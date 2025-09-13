Copa Davis: el dobles de Argentina, con Zeballos y Molteni, busca sellar contra Países Bajos el pase al Final 8

Tras un viernes perfecto, con los triunfos de Tomás Etcheverry (64°) y Francisco Cerúndolo (21°) ante Jesper de Jong (79°) y Botic Van de Zandschulp (82°), la Argentina busca cerrar la serie frente a Países Bajos, en el estadio Martinplaza de Groningen, por la segunda ronda de los Qualifiers y, por ende, clasificarse para el Final 8, del 18 al 23 de noviembre, en Bolonia.

Argentinos y neerlandeses juegan el tercer punto de la serie de Copa Davis, en Groningen Prensa AAT

El tercer punto de la serie, en la especialidad de dobles, lo disputan Horacio Zeballos y Andrés Molteni, para el equipo nacional capitaneado por Javier Frana, ante Sander Arends (23°) y Van de Zandschulp, que reemplazó a Sem Verbeek (48°), el doblilsta que figuraba en la formación inicial.

En caso de un triunfo local en el dobles, habrá uno (o dos) singles: Cerúndolo vs. De Jong y Etcheverry vs. Van de Zandschulp, aunque los capitanes pueden cambiar las piezas.

Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis Prensa AAT

Países Bajos no pierde una serie de local desde septiembre de 2014. Desde entonces, ganó cuatro en su casa: 3-2 a la República Checa en 2017, 4-0 a Canadá en 2022, 4-0 a Eslovaquia en 2023 y 3-2 a Suiza el año pasado. En noviembre pasado, el equipo neerlandés llegó a la final de la Copa Davis por primera vez en su historia: perdió 2-0 con la Italia de Jannik Sinner, en Málaga. La ausencia de Tallon Griekspoor (31°) contra la Argentina es un impacto negativo para el equipo capitaneado por Paul Haarhuis (1° de dobles en 1994), pero los jugadores argentinos, más allá de celebrar esa ausencia de jerarquía, hasta aquí hicieron su propio trabajo, con enfoque y sin pensar en las circunstancias periféricas.

La Argentina tiene todo en su favor para aplacar el fuego local (4000 espectadores en el estadio; sólo 50 argentinos) y dar un paso firme para triunfar de visitante y avanzar a los cuartos de final de la competencia por segundo año consecutivo.