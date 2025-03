Corentin Moutet se bajó de un torneo porque no está “mentalmente preparado” luego del escándalo en Miami

Corentin Moutet se retiró este jueves del ATP 250 de Bucarest que se disputará la próxima semana sobre la superficie de arcilla. Lo llamativo y que provocó máxima atención, es que el tenista francés no alegó problemas físicos, lo usual en estas circunstancias, sino mentales, para borrarse del listado del torneo rumano. “Desafortunadamente, he decidido retirarme del torneo de Bucarest. Sigo sin sentirme mentalmente preparado tras el incidente de Miami. Gracias por su comprensión y espero volver con más fuerza”, declaró el francés, que en la actualidad es el N°76 del mundo.

Esta situación sucede justamente tras el escándalo con el público en el partido contra el chileno Alejandro Tabilo en el Masters 1000 de Miami, donde perdió en tres sets.

Moutet, a punto de destrozar la red en un torneo en Acapulco

¿Qué había pasado con el irascible y talentoso jugador francés?

En Miami, Corentin Moutet volvió a hacer de las suyas. Definió el primer set con un saque de abajo, corto y con efecto, celebrado por él ante la indiferencia de su sorprendido adversario, el chileno Tabilo. Tras ese 7-5, se trenzó en una discusión con un espectador. A tal punto dejó fluir su carácter irascible que el umpire le hizo varias advertencias. No le alcanzaron.

👀 De esta manera, 🇫🇷 Moutet se quedaba con el primer set 7-5 ante 🇨🇱 Tabilo.



📺 Mirá #Miami por #DisneyPlus. pic.twitter.com/crIdH94hNX — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 21, 2025

La indisciplina de Moutet continuó brotando, llegó a aparecer un supervisor del torneo para hablar con él y hubo consecuencias: al francés se le dio por perdido el último punto del segundo set, que se le fue por 6-3, y además se lo sancionó con un game de castigo, el primero del último parcial. O sea, sin haber jugado ni un tanto del parcial, empezó abajo el tercer set por 1-0.

No se recuperó, más allá de un rapto de brillantez: un tiro alto y débil de Tabilo que picó cerca de la red pasó entre las piernas de Moutet, que lo conectó suavemente, de sobrepique y cruzado, para dejar desairado, fuera de acción, al 30º preclasificado. Tanta calidad hubo en ese toque, y tan extravagante es el díscolo hábil, que pidió largamente al público que lo aplaudiera. Y fue correspondido.

Sin embargo, una vez más Moutet se quedó temprano en el camino. El 5-7, 6-3 y 7-5 en favor de Tabilo despidió de Miami a este personaje, un demonio de exquisita mano izquierda en un envase de 1,75 metro que nunca pasa inadvertido. Es tan hábil como irascible.

En un mismo partido puede derramar un tenis de alta jerarquía o protagonizar bochornosas reacciones. “Soy una persona muy emocional, tanto dentro como fuera del campo, pero es en la pista donde más adrenalina tengo, es la situación donde toca lidiar con más cosas. Soy alguien auténtico, siempre soy honesto y me muestro cómo me siento”. dijo alguna vez.

Moutet pidió que lo aplaudan por este punto. 😱



📺 Mirá #Miami por #DisneyPlus. pic.twitter.com/q39nNW6fwv — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 21, 2025

Y fue más allá: “No soy un bad boy, simplemente no soy perfecto. He cometido errores, pero aprendo de ellos y los afronto con normalidad. Si cometo errores, los admito y no me engaño a mí mismo ni a los que me rodean, esos errores me han convertido en lo que soy hoy en día. El tenis es un deporte individual, así que no espero nada de nadie, tengo conmigo a mi equipo que es a los que pago. La gente siempre dará su opinión sobre lo que debo y no debo hacer, pero lo más importante es que mi equipo y yo seamos honestos entre nosotros”.

Desde ya, que es un tema que preocupa al mundo del tenis. En noviembre pasado, declaró: “Mentalmente no estoy bien, como que no estoy fuerte. Uno de los problemas que tengo es que no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo y eso para mí es un problema”.

En su mensaje de este jueves, anuncia que buscará volver más fuerte, de cara a Montecarlo y Barcelona. Moutet alcanzó su mejor ranking (51°) en julio de 2022; sin títulos en su cuenta, alcanzó una final ATP en Doha en 2020; en Grand Slams, llegó a los octavos de final el año pasado en Roland Garros y en el US Open 2022.

