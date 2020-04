El Andino Tenis, de Mendoza, al igual que la mayoría de los clubes del país, sufre por la falta de actividad. Crédito: facebook.com/Andino-Tenis-Club

Andino Tenis Club, una de las instituciones deportivas con más tradición de la ciudad de Mendoza, padece, al igual que la mayoría de los clubes del país, la falta de actividad por el brote de coronavirus. La cancelación de las clases en escuelitas y los entrenamientos competitivos representan un gran golpe para el bolsillo de los profesores (la mayoría, monotributistas) y para las tesorerías de los clubes, que dependen del pago de la cuota social. Teniendo en cuenta que en la provincia se registraron apenas 73 casos positivos de Covid-19 (hasta este miércoles) y que el tenis es un deporte individual, el Andino Tenis confeccionó un protocolo para tratar de "reactivar" la actividad cuando lo autorice el gobierno provincial.

"Creemos que el tenis debería ser uno de los deportes que retome la actividad con más prontitud", dice el comunicado que el Andino Tenis Club. "Consultado con profesionales de la salud que practican habitualmente, manifiestan las casi nulas posibilidades de contagio ya que se practica al aire libre, en lugares de mucho espacio sin contacto entre las personas, cada uno de su lado a 25 metros de distancia, en formato single y sería de gran ayuda y aporte para las personas en los aspectos físicos y mentales", prosigue la nota que el club le envió a Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia, y a Carlos Menghini, presidente de la Federación Mendocina de Tenis.

Entre las medidas y acciones que deberían "asumir todos", según apuntó el club, se encuentran las siguientes:

El club habilitaría solamente las canchas de tenis.

Eliminar todos los accesos con contacto (huella dactilar).

No habrá manejo de dinero en efectivo.

Solo se permitiría el acceso a los socios con turno.

El socio deberá ingresar con tapabocas y guantes de goma (usarlos antes y después de la actividad).

No se podrá permanecer en el club si no está haciendo la actividad.

Baños desinfectados después de cada uso.

Los vestuarios permanecerán cerrados (no se podrán cambiar ni duchar en el club).

Se precintarán los bebederos.

Los turnos se programarán por correo electrónico o por WhatsApp.

Solo se podrán dar clases en modalidad individual y particular (los profesores serán los únicos que juntarán las pelotas).

Entre las distintas categorías, el club mendocino Andino posee unos 500 alumnos de tenis. Crédito: facebook.com/Andino-Tenis-Club

"Esta es una idea que se fue gestando durante el encierro y teniendo en cuenta las características del tenis creemos que paulatinamente, mientras el gobierno lo autorice, la gente podrá ir regresando a los clubes", le dijo Mariano Dohmen, encargado de la Comisión de Tenis de Andino y uno de los firmantes de la carta, a LA NACION. "No podemos bancar cuatro meses sin cuotas, sin actividad. En el borrador que hicimos fuimos tachando los potenciales focos infecciosos para tratar de que no nos nieguen la propuesta. La gente deberá llegar al club cinco minutos antes para elongar y arrancar, y luego se tendrá que bañar en sus casas. Desde iniciación a adultos tenemos unos 500 alumnos, que son socios del club. En total, el club tiene casi mil. Somos un club de tenis y tenemos la escuela en un formato tercerizado: un porcentaje de lo que se genera va para el mantenimiento de las canchas y el otro para los profesores. No podemos seguir sin generar ingresos porque vamos a tener que cerrar".

Dohmen, de profesión arquitecto, amplió: "Muchos socios no pudieron pagar la cuota de abril. De la plantilla total sólo pagó el 40% y es entendible. También hubo gente que ha ayudado y nos pagó un poco más. Lo llamé a Menghini, que es nuestro vínculo con la Asociación Argentina de Tenis. Y me comuniqué con el subsecretario, Chiapetta, y lo van a evaluar, sobre todo porque están pensando en flexibilizar la actividad deportiva prontamente. En Mendoza bajó la cantidad de infectados. No pretendemos abrir un club de un día para el otro".

En las últimas horas, la Asociación Argentina de Golf realizó una presentación oficial ante el secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, solicitando la autorización para la práctica del golf, brindando sus fundamentos y explicando el protocolo de seguridad que se contemplaría en el caso de conseguirse la aprobación. Ante esta acción, LA NACION se contactó con la Asociación Argentina de Tenis para saber si evaluaban actuar en forma similar. La respuesta fue que la entidad no hará una carta pública ya que el presidente, Agustín Calleri, tiene "canal de diálogo fluido" con Lammens, Inés Arrondo (secretaria de Deportes de la Nación) y Luis Lobo (subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires).

La AAT, según comunicó, "trabaja en un protocolo de salida con la intención de que el tenis sea uno de los primeros deportes en retomar la actividad". Además, "impulsa que las federaciones mantengan diálogo directo con los secretarios de deportes de las provincias", ya que "no se puede pensar en una misma salida para todo el país dado que las consecuencias de la pandemia son diferentes" en cada región.

Distintos entrenadores de tenis del país (formaron un grupo de WhatsApp) y dirigentes de la AAT están estudiando la idea de hacer una competencia local en caso de que la actividad nacional se permita mucho antes que la internacional, algo que seguramente ocurrirá.