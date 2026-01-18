Carlos Alcaraz arrancó con una victoria en tres sets sobre Adam Walton en el Australian Open

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, realizó un partido serio, aunque no perfecto, para avanzar este domingo a la segunda ronda del Abierto de Australia, el único torneo de Grand Slam que falta en su palmarés.

En su primer partido oficial desde su separación a mediados de diciembre de su entrenador histórico Juan Carlos Ferrero, el español de 22 años se impuso por 6-3, 7-6 (7/2) y 6-2 al australiano Adam Walton (81º).

Ahora bajo las órdenes en solitario de Samuel López, quien se incorporó a su equipo a finales de 2024, Alcaraz arrancó bien el encuentro, quebrando a su rival con 4-3 en el primer set antes de cerrarlo con su servicio. Pero Walton respondió al inicio del segundo set, adelantándose 3-1 antes de que el N°1 del circuito ATP igualara para llevar al australiano al tie-break, que el español ganó con facilidad por 7/2.

En el tercer set, Alcaraz logró un quiebre en cero con 3-2 para encaminarse hacia la victoria, sellada tras algo más de dos horas de juego.

El próximo rival del número 1 será el alemán Yannick Hanfmann (102º), quien este domingo superó en cuatro sets al estadounidense Zachary Svajda (143º), procedente de la fase de clasificación.

Carlitos estuvo nueve semanas alejado de la competición oficial. “La mejor manera de recargar baterías es estar en casa. Estoy contento de cómo he vuelto y de mi primer partido en Melbourne. Me siento listo para jugar un buen tenis aquí”, mencionó, y se refirió a sus vacaciones en Miami. “Fue una buena semana en la que también tuve tiempo de jugar al golf”. Además, apuntó a la dificultad que le demandó Walton, su primer rival. “Parece que Walton no se mueve bien, pero era difícil encontrar el agujero. Es muy sólido desde el fondo de la pista. Pasar por dificultades es bueno para las siguientes rondas”.

El esfuerzo de Carlos Alcaraz en su partido ante Walton Dita Alangkara� - AP�

El duelo Alcaraz-Walton fue el último partido de la primera jornada en la pista central, antes de los estrenos previstos el lunes del diez veces campeón del Abierto de Australia Novak Djokovic (4º), del triple finalista en Melbourne Daniil Medvedev (12º) y del ganador de la edición de 2014 Stan Wawrinka (139º), invitado por los organizadores al inicio de su última temporada profesional.

La síntesis del partido

Entre los favoritos también avanzó el alemán Alexander Zverev (3º), que superó un estreno envenenado ante el gran sacador canadiense Gabriel Diallo (41º), al que batió 6-7 (1/7), 6-1, 6-4 y 6-2. “Definitivamente no estaba feliz cuando vi el sorteo. Diallo es muy talentoso e increíblemente agresivo. Fue difícil encontrar mi ritmo”, dijo el alemán de 28 años, que viene de un año 2025 complicado, con solo un título.