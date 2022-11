Cambio histórico. Wimbledon suaviza el estricto código de vestimenta blanco para que las mujeres se sientan más cómodas

escuchar

Más allá de su legendaria tradición y de sus estrictas reglas, Wimbledon , el certamen de tenis más prestigioso del circuito mundial, en los últimos tiempos dio distintas muestras de modernidad y de adaptación a los nuevos escenarios. Ahora, el Gran Slam británico anunció que suavizará sus normas la próxima temporada y les permitirá a las jugadoras utilizar ropa interior oscura (hasta este año, prohibida) para que se sientan más cómodas al usar ropa blanca durante los días de menstruación.

“Luego de la discusión y el compromiso con la WTA, los fabricantes de ropa y los equipos médicos sobre la mejor manera de apoyar a las mujeres y niñas que compiten en The Championships [Wimbledon], el Comité de Administración tomó la decisión de actualizar la regla de ropa blanca del torneo para permitir que las competidoras usen ropa de color medio/oscuro o ropa interior de colores si así lo desean”, comunicaron desde el All England.

Serena Williams, en 2002, sobre el césped e Wimbledon GERRY PENNY - AFP

“Los requisitos para otras prendas -continuaron-, accesorios y equipos permanecen sin cambios”.

Sally Bolton, directora ejecutiva del All England Club, expresó: “Estamos comprometidos a apoyar a los jugadores y escuchar sus comentarios sobre cómo pueden rendir al máximo. Me complace confirmar que, luego de consultar con jugadores y representantes de varios grupos de partes interesadas, se tomó la decisión de actualizar la regla de vestimenta blanca en Wimbledon. Esto significa que, a partir del próximo año, las mujeres y niñas que compitan tendrán la opción de usar ropa interior de colores si así lo desean. Esperamos que este ajuste de reglas ayude a los jugadores a concentrarse únicamente en su desempeño al aliviar una fuente potencial de ansiedad”.

El debate interno sobre el uso de indumentaria blanca no es nuevo, pero se potenció en la última edición de Wimbledon, cuando varias tenistas se refirieron a la “ansiedad” que sufrían al verse obligadas a competir de este color cuando tenían la regla. Coincidiendo con la final femenina entre la tunecina Ons Jabeur y la kazaja Elena Rybakina (finalmente, la campeona), un grupo de activistas organizó una protesta en las puertas del All England Club en la que las manifestantes llevaron una pollera blanca sobre unos pantalones cortos de color “rojo sangre”, bajo el lema “Address the dress code”, que instaba a la organización a cambiar su política de vestuario.

La polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo Shaun Botterill - Getty Images Europe

“Es un tema que hay que hacerlo público porque causa un estrés mental”, sentenció la extenista puertorriqueña Mónica Puig, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La jugadora canadiense Rebecca Marino también se pronunció, en The Times: “Es el peor temor de todas, vivir con el pensamiento de que te venga la regla en Wimbledon y no lo esperes”.

El tenis no es el único deporte profesional en el que las mujeres pidieron cambios. Las jugadoras de la selección inglesa de fútbol, por ejemplo, les reclamaron a la firma de indumentaria del equipo que cambien el color de los pantalones. “Tener un kit blanco no es práctico en cierta época del mes”, dijo la futbolista Beth Mead. Su compañera de selección, Georgia Stanway, se refirió al choque que se produce entre la tradición y la comodidad. “Sabemos que es difícil porque todos asociamos a Inglaterra con el color blanco, pero es algo que nos atañe como grupo de mujeres”.

Por lo pronto, Wimbledon escuchó los reclamos y dio un paso importante, más allá de sus reglas estrictas. La próxima edición del Grand Slam sobre césped comenzará el 3 de julio de 2023.

