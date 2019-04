Dominic Thiem, campeón en Barcelona Fuente: LA NACION - Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2019 • 17:24

Dominic Thiem, quinto preclasificado, conquistó el ATP 500 de Barcelona. En la final, el austríaco se impuso al ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 6-0. Fue el segundo título del año para Thiem, que el mes anterior se había coronado en Indian Wells, tras vencer a Roger Federer.

Thiem venía de superar a Rafael Nadal en las semifinales de Barcelona. Solo otro jugador, Novak Djokovic, había derrotado cuatro veces al español Nadal sobre arcilla. También se convirtió en el segundo austriaco en ganar el Conde de Godó, más de dos décadas después de que Thomas Muster lo hiciera en 1995 y 1996.

Thiem no perdió un solo set durante esta edición del certamen en Barcelona. Fue el 13er título en la carrera del austríaco de 25 años y su novena coronación sobre polvo de ladrillo.

El match point

"Significa mucho para mí y es un honor ganar acá", resaltó Thiem. "Es un torneo especial. Sólo grandes jugadores ganan aquí. Rafa lo ha ganado 11 veces". Fue la primera final de Thiem sobre polvo de ladrillo desde Roland Garros 2018, cuando perdió frente a Nadal.

Además, reconoció que fue un partido "complicado" para él, ya que empezó con un 0-3 en contra en el primer set. "Me costó sacarlo de su zona de confort. Fue un partido diferente al de Pella o Rafa, fue duro. Pero por fortuna fui haciéndolo mejor y mejor", celebró.

Medvedev, 14° preclasificado, venía de alcanzar las semifinales en Montecarlo y disputaba su primer final en canchas lentas. El ruso, de 23 años, comenzó bien, al tomar una ventaja de 2-0 en el primer set. Peor luego no consiguió mantener el ritmo de Thiem, que tomó el control de un duelo que duró poco más de una hora.

Además, el ruso aseguró que no perdió la final por culpa de sus dolencias en el hombro derecho, por las que necesitó las atenciones del fisioterapeuta al final del primer set, con 5-4 para Thiem. "No es por mi hombro que cambió el resultado. Le hice un 3-0 y luego fue un 5-0 para él, y en el 5-3 ya noté las molestias, pero el fisio me ayudó mucho", comentó.

"Thiem cambió un poco su estilo de juego, falló menos, no me adapté rápido a su nuevo estilo. Empecé a equivocarme en tiros que no suelo fallar y no hubo vuelta atrás. Pude haber cambiado algo, ser más agresivo en el primer servicio, pero cuando me di cuenta de que tenía que cambiar ya era demasiado tarde", lamentó. Aún así, Medvedev cree que la semana en Barcelona fue increíble.