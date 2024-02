escuchar

ROSARIO.- “Tengo a tres single número uno. Es como cuando Gallardo tenía que decidir si dejaba afuera a Palacios o a Nacho Fernández. Tenemos un equipazo”. La comparación futbolera y riverplatense de Guillermo Coria, el capitán del equipo argentino de Copa Davis , durante una charla con LA NACION, fue el eje de la preparación estratégica para la serie de este fin de semana ante Kazajistán, por los Qualifiers. Quiénes serían los dos singlistas del sábado teniendo en cuenta el equilibrio (en el ranking, en el rendimiento) entre las tres opciones disponibles (Francisco Cerúndolo, 22°; Sebastián Báez, 25°; y Tomás Etcheverry, 28°) fue motivo de un complejo análisis. Finalmente, el cuerpo técnico decidió seleccionar a Cerúndolo y a Etcheverry para la primera jornada.

El brasileño Ricardo Reis, referee de la serie de Copa Davis, mostrando el primer nombre que salió en el sorteo, el de Cerúndolo Marcelo Manera

El sorteo del orden de juego, realizado en la Municipalidad de Rosario, con la presencia del intendente Pablo Javkin, determinó que el primer cruce en el Jockey Club, desde las 11, será Cerúndolo frente Dmitry Popko (338°). Luego de 20 minutos de pausa, el segundo punto de la serie lo disputarán Etcheverry y Timofey Skatov (278°). El domingo, también desde las 11, la jornada comenzará con el tercer punto, el dobles, donde la Argentina presentará a su destacada pareja: Andrés Molteni y Máximo González. Luego están programados dos singles más (se jugará el quinto partido sólo si es necesario).

A muchos les llamó la atención que Báez, la segunda raqueta argentina del ranking, no jugara el primer día teniendo en cuenta que durante los entrenamientos de la semana se había mostrado en óptimas condiciones, incluso algunos escalones por encima de Cerúndolo y Etcheverry.

Los equipos de la Argentina y Kazajistán en el Palacio Municipal de Rosario Marcelo Manera

“Pensamos un poco en todo, no fue nada fácil, como lo hablamos durante estos días -dijo Coria-. Me encuentro en una situación que todo capitán quisiera tener, con varias opciones, pero no es una decisión fácil. Esta fue la primera serie en la que nos demoramos un día más en comunicarles a los chicos la decisión. Los tres están en igualdad de condiciones, los tres están en un gran momento y los tres se adaptaron a la superficie. Fue una decisión cien por ciento táctica, pensando en la estrategia, pensando un poco porque tienen un jugador (Popko) que va a jugar el sábado en singles, que estará en el dobles y, si hay un single más, ya lo haría con mucho desgaste. Y nosotros tendríamos para ese punto a un jugador impresionante y durísimo de enfrentar y fresco, como Báez”.

El Mago Coria, que comienza su tercer año en la conducción del equipo y esta temporada, además, acompañará a Roland Garros a los jugadores argentinos que actúen en los Juegos Olímpicos de París 2024, reveló cómo les comunicó anoche la decisión a los convocados en Rosario: “Siempre, la primera comunicación, es con el jugador que no va a jugar. Siempre. Después, con cada uno nos manejamos de distinta forma, dependiendo de cómo lo venimos haciendo en las series anteriores para no romper la tradición y lo que más cómodo le parece al jugador. Ayer hablamos primero con Seba Gutiérrez (entrenador de Báez) y con Seba Báez, después hablamos con Tommy y con Fran”.

Etcheverry durante un entrenamiento de la Argentina en el Jockey Club de Rosario, bajo la mirada de Coria Marcelo Manera - LA NACION

Y añadió sobre Báez en particular: “¿Cómo lo tomó? Y..., bueno, ¿cómo lo va a tomar? Seba viene jugando increíble, se siente cómodo. Él en todos los entrenamientos, en todas las series se siente bien y responde. O sea... es lógico. La reacción... yo fui jugador y sé lo que es, es entendible. Nosotros estamos siempre pensando en un montón de detalles, en un montón de cosas. Todo lo que hacemos es pensando en el jugador, en su carrera, en el momento de cada uno. Hoy nos encontramos que los tres están en un buen momento, en igualdad de condiciones y no fue nada fácil. ¿Qué hubiera sido lo más sencillo para un capitán? Poner al 1 y al 2, sacarte la responsabilidad y listo. Pero acá yo estoy pensando en formar un equipo ganador para todo lo que viene en adelante y estoy convencido de que tenemos un equipazo y ojalá que hagamos las cosas bien este fin de semana”.