En qué canal pasan el Australian Open 2026

El tenis ya vibra al ritmo del primer Grand Slam de la temporada. El Australian Open, el primer major de la temporada, inició este sábado en la Argentina y se extenderá hasta el 1° de enero con la presencia de los mejores tenistas del planeta. El italiano Jannik Sinner y la estadounidense Madison Keys intentarán defender sus respectivas coronas en cada rama y conservar la gloria en Melbourne Park. Los partidos más destacados de cada jornada se pueden seguir en las señales de ESPN, mientras que la totalidad de ellos está disponible en la plataforma de streming Disney+ Premium.

Así, la temporada 2026 de la ATP y WTA que inició el 2 de enero con la United Cup ya está en marcha con los primeros certámenes en Asia y Oceanía encuentra su primer punto álgido en estas dos semanas.

El Australian Open quedó inaugurado este sábado con el partido de leyendas entre Andre Agassi y Roger Federer vs. Lleyton Hewitt y Pat Rafter Dita Alangkara� - AP�

En el campeonato de varones el campeón defensor es el italiano Jannik Sinner, pero el mejor preclasificado es el N° 1 del ranking de la ATP, el español Carlos Alcaraz, quien buscará su primer título en ese campeonato. Alexander Zverev partió como el tercer sembrado por delante del legendario Novak Djokovic, que buscará su undécima corona para agrandar aún más un palmarés que lo tiene como amplio dominador del certamen. Entre las bajas sobresalen las del francés Arthur Fils, el danés Holger Rune y el británico Jack Draper.

En el cuadro principal hay ocho argentinos confirmados. El único que partirá como preclasificado es Francisco Cerúndolo (19°). Los demás representantes serán Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.

En el campeonato femenina la única albiceleste será Solana Sierra. La máxima favorita al título será la N° 1 del escalafón de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y competirá con el deseo de desquitarse de la final que perdió en 2025 ante Madison Keys.

Otra candidatas al título son la pola Iga Swiatek (2ª) estadounidense Coco Gauff (3ª), Amanda Anisimova (4ª), Elena Rybakina (5ª) y Jessica Pegula (6ª) y la propia Keys (7ª).

Jannik Sinner es el campeón en ejercicio del Australian Open: en 2025 venció en la final a Alexander Zverev Ng Han Guan� - AP�

Cómo ver online Australian Open 2026

El primer Grand Slam de la temporada 2026 comienza este sábado 17 de enero en la Argentina (domingo 18 en Australia) y se extiende hasta el domingo 1° de febrero. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+ Premium. Quienes sean clientes de los cableoperadores Flow, Telecentro Play o DGO pueden sintonizar los canales de manera online.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+.

Flow - ESPN y sus diferentes señales.

Telecentro Play - ESPN y sus diferentes señales.

DGO - ESPN y sus diferentes señales.

La estadounidense Madison Keys sorprendió el año pasado y se quedó con el Australian Open Vincent Thian - AP

Tabla de campeones del Australian Open

Torneo masculino

Novak Djokovic (Serbia) - 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia) - 6.

Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 4

Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia) - 3.

John Bromwich (Australia) / Rafael Nadal (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Frank Sedgman (Australia) / John Newcombe (Australia) / Guillermo Vilas (Argentina) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Rodney Heath (Australia) / Anthony Wilding (Australia) / Pat O’Hara Wood (Australia) Ashley Cooper (Australia) / Johan Kriek (Sudáfrica) / Boris Becker (Alemania) / Jim Courier (Estados Unidos) / Jannik Sinner (Italia) - 2.

Horace Rice (Australia) / Gerald Patterson (Australia) / Arthur Ashe (Estados Unidos) / Marat Safin (Rusia) / Ernie Parker (Australia) Fred Perry (Gran Bretaña) / Dinny Pails (Australia) / Ken McGregor (Australia) / Mervyn Rose (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Yevgeny Kafelnikov (Rusia) / Fred Alexander (Estados Unidos) / Norman Brookes (Australia) / James Parke (Gran Bretaña) / Arthur O’Hara Wood (Australia) / Gordon Lowe (Gran Bretaña) / Algernon Kingscote (Gran Bretaña) / Rhys Gemmell (Australia) / John Hawkes (Australia) / Jean Borotra (Francia) / Colin Gregory (Gran Bretaña) / Gar Moon (Australia) / Viv McGrath (Australia) / Don Budge (Estados Unidos) / Dick Savitt (Estados Unidos) / Alex Olmedo (Estados Unidos) / William Bowrey (Australia) / Mark Edmondson (Australia) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Brian Teacher (Estados Unidos) / Petr Korda (República Checa) / Thomas Johansson (Suecia) / Stanislas Wawrinka (Suiza) - 1

Novak Djokovic está en Australia con la ilusión intacta de seguir sumando títulos: es el máximo ganador Aaron Favila - AP

Torneo femenino

Margaret Court (Australia) - 11

Serena Williams (USA) - 7

Nancye Wynne Bolton (Australia) - 6

Daphne Akhurst (Australia) - 5

Evonne Goolagong Cawley (Australia) / Steffi Graff (Alemania) / Monica Seles (Estados Unidos) - 4