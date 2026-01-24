Australian Open: Djokovic avanzó a octavos de final, pero estuvo cerca de la descalificación por un pelotazo

El serbio Novak Djokovic, el tenista número 4 del mundo, se clasificó este sábado a los octavos de final del Australian Open al imponerse al neerlandés Botic Van De Zandschulp (75º) por 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4). Pese a no ceder sets, vivió momentos delicados cuando sufrió una torcedura de tobillo y, sobre todo, al tirar un pelotazo de la bronca que estuvo cerca de pegarle a una alcanzapelotas y quedar al filo de ser descalificado.

“Me disculpo por eso. Fue innecesario. Fue el calor del momento. Tuve suerte, lo siento”, describió Nole la situación que se vivió en el séptimo game del segundo set, cuando estaba 4-2 y, pese a irse largo el tiro de su rival, impactó la bola con furia y la misma pasó violentamente apenas a centímetros de la chica que estaba cerca de la red, agachada.

En ese instante, molesto con su juego, apenas hizo una seña con una mano para disculparse, mientras el público murmuraba y el juez de silla cantaba un “deuce” (40-40) con un tono pausado que intentaba hacerle notar a Djokovic lo peligroso de lo que había sucedido. El cruce de miradas que buscó el árbitro principal nunca llegó, ya que Novak se mantuvo en el fondo de la cancha esperando el nuevo saque de su rival.

Cabe recordar que Nole tiene un antecedente grave en un episodio similar: fue descalificado en el US Open 2020 por pegarle un pelotazo a una jueza de línea, en el partido ante el español Pablo Carreño Busta.

Con su triunfo, el crack de 39 años igualó el récord de 102 victorias en Melbourne del suizo Roger Federer y alcanzó los 400 festejos en torneos de Grand Slam, que incluyen 101 en Roland Garros -tres títulos-, 102 en Wimbledon -siete coronas- y 95 en el US Open -cuatro trofeos-, sellando así un nuevo récord para un tenista de cualquier sexo. Además, ostenta el récord de títulos en el Abierto australiano, donde sueña con elevar a 25 su marca. Hay cuatro instancias más la semana que viene, comenzando por la disputa por un lugar en cuartos de final frente al ganador del encuentro entre el checo Jakub Mensik (17º) y el estadounidense Ethan Quinn (80º).

“Me relajé un poco en el segundo set y a partir de ahí podía pasar cualquier cosa. Un tie break es al 50%, así que estoy contento de haber pasado en tres sets”, declaró el serbio, que aseguró sentirse “muy bien por el momento”. Aquel fue el set de la zozobra por el pelotazo innecesario.

Novak Djokovic fue atendido por un médico en medio de su partido con Botic van de Zandschulp en el Australian Open Dita Alangkara� - AP�

Después, sufrió un pequeño susto al torcerse el tobillo derecho al inicio del tercer set, aunque no pasó de ese instante de incertidumbre y pudo continuar sin problemas.

“Me alegro de superar este desafío en sets seguidos, particularmente ganar ese tercer set fue mentalmente importante para mí seguir adelante. Sinceramente, intento no pensar en gestionar la energía en la cancha en términos de ahorrar o guardar algo para las rondas posteriores, porque simplemente no creo que sea la mentalidad adecuada. Es importante dar lo mejor de uno mismo el día indicado para ganarle al oponente. Busco hacerlo de la forma más eficiente posible, y así gané nueve de nueve sets hasta ahora; no podría pedir más", amplió sobre su rendimiento en la conferencia de prensa.

El resumen del triunfo de Djokovic

“Hoy tuve una prueba muy buena. Estaba jugando agresivo y bien, y creo que me movía de maravillas. Siempre hay algo que me pasa con el cuerpo, pero creo que, en general, me siento mejor que nunca. No puedo predecir el futuro. No sé cómo se desarrollarán las cosas a partir de hoy, pero estoy haciendo todo lo posible. No entrené ayer, ni entre la primera y la segunda ronda. Tuve dos días, un día no entrené, el segundo sí. Y ahora no entrené entre la segunda y la tercera ronda, porque obviamente estoy intentando ser estratégico, hablando con mi equipo sobre lo más importante”, confesó.

Y analizó su panorama actual en medio del reinado del español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, además de dedicarle elogios al suizo Stan Wawrinka, que quedó eliminado en su último Abierto australiano. “En cuanto a la edad, creo que un día en concreto, cuando me siento bien física y mentalmente, cuando juego bien, puedo desafiar a cualquiera, y sigo creyendo que puedo vencerlos a todos. Si no fuera así, no estaría aquí. También sé que si me toca jugar contra Sinner sería en semifinales. Cuanto más avanzado esté el torneo, más energía gastaré, y no sé cómo reaccionará mi cuerpo. El año pasado no me sentí bien jugando contra ellos, contra él y Alcaraz en las últimas instancias, pero espero que eso cambie”.

El serbio Novak Djokovic siente que su rendimiento es como tocar un violín y lo dejó en claro tras su triunfo sobre Botic van de Zandschulp en el Australian Open MARTIN KEEP� - AFP�

Sobre Wawrinka, que a los 40 años cayó con el estadounidense Taylor Fritz 7-6 (7-5), 2-6, 6-4 y 6-4, mencionó: “Me enorgullece llamarlo amigo y rival, alguien que sin duda me ha inspirado, con su longevidad y su compromiso con el tenis. Es un apasionado. Solo verlo luchar durante casi cuatro horas en su último partido, la segunda ronda, y cómo le dio la vuelta, es un testimonio de su carrera y de lo que aportó a la pista. Su legado sin duda perdurará en las generaciones más jóvenes que lo admiran.

Y completó: “Es un gran campeón dentro y fuera de la cancha, un tipo muy simpático. Hizo todo bien y se merecía todos los aplausos de este torneo. Creo que ha sido una gran despedida del Australian Open para él, con el apoyo del público y todo lo que ha sucedido en la cancha, su forma de jugar, y en particular ese partido de segunda ronda. Cuando se vaya, el tenis perderá a un gran jugador y a una gran persona”.