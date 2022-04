Carlos Alcaraz es campeón de Barcelona, Top 10 a los 18 años y suma coincidencias con Rafa Nadal

La Revolución Alcaraz tomó otra plaza en su asalto al circuito mayor del tenis. Con la determinación y la fuerza de la juventud, el español, de 18 años, conquistó el tradicional torneo Conde de Godó, en Barcelona, con dos victorias en un día y después de salvar match-points. En la final, Carlos Alcaraz le ganó su compatriota Pablo Carreño Busta por 6-3 y 6-2, y así celebró el cuarto título de su carrera en cuatro finales disputadas, y el tercero este año, luego de sus éxitos en Río de Janeiro y en el Masters 1000 de Miami.

Alcaraz debió superar dos obstáculos en la jornada dominical, luego de un sábado con semifinales pospuestas por la lluvia. Pero el joven murciano alzó la copa después de estar a las puertas de la eliminación: más temprano, salvó dos match-points en una batalla tremenda ante el australiano Alex de Miñaur, al que superó por 6-7 (4-7), 7-6 (7-4) y 6-4 en 3 horas y 34 minutos de juego. Cuando parecía que no le quedaba resto para la definición, demolió a Carreño Busta en apenas 65 minutos, con dos quiebres en cada set.

La derecha de Carlos Alcaraz, decisiva en una final que resolvió sin problemas ante Pablo Carreño Busta en el Real Club de Tenis de Barcelona JOSEP LAGO - AFP

Hay más, claro. Porque a muchos seguidores del tenis, este momento incontenible de Alcaraz se asemeja a un déjà vu del modelo Rafael Nadal en 2005, cuando el zurdo de Manacor irrumpió a pura potencia entre los mejores del mundo. Las coincidencias asombran: Alcaraz será desde este lunes un nuevo Top 10, como número 9 del mundo. Un logro idéntico al que logró Nadal hace 17 años, cuando Rafa también ganó su primer Abierto de Barcelona a los 18 años para meterse dentro de los diez mejores del mundo. De hecho: el de Murcia es el jugador más joven en irrumpir en la elite desde que lo hizo el propio Nadal.

Y más coincidencias: al igual que Rafa antes de capturar el Conde de Godó en 2005, Alcaraz habría ingresado en ese torneo como el 11° de la clasificación mundial. Ganador de 21 trofeos de Grand Slam, una cifra récord, Nadal no ha salido de los primeros 10 sitios desde entonces. El de Alcaraz es un salto fenomenal: el año pasado, había disputado Barcelona desde el puesto 119° del ranking. El murciano se convirtió en el campeón de singles más joven en el Godó desde que su ídolo levantó el primero de sus 12 títulos en el ATP 500 catalán.

“Ha sido una gran final. Sabía que después de la paliza de esta mañana tenía que salir agresivo, que los puntos no se alargaran demasiado y así lo hice”, dijo Alcaraz apenas minutos después de no dejarle ni el más mínimo resquicio a Carreño Busta. El joven de 18 años, entrenado por Juan Carlos Ferrero, no le concedió ni una pelota de break a su compatriota. Y eso que Carreño Busta había llegado bastante más descansado: a primera hora, el de Gijón había eliminado a Diego Schwartzman por 6-3 y 6-4. A propósito del argentino: cerró una muy buena semana, con tres buenas victorias, incluida una ante un Top 10 como Felix Auger-Aliassime. El Peque se afirma en el Top 15 del ranking, pero además se ubicó entre los mejores 10 de la Carrera, la clasificación que toma en cuenta los resultados conseguidos desde enero pasado.

Mientras, Alcaraz consolida su ascenso como uno de los mejores tenistas del año, hasta aquí con una marca de 23 victorias y 3 derrotas, y tres títulos, la misma cifra que Nadal y el ruso Andrey Rublev.

Alcaraz sigue con un récord perfecto en finales de ATP: 4-0 JOSEP LAGO - AFP

A cuatro semanas del comienzo de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, Alcaraz empieza a postularse en un certamen que tiene como dueño máximo a Nadal. ¿Se encontrarán en instancias decisivas en París? Primero, habrá que ver cómo continúa el calendario del nuevo joven maravilla, con los Masters 1000 de Madrid y Roma muy cerca en el horizonte, al mismo tiempo que Rafa prepara su regreso, obviamente con la cita en el Bois de Boulogne como gran meta.