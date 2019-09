Con tres campeones de Copa Davis, vuelve el tenis a Palermo

La cancha central del Challenger de Buenos Aires, en el Racket, de Palermo. Fuente: LA NACION

Veinticinco jugadores argentinos, entre ellos tres integrantes del equipo nacional campeón de Copa Davis 2016 ( Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Renzo Olivo), competirán en el Challenger de Buenos Aires, que este lunes levantará el telón en las canchas de polvo de ladrillo del Racket Club, en el barrio de Palermo.

En un contexto complejo en la región, con escasas opciones de torneos de esta categoría (la segunda del tenis profesional), es muy valioso para el tenis argentino que se pueda sostener y realizar la quinta edición del certamen porteño, que repartirá 54.160 dólares en premios y será transmitido por Fox Sports (las entradas pueden adquirirse en ticketek.com.ar).

Uno de los cambios con respecto a los torneos anteriores es la ampliación del cuadro principal individual, con 48 jugadores en lugar de 32. Una variante que se tomó para ampliar la base de este los jugadores para este nivel del circuito, ya que con este formato hay más tenistas que pueden acceder a las facilidades que otorga disputar el cuadro principal del certamen, incluido el alojamiento.

Los organizadores, asimismo, tomaron la destacada decisión de destinarles las cinco invitaciones a jugadores jóvenes argentinos que no suelen tener chances de actuar en el Challenger Tour, como Sebastián Báez (18 años; 520º de ATP), Juan Manuel Cerúndolo (17; 550º), Thiago Tirante (18; 741º), Facundo Díaz Acosta (18; 1114º) y Román Burruchaga (17; 1692º; hijo de Jorge Burruchaga).

"Tenemos un cuadro espectacular", se enorgullece Mariano Ink, director del torneo. Delbonis, 71º del ranking, será el primer favorito; el azuleño esperará en la segunda rueda al vencedor de Maximiliano Estévez (480º; nacido en Río Gallegos) vs. Agustín Velotti (428º; Corrientes). En caso de darse la lógica, Delbonis podría medirse en las semifinales con Leo Mayer, que es el tercer favorito y debutará en la segunda ronda ante el ganador del match entre un jugador de la clasificación y Gonzalo Villanueva (383º; Paraná), que el domingo, en El Abierto de Saavedra, logró el título en el M15 (exFuture) al derrotar a Estévez por 4-6, 6-4 y 6-1.

El segundo cabeza de serie del Challenger bonaerense es el boliviano Hugo Dellien (26 años, actual 83º), que está haciendo historia para el tenis de su país. Esperará en la segunda ronda al ganador del peruano Juan Pablo Varillas (354º) y un jugador de la qualy. Según el ranking, Dellien podría enfrentarse en las semifinales con el brasileño Thiago Monteiro (103º del tour y 4º cabeza de serie) o el argentino Guido Andreozzi (113º; 5º favorito).

Otros argentinos en el cuadro individual: Facundo Bagnis, Andrea Collarini, Francisco y Federico Coria, entre otros. En dobles, los principales favoritos serán Andreozzi y Andrés Molteni.

El programa de la 1a jornada:

Court central: desde las 10.30, Báez vs. Pedro Sakamoto (Brasil); a continuación, Matías Zukas vs. Camilo Ugo Carabelli; Tirante vs. Rafael Matos (Brasil); Guilherme Clezar (Brasil) vs. Hernán Casanova; no antes de las 18, Juan Pablo Ficovich vs. Orlando Luz (Brasil); y Estévez vs. Velotti.

Cancha 3: desde las 10.30, por la qualy, Arklon Huertas Del Pino Córdova (Perú) vs. Tomás Farjat; a continuación, por el cuadro principal, Genaro Olivieri vs. Oscar Gutiérrez (Brasil); Burruchaga vs. Christian Lindell (Suecia); Nicolás Alvarez (Perú) vs. J. M. Cerúndolo; y Tomás Etcheverry vs. Maxime Hamou (Francia).

Cancha 8: desde las 10.30, por la qualy, Federico Zeballos (Bolivia) vs. Santiago Rodríguez Taverna; a continuación, Jordan Correia (Brasil) vs. Pol Toledo Bague (España); Gastao Elias (Portugal) vs. Felipe Meligeni (Brasil); y Bastian Malla (Chile) vs. Martín Cuevas (Uruguay).