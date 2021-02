Rafael Nadal sonríe, pero luego se transformaría en un momento incómodo: una mujer le realizó un gesto obsceno en medio de un match y fue retirada del Rod Laver Arena. Crédito: Captura de TV.

Ver para creer. Rafael Nadal vivió una situación que en un primer momento parecía divertida pero luego se transformó en incómoda y hasta desagradable. El español, segundo favorito en el Abierto de Australia, sacaba 6-1 y 5-4 frente al estadounidense Michael Mmoh, por la segunda ronda, pero después del segundo servicio fue interrumpido por el bullicio en las tribunas. ¿Qué ocurrió? Una mujer estaba gritando y fastidiándolo, el mallorquín la distinguió en medio de la multitud en el Rod Laver Arena y, como respuesta, recibió un gesto grosero de la señora levantando el dedo mayor de su mano derecha.

Las cámaras tomaron a Nadal, que sonrió nerviosamente y le preguntó a la mujer si el gesto (la "peineta", como se conoce en España) era para él. Los aficionados reprobaron la actitud de la mujer, que fue retirada del estadio por el personal de seguridad. Tras unos segundos de tensión, volvió la calma al court principal del Melbourne Park, Nadal fue autorizado por el umpire a repetir el primer saque (había sido malo) y el match continuó. El trece veces ganador de Roland Garros terminaría imponiéndose por 6-1, 6-4 y 6-2, en una hora y 47 minutos. El rival de Rafa en la tercera ronda será el británico Cameron Norrie (69°), que derrotó al ruso Roman Safiullin por 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (7-3).

El español Rafael Nadal venció al estadounidense Michael Mmoh y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia. Crédito: AP Photo / Rick Rycroft

"No la conozco y, sinceramente, no quiero conocerla", dijo Nadal después del partido. Campeón en Australia en solamente una ocasión (2009), el español busca ganar nuevamente el título aussie y alcanzar el trofeo número 21 de Grand Slam, con el que superaría la marca que comparte con el suizo Roger Federer. Luego, en rueda de prensa, Rafa fue más allá: "Creo que los dedos estaban dirigidos a mí. Bebió demasiada ginebra o tequila. Fue raro pero divertido. Para mí fue gracioso. Me sorprendió que alguien me diera un dedo de honor. Pero pensé que debería estar borracha".

Ante Mmoh, Nadal superó otro desafío teniendo en cuenta las dudas que mostró en la previa del certamen por padecer problemas musculares. Su próximo rival, Norrie, es entrenado por el argentino Facundo Lugones y será el primer enfrentamiento entre ambos.

