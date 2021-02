Podoroska ya está en los octavos de final Fuente: AFP

José Luis Domínguez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de febrero de 2021 • 08:26

Nadia Podoroska, la principal representante argentina en el circuito de tenis femenino, dio otro paso exitoso en su incursión en el torneo Yarra River Open, uno de los torneos de la serie WTA 500 que sirven como preparación para el Abierto de Australia que comenzará el lunes próximo. La rosarina consiguió su segundo triunfo en el Melbourne Park, esta vez con un 6-3 y 6-4 sobre la belga Greet Minnen, en una hora y 22 minutos de acción.

En los octavos de final, Podoroska se medirá con Petra Kvitova (cuarta preclasificada y 9a jugadora del ranking mundial).

Tal como sucedió en su primer partido, con victoria sobre la británica Francesca Jones, Podoroska mostró un juego suelto y agresivo, con buenas apertura para presionar a su rival, y determinación para buscar ángulos. También se recompuso en el único momento que estuvo abajo en la cuenta (1-3 en el segundo set), y sentenció el partido en su segundo match-point, con un passing paralelo ganador, ante una rival que le propuso un tenis de pelotas rápidas y puntos cortos.

Para Podoroska, empieza a subir el listón de dificultad. Ya en los octavos de final, la número 47 del ranking se medirá con la checa Petra Kvitova, que venció a Venus Williams por 7-6 (6) y 7-5. "Nunca jugué con ella, pero espero un partido muy complicado", contó Podoroska en una rueda de prensa posterior a su triunfo sobre Minnen.

Nadia Podoroska pasó otra ronda en el Melbourne Park Fuente: AFP

Después de un paso en falso en el primer torneo del año, en Abu Dhabi, con derrota en el estreno, Podoroska y su equipo viajaron a Melbourne para prepararse con tiempo. Como lo indicaba el protocolo de salud y seguridad de Australia, la argentina tenía que elegir una sola compañera para los entrenamientos de los primeros días de acción, y la opción fue Caroline Garcia, de 27 años, que actualmente está 44a en el ranking, pero fue Top 4 y tiene 7 títulos de WTA en su carrera.

Sobre la participación con la talentosa jugadora francesa, Podoroska contó: "La idea surgió porque ella suele entrenarse en España, en Alicante, y tanto ella Caroline como su padre (Louis Paul, también su coach) tienen buena relación con mis entrenadores, así que nos pusimos de acuerdo. García es una gran jugadora, de mucho nivel, y pensamos que me iba a aportar velocidad de bola y otras cosas. Ella estuvo top 10, juega bien en dobles, tenía mucho para sumarme y creo que en estos dos partidos se vio que me ha ayudado muchísimo, nos entrenamos muy bien en estas semanas".

Nadia Podoroska derrotó a Greet Minnen en el Yarra Valley Classic Fuente: AFP

Podoroska también trazó un balance de sus dos primeros partidos en Australia: "Me siento bien, estoy contenta con lo que hice. El de hoy (con Minnen) estaba difícil para jugar por el viento. En nuestro caso, la cuarentena nos vino bien para tener dos semanas de preparación en las mismas condiciones. Personalmente no siento que la cancha aquí sea muy rápida, pero la pelota sí, está "viva", y cuesta un poco ganar ritmo porque no hay rallies largos. Funciona mucho el saque y hay que cuidarse de no regalar puntos gratis".

En cuanto a su experiencia con la cuarentena en Melbourne, y la diferencia respecto de otros países, explicó: "Lo que armó Australia en estos días es impresionante. No puedo creer cómo se han llevado adelante todos los protocolos. Es algo muy difícil de hacer, pero les salió muy bien. En lo personal, las experiencias que tuve el año pasado (con burbujas en otros torneos) han sido buenas también. Por ahí no sé si es necesario cumplir 15 días de cuarentena para jugar tres o cuatro semanas, pero por las condiciones en las se movió Australia, le veo sentido".

Conforme a los criterios de Más información