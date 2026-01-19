Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

El primer Grand Slam de la temporada continúa este domingo; debutan Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Elena Rybakina y el argentino Sebastián Báez
- 3 minutos de lectura'
Este lunes continúa la actividad en la edición 2026 de Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Se disputan muchos partidos del torneo masculino y del certamen femenino, todos correspondientes a la primera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para este segundo día la aparición del campeón en ejercicio y actual N° 2 del ranking ATP, Jannik Sinner, y de otros tres Top Ten: Lorenzo Musetti (5°), Ben Shelton (8°) y Taylor Fritz (9°). Además, debuta el único argentino que aún no comenzó su participación en Melbourne Park, Sebastián Báez (36°).
Sinner, el ganador de las últimas dos ediciones juega contra el francés Hugo Gaston (93°); su compatriota Musetti frente al belga Raphael Collignon (72°); Shelton ante el francés Ugo Humbert (33°); y Fritz contra otro galo, Valentin Royer (58°). Por otro lado, Báez, el argentino con mejor inicio del 2026, reciente finalista del ATP 250 de Auckland, se verá las caras con el francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°).
Entre las mujeres ponen primera Elena Rybakina (5° del ranking WTA), Madison Keys (9°), Belinda Bencic (10°) y Naomi Osaka (17°). La kazaja va contra la eslovena Kaja Juvan (97°); la norteamericana ante la ucraniana Oleksandra Oliynykova (92°); la suiza frente a la británica Katie Boulter (113°); y la japonesa contra la croata Antonia Ruzic (65°).
Horarios de los partidos más destacados
- 21.30: Madison Keys vs. Oleksandra Oliynykova.
- 21.30: Lorenzo Musetti vs. Raphael Collignon.
- No antes de las 22.30: Sebastián Báez vs. Giovanni Mpetshi Perricard.
- No antes de las 23.30: Ben Shelton vs. Ugo Humbert.
- No antes de las 23.30: Elena Rybakina vs. Kaja Juvan.
- 3 de la mañana del martes: Taylor Fritz vs. Valentin Royer.
- 5 de la mañana del martes: Jannik Sinner vs. Hugo Gaston.
- 5 de la mañana del martes: Belinda Bencic vs. Katie Boulter.
- No antes de las 8 de la mañana del martes: Naomi Osaka vs. Antonia Ruzic.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online Australian Open 2026
Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Los máximos ganadores de Australian Open
Masculino
- Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.
- Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.
- Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.
- Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.
Femenino
- Margaret Court (Australia): 11 títulos.
- Serena Williams (USA): Siete.
- Nancye Wynne Bolton (Australia): Seis.
- Daphne Akhurst (Australia): Cinco.
- Evonne Goolagong Cawley (Australia), Steffi Graff (Alemania) y Monica Seles (Estados Unidos) - Cuatro cada una.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Australian Open
TV y streaming del lunes. La Copa Argentina, la Liga de España, el tenis del Australian Open y la acción de la NBA
Un nuevo récord para Venus. A los 45 años, la mayor de las Williams fijó una marca en el Australian Open
"Soy muy fan, ¿puedo?". Sabalenka se salteó los protocolos del Australian Open y se llevó la selfie soñada con Federer
- 1
Una alcanzapelotas se desmayó en el Abierto de Australia por el calor y fue atendida por las jugadoras
- 2
Carlos Alcaraz arrancó con una victoria en tres sets sobre Adam Walton en el Australian Open
- 3
Argentinos en el Australian Open: Tomás Martín Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña ganaron en el debut
- 4
A los 45 años, Venus Williams marcó un récord en el Abierto de Australia, pero dijo adiós en primera ronda