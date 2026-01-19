LA NACION

Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

El primer Grand Slam de la temporada continúa este domingo; debutan Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Elena Rybakina y el argentino Sebastián Báez

Jannik Sinner es bicampeón de Australia y pretende seguir atesorando su corona de Melbourne Park
Jannik Sinner es bicampeón de Australia y pretende seguir atesorando su corona de Melbourne Park DAVID GRAY - AFP

Este lunes continúa la actividad en la edición 2026 de Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Se disputan muchos partidos del torneo masculino y del certamen femenino, todos correspondientes a la primera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para este segundo día la aparición del campeón en ejercicio y actual N° 2 del ranking ATP, Jannik Sinner, y de otros tres Top Ten: Lorenzo Musetti (5°), Ben Shelton (8°) y Taylor Fritz (9°). Además, debuta el único argentino que aún no comenzó su participación en Melbourne Park, Sebastián Báez (36°).

Sebastián Báez comenzó el 2026 en un gran nivel y buscará tener una buena actuación en Australian Open
Sebastián Báez comenzó el 2026 en un gran nivel y buscará tener una buena actuación en Australian OpenMICHAEL BRADLEY - AFP

Sinner, el ganador de las últimas dos ediciones juega contra el francés Hugo Gaston (93°); su compatriota Musetti frente al belga Raphael Collignon (72°); Shelton ante el francés Ugo Humbert (33°); y Fritz contra otro galo, Valentin Royer (58°). Por otro lado, Báez, el argentino con mejor inicio del 2026, reciente finalista del ATP 250 de Auckland, se verá las caras con el francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°).

Entre las mujeres ponen primera Elena Rybakina (5° del ranking WTA), Madison Keys (9°), Belinda Bencic (10°) y Naomi Osaka (17°). La kazaja va contra la eslovena Kaja Juvan (97°); la norteamericana ante la ucraniana Oleksandra Oliynykova (92°); la suiza frente a la británica Katie Boulter (113°); y la japonesa contra la croata Antonia Ruzic (65°).

Elena Rybakina buscará llegar a las instancias más avanzadas de Australian Open 2026
Elena Rybakina buscará llegar a las instancias más avanzadas de Australian Open 2026Debby Wong - ZUMA Press Wire

Horarios de los partidos más destacados

  • 21.30: Madison Keys vs. Oleksandra Oliynykova.
  • 21.30: Lorenzo Musetti vs. Raphael Collignon.
  • No antes de las 22.30: Sebastián Báez vs. Giovanni Mpetshi Perricard.
  • No antes de las 23.30: Ben Shelton vs. Ugo Humbert.
  • No antes de las 23.30: Elena Rybakina vs. Kaja Juvan.
  • 3 de la mañana del martes: Taylor Fritz vs. Valentin Royer.
  • 5 de la mañana del martes: Jannik Sinner vs. Hugo Gaston.
  • 5 de la mañana del martes: Belinda Bencic vs. Katie Boulter.
  • No antes de las 8 de la mañana del martes: Naomi Osaka vs. Antonia Ruzic.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online Australian Open 2026

Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

  • ESPN y sus diferentes señales.
  • Disney+ Premium.

Los máximos ganadores de Australian Open

Masculino

  • Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.
  • Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.
  • Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.
  • Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.
El serbio Novak Djokovic es el máximo ganador del Australian Open en la rama masculina
El serbio Novak Djokovic es el máximo ganador del Australian Open en la rama masculinaDAVID GRAY - AFP

Femenino

  • Margaret Court (Australia): 11 títulos.
  • Serena Williams (USA): Siete.
  • Nancye Wynne Bolton (Australia): Seis.
  • Daphne Akhurst (Australia): Cinco.
  • Evonne Goolagong Cawley (Australia), Steffi Graff (Alemania) y Monica Seles (Estados Unidos) - Cuatro cada una.
