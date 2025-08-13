Con Francisco Comesaña, Argentina definió su equipo para la Copa Davis
El marplatense formará parte de la formación ante Países Bajos, el 12 y 13 de septiembre, de visitante, por la segunda ronda de los Qualifiers 2025
Francisco Comesaña recibió un llamado que anhelaba: será parte del equipo argentino de Copa Davis por primera vez. El marplatense, de 24 años y actual número 71 del ranking ATP (54° en la clasificación en vivo), fue convocado por el capitán Javier Frana para la serie frente a Países Bajos, que se jugará el 12 y 13 de septiembre en la ciudad neerlandesa de Groningen, por la segunda ronda de los Qualifiers 2025.
El equipo nacional lo completan Francisco Cerúndolo (23° del ranking), Tomás Etcheverry (58°) y la pareja de doblistas integrada por Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (21°). Con respecto al plantel que en febrero pasado derrotó a Noruega de visitante, ingresan Comesaña por Mariano Navone (ganador del quinto punto en el 3-2) y Cerúndolo por Facundo Díaz Acosta (el mejor argentino del ranking había sido convocado, pero luego se bajó por una lesión en el talón de Aquiles).
La destacada tarea de Comesaña en Cincinnati le permitió ganarse un lugar en la convocatoria. Hasta hace algunos días, Frana tenía mayor consideración por Navone para ser el tercer singlista, pero modificó su decisión, priorizando la actualidad del marplatense y su mejor performance sobre superficie dura (la que va a presentar Países Bajos) en comparación con la del jugador de 9 de Julio.
Frana no escatimó elogios para el debutante: “Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico y muy buena energía. Es versátil, tiene un gran servicio y buenos golpes en general. Su profesionalismo, pasión y compromiso le han permitido crecer y afianzarse en la parte alta del circuito”.
Comesaña atraviesa un gran momento: de hecho, ayer superó al estadounidense Reilly Opelka en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, donde es el único argentino en los octavos de final y hoy se medirá con el ruso Andrey Rublev. En lo que va de la temporada, alcanzó las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, venciendo a Alexander Zverev. “Será un orgullo defender la bandera. Gracias por la oportunidad”, publicó el Tiburón en sus redes sociales. Si debuta, será el jugador argentino número 91 en vestir la camiseta de Copa Davis.
La actualidad del equipo
Cerúndolo regresa después de ausentarse en la primera serie del año por lesión y lo hace con un 2025 con buenos resultados, aunque algunos altibajos, en el que llegó a la final del ATP de Buenos Aires, hizo semifinales en Madrid y Barcelona, y alcanzó los cuartos de final en Indian Wells y Miami, con victorias destacadas ante Zverev, Tommy Paul, Casper Ruud y Alex De Miñaur.
Etcheverry, con récord de 4-2 en Copa Davis, busca consolidar su rendimiento tras un año pobre, en el que no funcionó su vínculo con Horacio De la Peña como entrenador. Su mejor versión se vio en Hamburgo, donde alcanzó las semifinales, y en Toronto, donde eliminó a Tallon Griekspoor, N°1 del equipo neerlandés.
En dobles, Zeballos llega como campeón de Roland Garros junto al español Marcel Granollers, además de semifinalista en Wimbledon y finalista en Madrid. Molteni, por su parte, jugó las finales de Santiago (con Máximo González) y Hamburgo (con el brasileño Fernando Romboli).
Países Bajos, número 3 en el ranking de naciones, fue finalista en la última edición de la Copa Davis, donde cayó ante Italia. En su última presentación contó con Griekspoor (32°), Jesper de Jong (79°) y Botic Van De Zandschulp (92°), además de doblistas top como Sander Arends y David Pel.
El único antecedente entre ambos equipos es de 2009, con victoria argentina por 5-0 en Parque Roca, en el que fue el debut de Tito Vázquez en su segunda etapa como capitán, que terminaría en 2011, tras la final perdida 3-1 ante España (con Rafael Nadal y David Ferrer) en Sevilla.
La delegación argentina viajará a Países Bajos el 7 de septiembre y tendrá cuatro días de entrenamiento antes de la serie, que se jugará en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3855 personas. Las jornadas comenzarán a las 9 (hora argentina), con transmisión de TyC Sports y DSPORTS.
