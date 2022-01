Australian Open: Alizé Cornet rompió en llanto tras lograr sus primeros cuartos de final en 63 Grand Slam y homenajeó a Jelena Dokic

En su decimoséptima participación en el Abierto de Australia, su 63° en Grand Slam y dos días después de haber cumplido 32 años, la tenista francesa Alizé Cornet se clasificó -por primera vez- a los cuartos de final en uno de los cuatro majors. Se recuperó de un mal segundo set bajo el sofocante sol de Melbourne para vencer por 6-4, 3-6 y 6-4 a la exnúmero 1, la rumana Simona Halep. Su celebración fue sumamente emotiva y el momento de sensibilidad se extendió en la entrevista posterior realizada por Jelena Dokic, semifinalista de Wimbledon 2000 y también muy recordada por haber sufrido terribles abusos de su padre.

Australia: la emoción de la tenista francesa Alizé Cornet al vencer a Simona Halep y avanzar por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam. MARTIN KEEP - https://twitter.com/AustralianOpen

“¡Nunca es demasiado tarde para intentarlo de nuevo!” , celebró Cornet en la charla que mantuvo con Dokic en pleno Rod Laver Arena. “Aquella vez de verdad que me moría por jugar contra ti y trece años después todavía sigo aquí”, comentó la actual 61° del ranking mundial a Dokic, refiriéndose a la edición del Australian Open 2009 cuando perdió en los octavos de final ante la rusa Dinara Safina desaprovechando dos match points y no pudo enfrentarse con la ex deportista nacida en Osijek, Croacia, pero representante australiana.

Claro que Cornet, con el corazón en la mano y emocionada por su próximo desafío en Australia ante Danielle Collins (EE.UU.), prosiguió, yendo más allá, haciéndole una suerte de homenaje a Dokic. “También me gustaría dedicarte un aplauso a ti porque eres un ejemplo de cómo pasar página y seguir adelante. Fuiste una increíble jugadora y ahora sos una increíble comentarista” , le dijo Cornet a la balcánica, que acabó llorando, en alusión a su recuperación después de los problemas que atravesó como tenista por culpa del trato abusivo de su padre y entrenador. Ambas se abrazaron y el público en el escenario central del Melbourne Park les obsequió una dulce ovación.

Dokic, número 4 del mundo en agosto de 2002, se retiró del tenis profesional en 2014 por una lesión y la pasó muy mal tras dejar los courts. Padeció una profunda depresión que la llevó a refugiarse en la comida y llegó a pesar 120 kilos. Estuvo al borde del suicidio. Dokic supo ganar su propia batalla de a poco. Lo confesó en un libro autobiográfico, en donde dio cuenta de los abusos de su padre. Además, contó cómo se propuso una estricta dieta que la llevó a perder 57 kilos desde que inició el tratamiento.

“No era saludable ni estaba en forma, pero lo que era más importante, era muy infeliz, sin confianza. No quería salir de la casa e incluso rechacé las oportunidades de trabajo porque era muy insegura e infeliz”, narró en su momento. Hoy, su vida tiene otro sentido y una exrival como Cornet se lo reconoció en medio de uno de los estadios de tenis más prestigiosos del mundo. “Ahora todos vamos a llorar”, soltó Dokic antes de abrazar a Cornet.

Jelena Dokic con su padre (y por entonces entrenador) Damir Dokic, que tuvo un trato abusivo con ella. https://twitter.com/AustralianOpen

Más tarde, luego de la victoria ante Halep, Cornet profundizó sobre Dokic: “Hace trece años, cuando tuve aquellos dos match points contra Safina para llegar a los cuartos de final, Dokic era quien me esperaba en esa ronda, se suponía que hubiera jugado contra ella. No sé por qué hoy, a la hora de jugar, estuve pensando en ella. Fue un partido que nunca pude jugar, luego ya no volvimos a jugar después de aquello. Siempre la seguí, leí su libro, me alegro de verla ahora y saber que le va bien. Es alguien genial y quería compartir ese momento con ella, pienso que tenía cierto sentido”.

Cornet y Halep compitieron en una de las jornadas más sofocantes de la actual edición del Australian Open. “Fue una batalla con Simona con todo este calor. Tras 30 minutos en la cancha nos estábamos muriendo. Seguimos durante dos horas y media con todo nuestro corazón”, señaló Cornet. Y añadió: “Felicitaciones a Simona, sé que peleó mucho y la admiro mucho. Es una gran luchadora y un ejemplo. Haberla vencido hoy para pasar a mi primeros cuartos de final es un sueño hecho realidad”.

Alizé Cornet, arriba, derrumbada por la emoción del triunfo; la rumana Simona Halep, abajo, agotada tras la caída en la cuarta ronda del Abierto de Australia. MARTIN KEEP - https://twitter.com/AustralianOpen

Halep se perdió Wimbledon y el Abierto de Francia durante un 2021 plagado de lesiones, pero pareció en su mejor forma al comienzo de la actual temporada, encadenando nueve triunfos seguidos, incluido un título en Melbourne antes del Grand Slam. La rumana de 30 años solo había concedido 12 games en el camino hacia la cuarta ronda, pero pareció exhausta según avanzaba el partido ante Cornet, apoyándose en su raqueta entre puntos para recuperar el aliento.

Sabalenka, doble faltas y eliminación

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del ranking mundial, padece un severo obstáculo con su servicio y las doble faltas. Sin confianza, había evitado la eliminación en cada una de las tres primeras rondas del Australian Open, pero este lunes en los octavos de final se despidió al perder ante la estonia Kaia Kanepi (115°) por 5-7, 6-2 y 7-6 (10-7), match en el que cometió 15 doble faltas.

Kanepi, de 36 años, que nunca había pasado la tercera ronda en Melbourne y cuyo último título en el circuito WTA se remonta a 2013 (Bruselas), se enfrentará en los cuartos de final con la polaca Iga Swiatek (9°), que superó a la rumana Sorana Cirstea por 5-7, 6-3 y 6-3.

Los otros cruces de los cuartos de final del main draw femenino quedaron definidos de la siguiente manera, de arriba hacia abajo del cuadro: Ashleigh Barty (1°, Australia) vs. Jessica Pegula (21°, Estados Unidos), Barbora Krejcikova (4°, República Checa) vs. Madison Keys (51°, Estados Unidos) y Cornet vs. Collins.