Challenger de Buenos Aires: Román Burruchaga y Álex Barrena jugarán este domingo la final en Palermo

Álex Barrena y Román Burruchaga protagonizarán este domingo la final del Buenos Aires Challenger. Con el Racket Club de Palermo como sede, el certamen internacional volverá a tener un campeón argentino, como ocurrió en las últimas cuatro realizaciones. El duelo por el trofeo comenzará a las 14 y será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores en el circuito profesional.

Barrena, 188° en el ranking ATP, alcanzó la definición gracias a una actuación contundente frente al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, al que venció por un 6-1 y 6-1 en apenas 71 minutos. El bonaerense de 22 años, que viene de ser finalista en Villa María, dominó con autoridad: ganó 72% del total de los puntos con su primer servicio y logró 61% de efectividad en la devolución.

Álex Barrena llegó a la final con un 6-1 y 6-1 sobre el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza; el bonaerense de 22 años figura 188º en el ranking. Gonzalo Colini

“Fue un partido ideal, saqué mi mejor tenis. Es lo más lindo del mundo estar en la final de este torneo porque vivo a diez cuadras del club. Es especial”, expresó Barrena tras su victoria, que lo proyecta al puesto 170 del escalafón mundial.

Compacto del triunfo de Barrena

Del otro lado estará Burruchaga, sexta cabeza de serie y 144° en el ordenamiento internacional. El hijo del ex futbolista Jorge Luis Burruchaga superó por 6-2 y 6-4 a otro argentino, Nicolás Kicker, campeón del torneo en 2017. El partido se desarrolló con una prolongada interrupción por lluvia, pero el bonaerense de 23 años siempre mantuvo la solidez que mostró a lo largo del certamen, en el que no cedió sets.

Román Burruchaga dejó en el camino a otro argentino, Nicolás Kicker, con un 6-2 y 6-4; el hijo del ex futbolista sigue sin perder sets en el campeonato. Gonzalo Collini

“Estoy muy contento por llegar a mi primera final en este torneo. Será un partido duro porque Álex creció mucho en este último tiempo, tanto en lo tenístico como en lo mental. Me pone feliz porque trabajó bastante para lograrlo”, comentó Román.

La final de este domingo resultará la sexta entre argentinos en el Challenger porteño y coronará al décimo campeón local en el mismo número de versiones. En todos los antecedentes de finales 100% nacionales, el ganador se resolvió en el tercer set.

Lo mejor del partido de Burruchaga

En dobles, la consagración también fue albiceleste. Guillermo Durán, 214º, y Mariano Kestelboim, 408º, campeones la semana pasada en Villa María, repitieron la conquista en Buenos Aires al vencer a los brasileños Pedro Boscardin Dias, 346º, y João Reis da Silva, 222º, por 7-6 (7-3) y 6-1. La pareja nacional revirtió un quiebre en el primer parcial y dominó con claridad en el segundo para alzarse con el cetro.

Noche de tribunas completa en el Racket Club, de Palermo, donde este domingo habrá un campeón local. Manuel Cortina - La Nacion

Durán sumó su 45° trofeo en el nivel de challengers, y el tercero en este torneo (los anteriores, en 2018 y 2022, junto a Guido Andreozzi). Para Kestelboim, en tanto, fue la sexta conquista de la temporada en dobles.

El Buenos Aires Challenger forma parte del circuito internacional ATP Challenger Tour y es organizado por la empresa Torneos.