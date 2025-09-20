LA NACION

Tomás Etcheverry pasó a los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

El tenista argentina superó en dos sets al australiano Rinky Hijikata y buscará ahora un lugar en la semifinal ante el francés Corentin Moutet

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Tomás Etcheverry avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou
Tomás Etcheverry avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou@tometcheverry

Tomás Etcheverry sigue en la buena senda su recorrido por tierras asiáticas. El tenista platense avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou (superficie dura) tras vencer al australiano Rinky Hijikata por 6-1 y 6-4. De esta manera, el argentino buscará en la madrugada de este domingo de nuestro país un lugar en la semifinal ante el francés Corentin Moutet.

Etcheverry, 63° del mundo, no tuvo demasiados inconvenientes en superar a Hijikata, a quien quebró en dos ocasiones en el primer set para llevárselo rápidamente con un 6-1. El segundo parcial fue más parejo, pero un quiebre oportuno le alcanzó al argentino para ganar.

Tomás Etcheverry avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou
Tomás Etcheverry avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou@tometcheverry

Tendrá enfrente a un rival que disputó un partido maratónico. Moutet se tomó 3 horas y 50 minutos para deshacerse de su compatriota Arthut Cazaux, a quien terminó venciendo por 6-7 (1-7), 6-1 y 7-6 (7-3), luego de levantar dos match points. Moutet, de 26 años, está en el mejor momento de su carrera: figura 39° en el ranking mundial.

Etcheverry comenzó con buen pie este torneo luego de un triunfo ante el bosnio Damir Dzumur por 6-2 y 6-4. El certamen chino vio caer, sin embargo, rápidamente a los otros dos argentinos que estaban en el cuadro principal: Mariano Navone, que luchó pero no pudo con el estadounidense Learner Tien, y Camilo Ugo Carabelli, eliminado por el australiano Hijikata, justamente el hombre al que ahora dejó en el camino Etcheverry.

En el caso de vencer a Moutet, Etcheverry se cruzará en semifinales con el ganador del encuentro que disputarán Learner Tien (54°) con el francés Valentin Royer, 88° del mundo y proveniente de la qualy.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tenis
  1. Show, risas, trajes de gala y tenis del bueno en la nueva versión de la Laver Cup
    1

    Europa está arriba 2 a 0 en la Laver Cup, antes del debut de Carlitos Alcaraz

  2. Qué dijo Björn Borg en su biografía, en la que habla de drogas, pastillas y alcohol
    2

    Qué dijo Björn Borg en su biografía, en la que habla de drogas, pastillas y alcohol

  3. Gloria, cocaína, depresión y la lucha contra el cáncer: secretos y tormentos de un monstruo del tenis
    3

    Björn Borg, uno de los mejores tenistas de la historia, y su calvario: “Intenté escapar con drogas, pastillas y alcohol”

  4. Se conoció el programa del Final 8 de la Copa Davis: cuándo juega Argentina con Alemania
    4

    Copa Davis: se conoció el orden de juego del Final 8 de Bolonia, donde Argentina se medirá con Alemania

Cargando banners ...