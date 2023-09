escuchar

Este viernes, desde las 20 (hora argentina), Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se enfrentan en el marco de la segunda semifinal del US Open 2023. El encuentro, que culminará con un clasificado a la definición, se disputa en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. El ganador se enfrentará en la final de este domingo a quien resulte vencedor del duelo entre Novak Djokovic y Ben Shelton, que también juegan este viernes, pero en el primer turno (a partir de las 16).

El prodigio español, que aún se mantiene en lo más alto del ranking ATP (al término del vigente torneo, pase lo que pase, perderá el puesto con Djokovic), accedió a esta instancia tras superar sin complicaciones al alemán Alexander Zverev por 6-3, 6-2 y 6-4. Tras clasificarse a su cuarta semifinal consecutiva de Grand Slam, el tenista de 20 años afirmó que se siente “con ventaja” ante sus rivales en estos torneos en los que se compite a cinco sets: “Los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un nivel muy alto durante mucho tiempo para poder ganarme. Me siento con ventaja en los Grand Slams, luego puede pasar cualquier cosa pero me veo muy bien física y mentalmente y eso a los rivales les puede pesar”, aseguró.

Carlos Alcaraz busca defender el título de US Open conseguido en la edición de 2022 MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En tanto, el ruso de 27 años, quien ya sabe lo que es consagrarse como campeón del US Open (lo consiguió en la edición 2021 luego de vencer en la final a Djokovic por triple 6-4), se metió entre los cuatro mejores luego de derrotar a su compatriota Andrey Rublev por 6-4, 6-3 y 6-4. Dominando desde el saque y siendo efectivo en los momentos clave, Medvedev mantuvo siempre el control del partido. Compitiendo bajo un fuerte calor y humedad en Flushing Meadows (las temperaturas rondaban los 35º), un extenuado Medvedev se acercó durante el tercer set a una de las cámaras de la cancha para enviar un mensaje de protesta. ”No lo pueden ni imaginar. Un jugador va a morir algún día y entonces verán”, afirmó.

Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev: todo lo que hay que saber

Semifinal de US Open 2023.

Día : Viernes 8 de septiembre.

: Viernes 8 de septiembre. Court : Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows.

: Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming : Star+, DGO, Flow y Telecentro Play.

: Star+, DGO, Flow y Telecentro Play. El ganador se enfrentará en la final a Novak Djokovic o Ben Shelton.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Carlos Alcaraz corre con ventaja para quedarse con la victoria en el trascendental partido de este viernes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.25 contra los 4.00 que se repagan por un triunfo de Daniil Medvedev.

El historial entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

Alcaraz y Medevev se enfrentaron en tres oportunidades y el historial le pertenece al joven español, que ganó dos veces. La primera vez que jugaron entre sí fue en la segunda ronda de Wimbledon 2021 y, en esa ocasión, el ruso se quedó con la victoria en sets corridos luego de ganar por 6-4, 6-1 y 6-2. La segunda vez fue en la final del Masters 1000 de Indian Wells de este año, en el que Carlitos ganó por 6-3 y 6-2. Por último, chocaron en las semifinales del último Grand Slam, Wimbledon, en la que Alcaraz ganó por un triple 6-3 y luego se consagró campeón.

Máximos ganadores del US Open

Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1881, hay tres jugadores estadounidenses que se mantienen en lo más alto en cuanto a cantidad de coronaciones: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo en siete oportunidades (Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887), pero lo hicieron durante la época del amateurismo. Si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los estadounidenses Pete Sampras y Jimmy Connors, y el suizo Roger Federer, con cinco títulos cada uno (en el caso del suizo, todos al hilo entre 2004 y 2008).