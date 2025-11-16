Increíble video: la figura del tenis que se metió a nadar entre tiburones y dejó a todos sin palabras

Aryna Sabalenka, número 1 del mundo en el ránking de la WTA, culminó su temporada tenística y viajó hacia Islas Maldivas, donde aprovechó para alejarse del ruido y conectarse con la naturaleza durante varios días.

El último partido de Sabalenka fue en la final del WTA Finals 2025 cuando perdió, en sets corridos, ante la kazaja Elena Rybakina. Tras procesar el duro traspié, la bielorrusa armó las valijas para, esta vez, solamente disfrutar de la estadía en un archipiélago situado en Asia, donde abundan las playas paradisiacas y actividades como el snorkel.

Sabalenka y los tiburones en Islas Maldivas

En su cuenta de Instagram, la tenista hizo alusión a sus vacaciones con un video nadando entre tiburones. “Un día más en la vida”, destacó la mujer de 27 años, quien dejó su arduo entrenamiento diario de lado por unos días para conectarse con estos animales que habitan en las aguas cristalinas de Maldivas.

La tenista bielorrusa se tomó un momento para continuar con su exigente entrenamiento

A diferencia de otras oportunidades donde Sabalenka prefirió estar acompañada de colegas o amigas, la tenista arribó a Islas Maldivas con su pareja Georgios Frangulis, quien disfrutó de todas las comodidades de este punto geográfico. Desde paseos en moto, buceo y una noche romántica, los protagonistas de esta historia deslumbraron a los seguidores de las redes sociales.

Sabalenka junto a su pareja en las Islas Maldivas

Otro de los posteos que acaparó la atención de sus seguidores fue el álbum de fotos de Sabalenka por distintos sitios de las Islas Maldivas: allí se la pudo ver contemplar la playa, beber agua de coco y pasear en bardo. La deportista se tomó un tiempo para alejarse de lo mediático del tenis y le puso un broche de oro al cierre de temporada que la colocó en el primer puesto del ránking de la WTA.

Las vacaciones de Aryna Sabalenka en Islas Maldivas

Alojados en el Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, uno de los hoteles más importantes de la zona, la pareja disfrutó de varios días de relax y no dudaron en mostrar parte de la intimidad de sus días en las redes sociales.

Las vacaciones de lujo de Ayrna Sabalenka y Paula Badosa

Semanas atrás, Sabalenka también compartió con sus seguidores las fotos de unas vacaciones especiales, en ese caso, con su colega, la española Paula Badosa. “Un día de chicas muy necesario con mi mejor amiga”, escribió la bielorrusa para resumir un poco de sus días de relax.

Sabalenka y Badosa disfrutaron de unos días de vacaciones en Dubái

Las deportistas decidieron armar las valijas y disfrutaron de una estadía en Dubái, donde se las pudo ver muy felices disfrutar de su estadía.

Sabalenka celebró la jornada de relax con Paula Badosa

En una de las imágenes dejaron registro de una salida nocturna a uno de los restaurantes más codiciados de la zona, donde se deleitaron con platos de la gastronomía local.