecuador) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Alexander Zverev (Alemania) - 2

Rod Laver (Australia) / Manuel Orantes (España) / Adriano Panatta (Italia) / Raúl Ramírez (México) / Guillermo Vilas (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Jimmy Arias (Estados Unidos) / Yannick Noah (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Emilio Sánchez Vicario (España) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Álex Corretja (España) / Marcelo Ríos (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Magnus Norman (Suecia) / Juan Carlos Ferrero (España) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Félix Mantilla (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Carlos Alcaraz, campeón del Masters 1000 de Roma en 2025, no jugó esta edición por lesión TIZIANA FABI - AFP

En el certamen femenino se disputan dos encuentros de cuartos de final, ambos en el Campo Centrale: desde no antes de las 8 juegan Sorana Cirstea (26ª) vs. Jelena Ostapenko y desde no antes de las 14 lo hacen Coco Gauff (3ª) vs. Mirra Andreeva (8ª).

Los otros dos juegos serán el miércoles: Jessica Pegula (5ª) vs. Iga Swiatek (4ª) y Elina Svitolina (7ª) vs. Elina Rynakina (2ª), la máxima favorita al título tras la eliminación de Aryna Sabalenka (1ª) en la tercera ronda a manos de Cirstea.

Partidos de este martes en el Masters 1000 de Roma femenino

Cuartos de final

Sorana Cirstea (26ª) vs. Jelena Ostapenko - Desde no antes de las 8 en el Campo Centrale.

Coco Gauff (3ª) vs. Mirra Andreeva (8ª) - Desde no antes de las 14 en el Campo Centrale.

Cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Roma

El cuadro del Masters 1000 de Roma femenino, con los cuartos de final definidos

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma