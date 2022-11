ATP Tour Finals: Andrey Rublev dejó un contundente mensaje sobre la guerra de Ucrania

escuchar

En la segunda jornada del ATP Tour Finals, el Masters que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada, el ruso Andrey Rublev dejó un mensaje importante sobre la invasión de Rusia a Ucrania. El número 7 del mundo, después de vencer a su compatriota Daniil Medvedev, tomó un fibrón como se hace usualmente para redactar una frase o dedicatoria después de un partido en la transmisión oficial, y en la cámara televisiva escribió: ”Paz, paz, paz, eso es lo que necesitamos”.

Rublev, en todo caso, no es la primera vez que deja en claro su posición contra el conflicto en Ucrania. Ya hace unos meses, durante el ATP de Dubai, había escrito de un modo similar: “No a la guerra”. La del moscovita es una posición firme, a diferencia de lo que sucede con varios de sus compatriotas, que han evitado referirse a la invasión rusa, envueltos en una situación compleja. Y es que, por un lado, ya en el circuito pueden jugar de manera individual, pero sin representar a su país -lo mismo sucede con Bielorrusia, país aliado-, y por el otro no es fácil mostrarse abiertamente reacios a la guerra que protagoniza su propio país.

El mensaje que Rublev escribió en inglés sobre la guerra en Ucrania Imagen de TV

En la entrevista televisiva, Rublev dio un paso más adelante y remarcó que “es horrible saber lo que está pasando”. El número 7 del mundo amplió: “Como ya he dicho otras veces, lo importante es que haya paz en todos los lugares del mundo. Desde mi lugar, lo único que puedo hacer es intentar mostrar mi postura a través del tenis, en las entrevistas y en la cancha”.

Previamente, Rublev sorprendió a Medvedev en el duelo moscovita que abrió el Grupo Rojo del Masters en el Pala Alpitur de Turín, al superarlo por 6-7 (7-9), 6-3 y 7-6 (9-7). La derrota complica las chances de Medvedev, campeón de esta prueba en 2020, que ahora se ve obligado a superar a Tsitsipas y Djokovic.

El revés de dos manos de Andrey Rublev, una de las claves para vencer a Medvedev en Turín Antonio Calanni - AP

Medvedev, con un servicio irregular (24 aces y 8 dobles faltas), fue el primero en ceder su saque en el primer set, permitiendo a Rublev distanciarse 4-1. Pero se recuperó hasta el 5-5. El exnúmero 1 del mundo consiguió salvar dos puntos de set con el score 5-6 y, luego otros cinco en el tiebreak, que finalmente ganó. Pero Rublev, lejos de rendirse, volvió a tomar distancia en el segundo set; esta vez, Medvedev no pudo recuperarse y cedió el segundo capítulo con dos dobles faltas consecutivas.

Así, la definición se trasladó al tie break del set decisivo, esta vez sin haber concedido ningún break en los doce games previos. Rublev tuvo tres pelotas de partido con el score 6-3, pero Medvedev consiguió igualar y luego salvar un cuarto match-point, pero no pudo con el quinto, en el que Rublev celebró luego de más de dos horas y media de batalla.

En la sesión nocturna, Novak Djokovic (8°) dio el primer paso en busca de su sexto título de Maestro, y venció al griego Stefanos Tsitsipas (3º) por 6-4 y 7-6 (7-4) en un duelo intenso y entretenido. La derrota, además de ser un fuerte impacto de cara al resto del torneo, dejó a Tsitsipas sin las pocas chances que ya tenía de luchar por el número 1 del mundo, por lo que estaba obligado a ser campeón invicto. Ahora, todo parece indicar que el español Carlos Alcaraz finalizará 2022 en lo más alto del ranking, salvo que Rafael Nadal gane el único gran título que falta en sus vitrinas: el mallorquín es el último con chances de subirse a la cima, pero debe ganar los cuatro partidos que le quedarían por delante.

La devolución de Novak Djokovic ante un servicio de Stefanos Tsitsipas; el serbio desequilibró en los momentos importantes del partido Antonio Calanni - AP

Sin ser ampliamente dominador, Djokovic fue más certero que Tsitsipas. El griego de 24 años, ganador en 2019 del torneo que reúne a los ocho mejores de la temporada, logró más aces (9 a 3) y no cometió dobles faltas (2 para Djokovic), pero en los intercambios de los puntos importantes el más certero fue el serbio. Parejos en tiros ganadores, Djokovic falló menos (15 errores no forzados, contra 23 del griego), y en esos puntos cruciales estuvo la diferencia en favor del exnúmero 1 del mundo. En el tie-break, un magnífico passing shot cruzado de revés le permitió a Djokovic desequilibrar el juego y luego tomar distancia en el resultado; intentó emparejarlo Tsitsipas con tres puntos seguidos, pero el balcánico no dudó en su primer match-point, y resolvió todo con un saque ganador a la ‘T’.

Las ATP Finals continuarán este martes con la segunda fecha del Grupo Verde. Desde las 10 de nuestro país, en el duelo de perdedores de la primera jornada, Rafael Nadal se medirá con el canadiense Felix Auger-Aliassime; desde las 17, será el cruce entre el noruego Casper Ruud y el estadounidense Taylor Fritz. A primera hora, a partir de las 7.30, Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se medirán con el neerlandés Jean-Julien Rojer y el salvadoreño Marcelo Arévalo, en busca de un triunfo que les permita seguida adelante en el Masters de dobles.

