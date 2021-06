Boris Becker estalló contra Naomi Osaka: “Tienes 23 años, estás sana, ¿dónde está la p... presión?”

“Tienes 23 años, estás sana, tu familia está bien, ¿dónde está la p... presión?”.

El ex tenista alemán Boris Becker, ex número uno del ranking mundial y ganador de seis trofeos de Grand Slam, cargó contra la tenista japonesa Naomi Osaka, que renunció a participar en Roland Garros porque no quería atender a los medios de comunicación tras cada partido, además de explicar que que sufre “períodos de depresión” . Asimismo, la número 2 del mundo renunció a jugar en Wimbledon, que se iniciará este lunes.

”¿Dónde está la p... presión?” , insistió Becker, ganador de Wimbledon en tres oportunidades (1985, 1986 y 1989), al ser consultado por Osaka en una entrevista con el diario británico The Times, a pocas horas de que el tercer Grand Slam del año levante el telón.

“¿Presión? ¿No es presión cuando no tienes comida?, ¿cuando has de dar de comer a tu familia y no tienes trabajo?, ¿cuando te lesionas y te cambia la vida? ¿No es eso más presión?”, añadió Becker.

Boris Becker, en Wimbledon 1985, el primero de los tres torneos que ganó en el All England. DPA

”Si no puedes lidiar con los medios, es muy difícil ser un tenista profesional. La gira no es posible sin la prensa. Y es difícil ganar premios en metálico o dinero para patrocinadores sin los medios de comunicación”, añadió el nacido en la ciudad de Leimen. Además, el germano reconoció que las ruedas de prensa y la atención a los medios “no es algo que los tenistas esperamos con ansias”, pero es parte del trabajo. “Tienes que aprender a lidiar con eso”, finalizó Boris.

La tenista japonesa Naomi Osaka renunció a Roland Garros (y tampoco jugará en Wimbledon) para evitar hablar con la prensa; explicó que sufre “períodos de depresión”.

Osaka, tras renunciar de Roland Garros, explicó: “La verdad es que atravesé largos periodos de depresión desde el US Open 2018 y me costó recuperarme. Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida, y todo aquel que me haya visto durante los torneos se habrá dado cuenta que siempre llevo unos auriculares grandes porque eso me ayuda a atenuar mi ansiedad social. No me siento cómoda hablando en público y siento una inmensa ansiedad cuando debo dirigirme a la prensa mundial”.

LA NACION