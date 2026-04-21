Carlos Alcaraz, con una férula que le inmoviliza la muñeca, preocupado y en duda para Roland Garros

Carlos Alcaraz fue uno de los grandes protagonistas de la gala de los premios Laureus. El tenista, actual N° 2, fue galardonado como el mejor deportista masculino de 2025, temporada en la que terminó en la cima del ranking, al obtener Roland Garros y el US Open. Sin embargo, en la ceremonia realizada en Madrid, el murciano llamó la atención por una aparatosa férula que le protege e inmoviliza la muñeca derecha y el antebrazo. Lesionado, la semana pasada se bajó del ATP de Barcelona tras jugar la primera ronda y, desde este miércoles, tampoco actuará en el Masters 1000 de Madrid. El jugador y su entorno están preocupados.

Carlos Alcaraz, en estas horas en Madrid, tomándose una foto, donde se puede ver la férula que le inmoviliza la muñeca y el antebrazo derechos

Es más: ayer, durante la alfombra roja de los Laureus, Alcaraz puso en duda su presencia en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que comenzará el domingo 24 de mayo y donde debería defender el título. Tras el Conde de Godó, Alcaraz se realizó estudios y las pruebas revelaron que el problema era más grave de lo que se pensaba inicialmente. Por ello su equipo médico le recomendó realizar una pausa en la competencia.

“La siguiente prueba va a ser crucial. Estamos intentando hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esa prueba salga bien. Estoy intentando tener mucha paciencia en estos días. Pero estamos bien, estamos esperando un poquito (...) Tenemos unas pruebas en unos días y, a partir de ahí, veremos cómo es la lesión y los pasos a seguir”, apuntó Alcaraz, en la Televisión Española.

Carlos Alcaraz posando con el premio en los Laureus, en Madrid: en su muñeca derecha se observa la férula Manu Fernandez - AP

El español Feliciano López, extop 15 del ranking mundial individual y actual director del torneo de Madrid, encendió la alarma, hablando en la cadena Onda Cero: “Yo he tenido esa lesión. Es muy típica del mundo del tenis, creo que el tendón de la muñeca lo tiene un poco inflamado. Espero que no esté roto”. Y añadió: “Yo estuve parado dos meses, más o menos. No sé cómo es el alcance de su lesión, pero cuando me la hice yo no podía ni sostener la raqueta en la mano hasta que pasaron unos días”.

También Toni Nadal, el tío y formador/entrenador histórico de Rafa, aconsejó a Alcaraz que detenga la maquinaria si así se lo recomiendan. “Escuchándolo parece que está complicado. Hoy en día, a estas velocidades, la pelota va tan rápida, que es fácil hacer un movimiento brusco y ahí sufren tendones y articulaciones”, dijo Toni en Onda Cero.

El lamento de Carlos Alcaraz durante el último torneo de Montecarlo: perdió la final ante Jannik Sinner VALERY HACHE - AFP

Toni aconsejó a Alcaraz: “A su edad (22 años) no tiene que arriesgar, le quedan muchos años y es mucho mejor tener precaución. Normalmente no te aconsejan volver a la competición si la lesión no está totalmente curada y creo que es lo que va a hacer él”. El propio Alcaraz, siendo cauto, aportó: “Lo que tengo claro es que perderme el torneo (Madrid) duele mucho, pero son cosas que pasan en el mundo profesional y hay que aceptarlas como una manera de aprendizaje para el futuro, como algo que te hará más fuerte. No tengo miedo de saltarme lo que me tenga que saltar. De esta lesión tengo que recuperarme muy bien si no quiero que me perjudique en el futuro”.