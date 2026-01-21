Carlos Alcaraz llenó de elogios a Federer y habló sobre el nivel en el golf del suizo: “Es tan bonito como su tenis”

Carlos Alcaraz se hizo viral este miércoles, pero no por su victoria en sets corridos ante Yannick Hanfmann que lo depositó en la tercera ronda. El N° 1 del mundo reveló que, durante su estadía en el Australian Open, jugó al golf con Roger Federer y realizó un impensado elogio sobre la técnica del suizo.

“Tuve la suerte de jugar con Roger (Federer). Su juego es tan bonito como su tenis. No me sorprende, es increíble, él hace todo con estilo”, remarcó el español en declaraciones después de su partido en la Rod Laver Arena.

🤔⛳️ ¿Cómo juega Roger Federer al Golf?



🗣 Carlos Alcaraz: "Juega tan hermoso como al tenis. No me sorprende. Lo hace todo con estilo. Su swing es precioso". pic.twitter.com/6DYqc4zcus — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 21, 2026

Si bien Alcaraz ha jugado al golf en los últimos cinco años, Federer esperó hasta su retiro en 2022 para tomar contacto habitual con los palos. Según los comentarios del español, el ganador de 20 Grand Slams supo aprovechar bien el tiempo en este nuevo deporte.

“Tiene un swing bonito, juega muy bien, lleva un par de años jugando y su nivel es muy bueno. Yo llevo cinco años y ¡ya me gana! Es doloroso”, confesó entre risas.

Alcaraz se encamina hacia el posible Grand Slam

Más allá de las palabras y los elogios, el N° 1 del mundo superó al alemán Yannick Hanfmann por 7-6(4), 6-3, 6-2, luego de dos horas y 45 minutos, y se metió en la tercera ronda del certamen. Su próximo rival será el francés Corentin Moutet, a quien enfrentará en la madrugada del viernes en la Argentina.

El partido comenzó con Alcaraz más errático de lo habitual y sufriendo con su saque. En el cuarto juego, Hanfmann rompería por primera y única vez el saque del español. Pero la reacción del criado en Murcia sería inmediata y forzaría el tiebreak. Allí, tomó ventaja el alemán, pero cuatro puntos consecutivos del N° 1 del mundo le darían un set que se alargó hasta la hora y 20 minutos de juego.

When an Alcaraz tweener is not the highlight of the point... Hanfmann may be trailing a set down and games in the second set but he is putting on a show 👏@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/ldZqJZYGwt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026

En el segundo set, Alcaraz estuvo mucho más sólido con sus golpes y certero con su saque, con el que no concedería ninguna opción de quiebre. Esta situación le permitió jugar mucho más relajado en el tercer set, en el que exhibió su mejor juego con 13 golpes ganadores y seis aces. Una superioridad que se trasladaría al marcador, ya que cerraría el partido con un contundente 6-2.

“Cada partido es distinto, el estilo de los jugadores es distinto. Hay algunos que te vienen bien y estás cómodo, y con otros no. Yannick tiene un estilo con el que no estoy muy cómodo. No ha sido fácil, tampoco con las condiciones, con mucho calor”, explicó el español.

De esta forma, Alcaraz dio un paso más y se acerca al objetivo de ser uno de los tenistas más jóvenes en ganar los cuatro Grand Slams. Además, en caso de salir campeón en Australia, el N° 1 del mundo alcanzaría las 91 victorias en los majors por lo que también se convertiría en el jugador con más victorias en este tipo de competencias antes de los 23 años, igualando así a Boris Becker y superando a Björn Borg (88) y Rafael Nadal (90).

Carlos Alcaraz busca completar el título grande que le falta, después de haber ganado Roland Garros, Wimbledon y el US Open WILLIAM WEST� - AFP�

No obstante, su próximo objetivo será enfrentar a Corentin Moutet, N° 32 del mundo, y que es un jugador que siempre busca llamar la atención en la cancha. “Es un jugador muy anárquico, no sabes por dónde te va a salir. Sí que es verdad que, aunque tenga mucho repertorio en su bolsillo, sigue un patrón, que es el hecho de hacer cortados, de hacer dejadas, de jugar hacia adelante, de jugar globos, subir a la red. Aunque haga muchísimas cosas, sé el patrón que juego que tiene”, describió Alcaraz.

“Vamos a intentar estar concentrados y a dar lo mejor de nosotros, intentar poner nuestro nivel, nuestro ritmo en el partido, y veremos qué pasa. Lo que sí que te puedo garantizar es que va a ser un partido divertido”.

