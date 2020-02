Dominic Thiem es la gran amenaza de Federer, Nadal y Djokovic Fuente: AFP

La tríada más ganadora del tenis mundial puede sentirse amenazada. El Abierto de Australia deja la certeza de que los tres grandes ( Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal) muy pronto serán los "Fabulosos Cuatro", como en su momento ya lo eran con el escocés Andy Murray, luego víctima de lesiones. Se les acerca sin prisas ni pausa un austríaco de 26 años: Dominic Thiem, quien dirimirá mañana a las 5.30 de la madrugada (hora argentina) el título del primer Grand Slam del año con Djokovic.

Las estadísticas son elocuentes: Thiem tiene un récord de 7-2 contra el "Big Three" en los últimos 12 meses: 3-0 con Federer (Indian Wells, Madrid y Masters), 2-1 con Djokovic (Roland Garros y Masters; derrota en Madrid) y 2-1 con Nadal (Barcelona, Australia; derrota en Roland Garros). Como si algo le faltara al austríaco, 5° del mundo, ayer dejó en el camino a su rival de generación: Alexander Zverev. Fue 3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (4) luego de un partido que bien podría empezar a llamarse como "el clásico de los herederos".

"Siempre me estoy enfrentando a los reyes de cierto Grand Slam en la final", soltó Thiem luego del triunfo. Porque Djokovic, en definitiva, tiene la corona de Australia: lleva un récord de 15-0 entre semifinales y finales en el Rod Laver Arena, un récord semejante al que Nadal ostenta en el polvo de ladrillo de Roland Garros. Para codearse de verdad con los grandes, Thiem tendrá que vencerlos. Y para ganar un Grand Slam, deberá dejar en el camino al menos a dos de ellos en un mismo torneo. De ganar mañana, además de llegar a 17 títulos de Grand Slam, Djokovic le arrebatará el N° 1 a Nadal.

"Definitivamente tiene el juego. Ahora tiene la experiencia. Tiene la fortaleza. Tiene todos los medios para estar aquí", elogió Djokovic a su rival de mañana. "Ha mejorado en los últimos 12 meses jugando en canchas duras, sin dudas. Y los resultados lo demuestran", añadió el serbio de 32 años (seis más que Thiem). "Merece estar donde está", recalcó Djokovic, presagiando una final dura e intensa. Es probable que su Thiem le quiebre el récord de 16 sets consecutivos sin perder.

El austríaco, que estará en dos semanas en Buenos Aires para disputar el Argentina Open, también anticipa una final de desgaste. "Tengo que arriesgar mucho. Tengo que hacer muchos disparos al límite. Al mismo tiempo, por supuesto, no errar demasiado. Es una línea muy delgada", valoró Thiem, que de triunfar se convertirá en el primer ganador de Grand Slam nacido en la década del 90. Otro indicio de un cambio de época.

Si hay un tenista del circuito capaz de asomarse al nivel de los tres grandes, ése es Thiem. En los últimos cuatro años, es el único que ha vencido a Federer en todas las superficies, a Nadal en arcilla (su terreno predilecto) y al propio Djokovic en cualquier piso. El historial reciente entre ambos finalistas favorece al retador austríaco: ganó cuatro de cinco partidos. Todavía no le alcanza para ir adelante en el global: Djokovic prevalece 6-4.

De cara al encuentro decisivo, Djokovic llegará más descansado luego de vencer el jueves a Federer en sets corridos. "Me da más tiempo para recuperarme y tener suficiente energía para la final", explicó el serbio, cuyo camino a la definición de la cita australiana incluyó una victoria contra el argentino Diego Schwartzman en los octavos de final.

Una de las razones de la progresión de Thiem y su acercamiento al "Big Three" es latinoamericana: el chileno Nicolás Massú. Cuando en 2019 el austríaco decidió dejar a su entrenador de toda la vida, Gunter Bresnik, muchos se sorprendieron. Había una explicación: Massú llegaba para transformar a su nuevo pupilo en un jugador total. A fines del año pasado, Massú dio una entrevista a Sportklub, un medio serbio. Y allí habló de las posibilidades de Thiem de pelear con los grandes. Dijo Massú: "Cada persona tiene que mirar su carrera. En la historia del tenis, Nadal, Federer y Djokovic pueden ser los mejores de la historia. No es fácil para otros perseguirlos y lograr resultados. Pero si hay una persona que tiene la oportunidad de hacerlo en el futuro, y no sólo en el futuro, sino ahora mismo, es Dominic. Creo que puede luchar por títulos aún más grandes y algún día hasta ser el número uno". Un buen presagio.

