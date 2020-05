Brad Gilbert, ex tenista y entrenador de Agassi, manifestó su tristeza por la confesión de Guillermo Pérez Roldán. Crédito: twitter

La confesión del ex tenista Guillermo Pérez Roldán en LA NACION, en la que por primera vez sacó a la superficie una gravísima situación de maltrato físico y "estafa económica" por parte de Raúl, su padre y entrenador, impactó en el mundo del deporte y en muchos otros ámbitos también. Pero, sobre todo, el mundo de las raquetas quedó conmocionado con el relato de quien fuera número 13 del mundo en 1988. La noticia sigue circulando por el mundo. Quien también se refirió al respecto fue el estadounidense Brad Gilbert, prestigioso y efectivo entrenador de una leyenda como Andre Agassi.

"Guillermo Pérez Roldán acusa a su padre y entrenador: 'Sufrí abuso físico' - LA NACION. Wow, muy triste y aterrador. Para leer esta historia", publicó Gilbert en su cuenta de la red social Twitter, @bgtennisnation. Y acompañó el texto con el link del artículo que se tradujo al inglés y con dos emojis: uno de un rostro con la cabeza vendada y otro de una persona llorando.

Gilbert, además de ser un destacado entrenador que trabajó durante ocho años con el Kid de Las Vegas, cuando este ganó seis títulos de Grand Slam y llegó a la cima del ranking, fue un muy buen jugador: fue número 4 del mundo en singles en 1990 y 18° de dobles en 1986. Nacido en Oakland, California, ganó 20 títulos ATP y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Actualmente, Gilbert es comentarista de tenis en ESPN.

Guillermo Pérez Roldán, precisamente, tuvo un vínculo distinto con Agassi. Se enfrentaron cuatro veces entre 1988 y 1991, con tres triunfos del estadounidense. En la entrevista con LA NACION, el argentino describió una anécdota con el ex número 1 del ranking: "El primer partido que jugamos con Agassi fue en Roland Garros, en cuartos de final de 1988, me ganó y al saludarme me dice: 'No quiero volver a jugar contra vos'. Me respetaba mucho y que lo hiciera un gran campeón como él era muy reconfortante. Después supe que me nombró en su biografía [N. de la R.: en Open, cuando Agassi se refiere a ese Roland Garros al que llegó a las semifinales, dice que logró batir "al gran maestro de tierra batida Guillermo Pérez Roldán"]. Él se dejaba ver poco y hablaba con muy pocas personas, pero conmigo hablaba, intercambiábamos algunas ideas, porque creo que en esa época había más respeto".