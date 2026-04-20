Carlos Alcaraz, Lamine Yamal y Aryna Sabalenka, los galardonados en la entrega de los premios Laureus

El español Carlos Alcaraz, que terminó 2025 como el número 1 del ránking mundial del tenis masculino, fue uno de los galardonados este lunes en la gala de los premios Laureus del deporte, junto al joven futbolista Lamine Yamal y la tenista Aryna Sabalenka, líder del circuito femenino de las raquetas.

Alcaraz se alzó con el premio al mejor deportista masculino después de una temporada en la que ganó Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos, y concluyó en la primera plaza de la clasificación ATP. “Iconos de lo más alto han ganado este premio, han puesto su nombre en la exclusiva lista de los que lo han ganado, y la verdad que ver mi nombre junto a ellos significa mucho”, aseguró Alcaraz, que sigue en el palmarés de mejor deportista entre los varones al garrochista Armand Mondo Duplantis. El español, actual número 2 del mundo, ya había ganado el Laureus como Deportista Revelación en 2023. Otros tenistas ganadores de esta distinción fueron Roger Federer (2005, 2006, 2007, 2008 y 2018), su compatriota Rafael Nadal (2011 y 2021) y el serbio Novak Djokovic (2012, 2015, 2016, 2019 y 2024).

Carlos Alcaraz is the Laureus World Sportsman of the Year 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/JSqHvfWENV — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

Por otro lado, Alcaraz puso en duda su participación en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que comenzará a fines de mayo, debido a una lesión en la muñeca derecha, que lució inmovilizada con una férula. Las pruebas médicas en los próximos días determinarán si el astro español podrá jugar en París. “Es una prueba más de las que ya me he hecho, ya me hice una prueba cuando me lesioné, hemos querido tener un tiempo y hacernos otra. Es para ver cómo está, y a partir de ahí decidiremos”, dijo el surgido en Murcia, que con 22 años ya atesora siete títulos de Grand Slam, y festejó en cada uno de los cuatro. La lesión lo obligó a retirarse la semana pasada en Barcelona y, claro, no jugará el Masters 1000 de Madrid que se disputa desde mañana en la Caja Mágica.

Aryna Sabalenka, la reina del tour de tenis femenino por segundo año consecutivo (AP Photo/Manu Fernandez) Manu Fernandez - AP

El galardón a la Mejor Deportista fue para Aryna Sabalenka, que volvió a terminar la temporada 2025 como número 1 del mundo por segundo año consecutivo. La bielorrusa, que se dispone a disputar el Masters 1000 de Madrid, llegó a tres finales de Grand Slam, con triunfo en el Abierto de Australia. Sabalenka sucede a la gimnasta estadounidense Simone Biles.

Además, el joven delantero del Barcelona, Lamine Yamal, que el pasado año había ganado el premio al mejor deportista revelación, repitió en una categoría de nueva creación. El “10” del Barça se alzó con el premio al Mejor Deportista Joven del año, tras una campaña en la que fue decisivo para que su equipo ganara la Liga 2025, la Supercopa de España y la Copa del Rey.

“Es un orgullo que la academia (Laureus) me reconozca con un premio y que yo sea el primero que lo gane”, dijo Lamine en rueda de prensa tras ganar en esa nueva categoría. El delantero del club culé se convierte así en el único futbolista junto a Lionel Messi que ha ganado dos premios Laureus.

Lamine Yamal, con look informal para recibir el premio (AP Photo/Manu Fernandez) Manu Fernandez - AP

Otro astro del fútbol, el exfutbolista Toni Kroos, ganó el premio a la Inspiración. El piloto de Fórmula 1 británico Lando Norris sucedió este lunes a Lamine en el palmarés como Mejor Deportista Revelación. Norris se proclamó ganador del campeonato mundial de Fórmula Uno el pasado año.

El mejor equipo

El premio Laureus al Mejor Equipo de 2025 fue para el Paris Saint-Germain y su espectacular temporada en la que ganó seis títulos, incluida la Champions League y la Supercopa de Europa. PSG ganó todos los campeonatos domésticos antes de arrollar por 5-0 al Inter de Milán en la final de la Champions para alzar la primera ‘Orejona’ de su historia.

El nadador brasileño Gabriel Araújo ganó el premio al Mejor Deportista Paralímpico, después de un 2025 en el que ganó tres medallas de oro en el Mundial de Natación Adaptada.

Leyenda: Nadia Comaneci recibe el premio a la trayectoria, a casi 50 años de anotar el primer "10" en gimnasia olímpica (AP Photo/Manu Fernandez) Manu Fernandez - AP

Otros galardonados en la gala celebrada en Madrid fueron la snowboarder estadounidense Chloe Kim, en la categoría de Mejor Deportista Extremo, así como el golfista Rory Mcllroy en el apartado de Mejor Regreso luego de su victoria en el Masters de Augusta.

La distinción a toda una carrera fue para la leyenda rumana de la gimnasia Nadia Comaneci, y la fundación Fútbol Más, surgida en Chile, fue recompensada con el premio Deporte para el Bien por su labor de promoción del deporte como herramienta de transformación social.