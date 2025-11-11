ATP Finals: Lorenzo Musetti le ganó a Alex De Miñaur en una batalla que levantó la temperatura del estadio

El italiano Lorenzo Musetti superó este martes en tres sets al australiano Alex De Miñaur, se recuperó de la derrota que sufrió en el estreno frente al estadounidense Taylor Fritz el lunes en sets corridos y jugará sus chances de avanzar a las semifinales del ATP Finals este jueves frente al español Carlos Alcaraz, en el Grupo “Jimmy Connors” del certamen que cierra la gira ATP.

Musetti, noveno del ranking, que se clasificó al torneo que se celebra en Turín por la deserción del serbio Novak Djokovic (su “verdugo” en la final del primer ATP 250 de Atenas, el sábado pasado), se impuso por 7-5, 3-6 y 7-5 ante el séptimo del escalafón en una gran batalla de dos horas y 47 minutos.

Alex de Minaur, al piso luego del punto del torneo Clive Brunskill - Getty Images Europe

De Miñaur, que el domingo en el estreno cayó frente a Alcaraz, chocará el jueves con Fritz, que hoy sufrió su primera derrota. Si en el próximo desafío el español le gana a Musetti, se asegurará cerrar el año en la cima del ranking.

El encuentro entre el italiano y el australiano fue una auténtica locura. Estaban en el tercer parcial, el australiano arriba, 4-3 y 30-30, con el servicio. A partir de allí se dio un peloteo extraordinario, con todas las pelotas profundas y audaces, hasta con un toque de magia del italiano, con una reacción entre las piernas.

El festejo de Lorenzo Musetti, luego de un gran espectáculo Clive Brunskill - Getty Images Europe

El punto interminable acabó con una volea ganadora de De Minaur, arrastrado sobre el cemento; inmediatamente Musetti también se tumbó, al no llegar a la última bola. Los dos cracks del tenis, se derrumbaron por unos segundos, de frente a las luces del escenario, bajo una ovación. Fueron 45 segundos de adrenalina, suspenso, incredulidad.

Más tarde, Musetti, dueño de un revés exquisito a una mano, se repuso otra vez, como en el set anterior y ganó el partido contra todos los pronósticos.

ABSOLUTELY INSANE 🤯👏



Musetti and De Minaur produce the POINT OF THE WEEK!#NittoATPFinals pic.twitter.com/42A81qUf7l — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2025

“Es mejor que no exprese lo que siento ahora mismo porque mis pensamientos son bastante oscuros. Este año tuve un montón de partidos que debería haber ganado y no lo hice. Esto no puede seguir ocurriendo, si quiero seguir mejorando, no puedo perder estos partidos. Me está afectando mucho mentalmente. No sé cuántas veces más podré soportar una derrota como esta, debo solucionarlo cuanto antes”, señaló De Minaur. La estadística no ayuda al australiano, que perdió sus últimos 16 partidos ante rivales ubicados en el Top 10.

Un rato antes, Carlos Alcaraz logró su segunda victoria en el Masters, al remontar el encuentro frente al estadounidense Taylor Fritz. Alcaraz, que con este triunfo casi se garantiza una plaza en las semifinales del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, se impuso en dos horas y 50 minutos de juego por 6-7 (2-7), 7-5 y 6-3.

“Estoy muy feliz de haber podido remontar y encontrar mi buen tenis”, celebró Alcaraz en la entrevista a pie de la pista. “Solo traté de aprovechar al máximo las oportunidades que él me dio. Creo que jugamos un gran tenis, algunos puntos excelentes”, destacó.

El español pasó por un momento muy complicado en el quinto juego del segundo set, cuando el estadounidense, que buscaba una y otra vez las líneas, con muy pocos errores, dispuso de dos bolas de break que podrían haber decidido el duelo a su favor.

Pero Alcaraz comenzó a hacer magia con su raqueta, con algunos golpes que levantaron a los espectadores de sus asientos, acompañados con gritos de “Ooooohhh!”, y superó la situación. En las redes, se hicieron comparaciones con las destrezas de Roger Federer, años atrás. Y con una en particular.

Federer ATP Finals 2018 - Alcaraz ATP Finals 2025 🌍 pic.twitter.com/cjEJTl55Ce — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) November 11, 2025

En el tercer y último set apareció el mejor Alcaraz, sólido con el servicio y efectivo al resto, lo que le permitió tomar la iniciativa con otro break en el sexto juego. Sin embargo, le costó cerrar la victoria y desaprovechó tres bolas de partido con servicio de Fritz en el penúltimo juego.

El ganador de seis Grand Slam no se desconcentró del objetivo y selló su segundo triunfo en el Masters, que prácticamente le garantiza el pase a las semifinales.

Y el otro gran objetivo en Turín, el N°1 de la ATP al final de la temporada, ya queda a un solo partido, más allá de lo que luego haga el italiano Jannik Sinner, su adversario en la lucha por el primer puesto.

Por el torneo de dobles, Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers (3eros) cayeron por la segunda jornada ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori (7mos) por 7-6 (7-4) y 6-4, y se jugarán la chance de avanzar a las semifinales el jueves, frente a los británicos Lloyd Glasspool y Julian Cash (1), máximos favoritos y que ya se aseguraron el número 1 al final de la temporada.