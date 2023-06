Carlos Alcaraz, campeón del ATP de Queen’s: volverá al número 1 del ranking antes de Wimbledon, aunque sabe que allí “jugará Djokovic”

escuchar

Carlos Alcaraz perdió el primer set que jugó en esta edición del tradicional ATP 500 de Queen’s. Fue el martes pasado, en la primera ronda, ante el francés Arthur Rinderknech, por 6-4. Sin embargo, desde entonces, no volvió a trastabillar. Este domingo, el niño maravilla español de 20 años, se coronó en el césped británico al derrotar al australiano Alex De Miñaur (18° del mundo) por un doble 6-4, en 1h39m. El éxito en el prestigioso Queen’s Club londinense le permite al murciano recuperar la cima del ranking (que era propiedad de Novak Djokovic) y, por ende, ser el primer cabeza de serie en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se jugará entre el 3 y el 16 del mes próximo.

El crecimiento de Alcaraz no tiene límites. El de Queen’s representa el undécimo título de su corta y rica carrera, pero el primero sobre césped. Antes de debutar en el torneo que repartió 2.345.130 euros en premios, Carlitos tenía, apenas, cuatro victorias sobre césped; una semana después, se marcha del certamen siendo el 17° jugador activo con trofeos en las tres superficies (además de césped, sobre polvo de ladrillo y cancha dura). Ahora, el jugador entrenado por Juan Carlos Ferrero (en Queen’s estuvo acompañado por Samuel López, coach del español Pablo Carreño Busta, actualmente inactivo por dificultades físicas), registra un destacado balance de 40 victorias en 44 partidos en la actual temporada. Y empató al ruso Daniil Medvedev como el jugador con más títulos logrados (5) en el año: Carlitos también fue campeón en Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona y Madrid.

Carlos Alcaraz en el prestigioso Queen's Club; el español ganó su undécimo título, el primero sobre césped Luke Walker - Getty Images Europe

Alcaraz, que reconoció estudiar videos de Roger Federer y Andy Murray para aprender movimientos sobre courts de césped, sufrió un momento de incertidumbre en la final luego de ganar el primer set ante De Miñaur: recibió atención del fisioterapeuta en el aductor de la pierna derecha. Probablemente, los obstáculos físicos hayan sido las mayores dificultades que el joven español debió enfrentar desde el año pasado, con su explosión en la súper elite. De hecho, antes de actuar en Queen’s, su última imagen había sido sensible: perdiendo en las semifinales de Roland Garros con Djokovic al padecer calambres por la “tensión” que sintió por el compromiso en el Philippe-Chatrier.

En Queen’s pudo seguir jugando con fluidez hasta derrotar a De Miñaur, un jugador de piernas eléctricas. Carlitos registró siete aces, cometió una doble falta, logró el 60% de primeros saques, ganó el 72% de puntos con el primer servicio y el 65% con el segundo; concretó las dos chances de quiebre que tuvo y defendió las dos oportunidades de rompimiento que generó el australiano de padre uruguayo y madre española.

Este lunes comenzará la clasificación, con estos cruces para los argentinos: Genaro Olivieri-Zachary Svajda (EE.UU.), Thiago Tirante-Gauthier Onclin (Bélgica), Marco Trungelliti-Taro Daniel (Japón), Juan Pablo Ficovich-Flavio Cobolli (Italia), Facundo Díaz Acosta-Sho Shimabukuro (Japón), Andrea Collarini-Aleksandar Kovacevic (EE.UU.) y Mariano Navone-Ricardas Berankis (Lituania).

“Ser capaz de ganar un torneo tan increíble en mi primera participación es fantástico. Y saber que soy capaz de jugar a buen nivel en césped también es muy positivo”, apuntó Alcaraz. El éxito, de todos modos, no lo desvía de su camino mesurado con miras a Wimbledon, donde Djokovic, el campeón defensor, será el segundo preclasificado pero el gran favorito al título. “Las opciones no cambian demasiado, porque allí jugará Novak -reconoció Carlitos-. Ahora me siento mejor que al comienzo de la semana, eso es evidente. Por supuesto, recuperar el número uno antes de Wimbledon te da un extra de motivación. Pero no cambia en exceso jugar en Wimbledon como uno o como dos”.

Resumen de la victoria de Alcaraz

Bublik, el creativo campeón de Halle

El kazajo Alexander Bublik (48°), tan talentoso como irreverente, conquistó el título más valioso de su carrera al pisar fuerte sobre el césped del ATP 500 de Halle, Alemania. Bublik completó una semana inspirada al imponerse en la definición ante el ruso Andrey Rublev (7°) por 6-3, 3-6 y 6-3, en 1h34m.

El kazajo Alexander Bublik celebrando con el trofeo de Halle Thomas F. Starke - Getty Images Europe

Campeón en el ATP 250 de Montpellier 2022, consiguió romper una racha de 0-2 en finales sobre césped, ya que había caído en el último partido en Newport 2019 y 2022. Siempre creativo y de difícil lectura en su juego, cerró el partido con un ace de segunda saque. En Halle, el certamen que durante la semana homenajeó a Roger Federer, derribó a rivales de prestigio como el croata Borna Coric, el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev. A los 26 años, el kazajo ascenderá a la posición más destacada de su carrera este lunes: subirá 22 posiciones hasta el número 26 del ranking.

La victoria de Bublik