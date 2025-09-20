Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Tomás Etcheverry pasó a los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou
El tenista argentina superó en dos sets al australiano Rinky Hijikata y buscará ahora un lugar en la semifinal ante el francés Corentin Moutet
Tomás Etcheverry sigue en la buena senda su recorrido por tierras asiáticas. El tenista platense avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou (superficie dura) tras vencer al australiano Rinky Hijikata por 6-1 y 6-4. De esta manera, el argentino buscará en la madrugada de este domingo de nuestro país un lugar en la semifinal ante el francés Corentin Moutet.
Etcheverry, 63° del mundo, no tuvo demasiados inconvenientes en superar a Hijikata, a quien quebró en dos ocasiones en el primer set para llevárselo rápidamente con un 6-1. El segundo parcial fue más parejo, pero un quiebre oportuno le alcanzó al argentino para ganar.
Tendrá enfrente a un rival que disputó un partido maratónico. Moutet se tomó 3 horas y 50 minutos para deshacerse de su compatriota Arthut Cazaux, a quien terminó venciendo por 6-7 (1-7), 6-1 y 7-6 (7-3), luego de levantar dos match points. Moutet, de 26 años, está en el mejor momento de su carrera: figura 39° en el ranking mundial.
Etcheverry comenzó con buen pie este torneo luego de un triunfo ante el bosnio Damir Dzumur por 6-2 y 6-4. El certamen chino vio caer, sin embargo, rápidamente a los otros dos argentinos que estaban en el cuadro principal: Mariano Navone, que luchó pero no pudo con el estadounidense Learner Tien, y Camilo Ugo Carabelli, eliminado por el australiano Hijikata, justamente el hombre al que ahora dejó en el camino Etcheverry.
En el caso de vencer a Moutet, Etcheverry se cruzará en semifinales con el ganador del encuentro que disputarán Learner Tien (54°) con el francés Valentin Royer, 88° del mundo y proveniente de la qualy.
