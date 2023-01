Australian Open: Francisco Cerúndolo, eliminado en tercera ronda, valora jugar en el primer nivel

escuchar

El argentino Francisco Cerúndolo, 28º preclasificado del Australian Open, quedó eliminado este viernes en tercera ronda ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 7 del mundo, al que puso en dificultades en el segundo set. En su primera participación en el cuadro final de Australia, el argentino consiguió su mejor desempeño en un Grand Slam pero terminó derrotado en 2 horas y 35 minutos ante Auger-Aliassime por 6-1, 3-6, 6-1, 6-4.

”Fue un gran torneo, una gran semana. Gané dos buenos partidos, me dan confianza para arrancar el año”, dijo Cerúndolo que, hace apenas un año, se había quedado en el primer partido de la ronda clasificatoria de Melbourne. Ahora, en cambio, disputó uno de los partidos de la jornada en el tercer estadio más importante del Melbourne Park, una John Cain Arena repleta de ruidosos aficionados entre los que se veían algunos con la camiseta de la selección argentina.

Pero acostumbrado a jugar en las canchas descubiertas, a Cerúndolo (24 años) le tomó casi un set acostumbrarse al nuevo escenario. “Me encontraba un poco incómodo, la cancha era más lenta que las exteriores y tuve que ajustar mi juego”, explicó. Además, después de dos partidos con inicios dubitativos, el canadiense entrenado por Toni Nadal, el tío y excoach del campeón español, saltó determinado a la cancha, consiguiendo un primer juego en blanco y un quiebre. Cerúndolo no consiguió romper con esa dinámica hasta el sexto juego, cuando pudo conservar el saque y evitar un set en blanco.

La historia cambió en el segundo parcial. Con un Auger-Aliassime colocando menos del 50% de primeros saques, Cerúndolo aprovechó para atacar desde el resto y hacerse más dominante, con opciones de romper el servicio desde el primer juego. Después de un intercambio de quiebres, Cerúndolo tomó una ventaja definitiva en el parcial hasta colocarse 5-3 y, después de fallar un punto de set y salvar cuatro pelotas de ‘break’, cerró el parcial con una inapelable derecha paralela.

Pero en ese momento el canadiense de 22 años demostró su mayor experiencia en Grand Slams: mantuvo la calma y desplegó la mejor versión de su juego vista hasta ahora en el torneo para llevarse sin excesivas dificultades los dos siguientes sets. ”Tuve un gran inicio comparado con mis otros dos partidos, pero en el segundo set no tuve la misma determinación y él sí, así que todo el mérito para él”, indicó Auger-Aliassime al terminar el partido.

A pesar de la derrota, Cerúndolo saca un balance positivo del torneo, donde ha conseguido sus primeras victorias de Grand Slam. ”Hay que jugar más partidos de estos, enfrentarse más con estos rivales para medir cómo uno está. Creo que eso te hace mejorar”, dijo el argentino, que en el último año pasó del puesto 115 al 29 del ranking ATP. ”Mantenerme en este nivel me va a hacer jugar más con ellos y me voy a ir dando cuenta de qué necesito. Hoy por ejemplo no pude sacar muy bien, no hice mucho daño con mi saque y eso me ponía bastante presión, porque él con su saque ganaba juegos muy fáciles. Pero hoy jugué contra el 7 del mundo y me ganó en el cuarto set. La verdad, creo que fue una semana muy positiva”, insistió.

Con una representación de ocho tenistas en Australia, Argentina se queda sin jugadores en los cuadros individuales tras la marcha de Cerúndolo, que se suma a las de Diego Schwartzman y Tomás Etcheverry en segunda ronda. También cayó en su segundo partido Nadia Podoroska, la sorprendente semifinalista del Roland Garros de 2020, que pasó un gran tiempo lesionada entre 2021 y 2022.

Tsitsipas avanza y se candidatea

El griego Stefanos Tsitsipas presentó credenciales al título tras pasar nuevamente sin ceder un set a octavos de final. Tres veces semifinalista en Melbourne, Tsitsipas se quedó como el jugador mejor clasificado en la ATP ante la ausencia del número uno español Carlos Alcaraz y las tempranas eliminaciones del campeón vigente Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud.

Y el robusto tenista de 24 años hizo gala de esta condición ante el neerlandés Tallon Griekspoor (63 del ranking), al que derrotó por 6-2, 7-6 (7/5), 6-3 en poco más de dos horas. Imbatido este año y sin ningún set encajado en Melbourne, el griego ha necesitado apenas 5 horas y 38 minutos para superar sus tres primeros compromisos en Melbourne, menos por ejemplo que la duración del partido entre Andy Murray y Thanasis Kokkinakis en la víspera (5 horas y 45 minutos). Tsitsipas se cruzará en octavos con el joven y peligroso italiano Jannik Sinner (16°), que sufrió para remontar dos sets en contra al húngaro Marton Fucsovics (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0). Los octavos serán una revancha de los cuartos de final de Australia el año pasado, que Tsitsipas ganó en tres sets.

Aunque él y el ruso Daniil Medvedev, con quien podría cruzarse en semifinales, parecen los dos principales rivales del serbio Novak Djokovic, nueve veces campeón en Australia, el jugador heleno no quiere dejarse llevar.”Nunca he hecho predicciones porque el deporte que he elegido jugar es impredecible”, dijo. “Claro que hay favoritos. Todo el mundo lo sabe. Pero mi cabeza no está ahí”, aseguró.

