Este lunes comienza la primera ronda del Argentina Open 2024, torneo correspondiente al ATP 250 Tour que se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y que forma parte de la temporada de polvo de ladrillo. Hay ocho argentinos en el cuadro principal y solo uno de ellos aguarda en la segunda ronda por ser uno de los preclasificados: Francisco Cerúndolo (22°). Los otros “sembrados” son Carlos Alcaraz (2°), Cameron Norrie (19°), Nicolás Jarry (20°), Sebastián Báez (26°), Tomás Etcheverry (29°), Laslo Djere (35°) y Arthur Fils (36°). Todo el torneo, cuyo campeón es Alcaraz, se puede ver en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play.

En cuanto a la participación de los locales, además de Cerúndolo, Báez y Etcheverry, saldrán a la cancha Pedro Cachín (73°), Federico Coria (93°), Facundo Díaz Acosta (95°), Diego Schwartzman (117°) y Mariano Navone (118°). Por otro lado, hay varios tenistas top del circuito internacional que disputarán el tradicional torneo: el suizo Stan Wawrinka (subcampeón en 2013), el croata Marin Cilic y el serbio Laslo Djere. Los dos primeros, campeones de Grand Slam, como Alcaraz. ‘Stan The Man’ ganó tres (Australia, Roland Garros y US Open) y Marin, uno (US Open).

Francisco Cerúndolo es el único argentino preclasificado para jugar el ATP de Buenos Aires Prensa AAT

El tradicional Argentina Open se realiza desde 1893, aunque la primera edición correspondiente a la era Abierta se llevó a cabo en 1973. A lo largo de su historia pasaron tenistas de la talla de Guillermo Vilas (máximo ganador del certamen con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos), David Nalbandian (campeón en 2008), el sueco Björn Borg (segundo puesto en 1973), el español Rafael Nadal (ganador en 2015) y el noruego Casper Ruud (se alzó con los títulos en 2020 y 2022), entre tantos.

Argentina Open 2024: todo lo que hay que saber

ATP Tour 250.

Superficie : Polvo de ladrillo.

: Polvo de ladrillo. Sede : Buenos Aires Lawn Tennis Club.

: Buenos Aires Lawn Tennis Club. Participantes : 32 en el cuadro principal.

: 32 en el cuadro principal. Último ganador : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). Argentinos en el cuadro principal : Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria, Facundo Díaz Acosta, Diego Schwartzman y Mariano Navone.

: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria, Facundo Díaz Acosta, Diego Schwartzman y Mariano Navone. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

Carlos Alcaraz es la principal estrella del torneo. El español, que tiene al campeón de la edición 2010 como entrenador, Juan Carlos Ferrero, viene de alcanzar los cuartos de final del Australian Open, instancia en la que perdió con el alemán Alexander Zverev por 6-1, 6-3, 6-7 (2) y 6-4. En la última edición se coronó campeón tras derrotar en el partido decisivo al británico Cameron Norrie, quien también dirá presente en este 2024, por 6-3 y 7-5.

Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en ser campeón del Argentina Open

Los rivales de los argentinos

El sorteo del cuadro principal del torneo determinó que Cerúndolo comenzará su participación en octavos ante Facundo Díaz Acosta o el alemán Daniel Altmaier (52°). Báez, por su parte, se enfrentará en la ronda inicial al español Bernabé Zapata Miralles (79°). Etcheverry jugará ante el español Roberto Carballes Baena (65°). A Schwartzman le toca contra un tenista de la qualy al igual que a Navone. Cachín se verá las caras con Stan Wawrinka (57°) y Coria con el austríaco Sebastian Ofner (38°).

Los máximos ganadores del Argentina Open

Guillermo Vilas : Ocho títulos.

: Ocho títulos. Carlos Moyá y David Ferrer : Tres.

: Tres. Guillermo Coria, Franco Squillari, José Luis Clerc, Dominic Thiem y Casper Ruud: Dos.