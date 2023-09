escuchar

El Buenos Aires Lawn Tennis Club fue, durante el último fin de semana, el escenario del triunfo 4-0 del equipo argentino de Copa Davis ante Lituania. Así, el conjunto nacional se aseguró un lugar en los Qualifiers de febrero de 2024, la etapa previa a la fase de grupos de las Finales. El evento marcó, además, la celebración de los cien años de la primera participación del país en la competencia y hubo distintos homenajes y exposiciones conmemorativas. Daniel Orsanic , capitán del único equipo que obtuvo la Ensaladera (en 2016), no estuvo presente en el BALTC y a muchos les llamó la atención. Pero luego de un puñado de horas de finalizada la serie, el exdoblista comunicó la razón de su ausencia.

Orsanic no fue invitado por la Asociación Argentina de Tenis a la serie frente a Lituania. Dolido por esa decisión dirigencial y por no haber sido partícipe del homenaje organizado por la entidad que conducen Agustín Calleri (presidente) y Mariano Zabaleta (vicepresidente primero), realizó un posteo en Instagram refiriéndose al tema. Orsanic publicó un video con fotos de aquel logro deportivo de 2016, con su propia reflexión en off. Con un tono pausado, pero firme, habló de “mezquindades” y de “egos”.

Orsanic, capitán del único equipo argentino campeón de la Davis, en 2016 Sergio Llamera/Prensa AAT

A continuación, el mensaje de Orsanic

“Hola amigos del tenis, familia del tenis. Quiero felicitar al equipo de Copa Davis por el triunfo, a los jugadores, al cuerpo técnico y a esa hinchada que acompaña siempre. Estoy muy contento por todos; espectacular el ambiente. Felicitaciones por el aniversario de la participación de Argentina en la Copa Davis. Cien años, nada más ni nada menos. Argentina jugó cien años la Copa Davis y la ganamos una vez. Tuve el privilegio de ser el capitán de ese equipo, de ese equipo de leones. Este fin de semana me hubiese gustado que me invitaran a la serie de Copa Davis disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis. Me hubiese gustado ser parte de la celebración de ese aniversario. Creo que el ego dentro de la cancha es muy positivo, nos ayuda a ganar en confianza y en creer en nosotros mismos; hay que saber manejarlo. Pero cuando ese ego se antepone al propósito, cuando la mezquindad supera a la responsabilidad, se toman decisiones equivocadas, no se optimizan los recursos.

Está bueno ser autocríticos y darse cuenta de que a veces actuamos mal. ¿Se le habrá pasado por alto a la gente de la Asociación o será que el orgullo continúa siendo lo más fuerte? Deseo que todo esto mejore por el bien del tenis argentino. Somos parte de una sociedad que, en lo personal, deseo que crezca para bien. Un abrazo grande para toda la familia del tenis. Vamos para adelante”.

Vale viajar en el tiempo para recordar qué vínculo tiene Orsanic con la actual dirigencia. En mayo de 2018 la conducción de la AAT cambió de rumbo: tras unas elecciones reñidas como -probablemente- nunca antes en la historia de la institución, Calleri, candidato de la lista Experiencia y Cambio, se impuso por 165 a 131 votos sobre la nómina oficialista que encabezaba José Luis Clerc y que también había apoyado abiertamente Orsanic.

Pese a ello, los flamantes dirigentes anunciaron que no quitarían a Orsanic de la función de capitán aunque sí de director de Desarrollo, cargo que cumplía desde mayo de 2014. Sin embargo, como era de esperarse por las diferencias políticas que habían surgidos y la relación dañada, la nueva conducción despidió a Orsanic en julio de ese mismo año. Estaba claro que, tarde o temprano, la relación se terminaría de romper, aunque pocos sospechaban que la AAT despediría abruptamente a Orsanic antes de la serie de repechaje frente a Colombia, sobre todo porque los nuevos dirigentes habían aceptado que continuara en la Copa Davis independientemente de su inclinación política.

Tras la conquista de la Davis, Orsanic se tatuó la Ensaladera

“La situación era insostenible”, le comentó en ese momento Calleri a LA NACION. Según el cordobés, no encontraba buena predisposición en Orsanic en el proceso de transición en Desarrollo, desde ese momento conducido por Franco Squillari. La actual dirigencia, además, se molestó porque Orsanic les reclamó una indemnización por ser echado del cargo que había tenido en los últimos cuatro años.

Evidentemente y quedó demostrado con los hechos que el propio Orsanic acaba de hacer público en Instagram, esa relación sigue siendo muy distante.

El posteo de Orsanic tuvo miles de visualizaciones y numerosos comentarios. Uno de ellos, del extenista brasileño (nacido en la Argentina) Fernando Meligeni, que escribió: “Orsa querido. Nada, pero nada da el derecho de no llamarte para la Davis. No importa la razón, el motivo, la amistad o el orgullo. Para siempre tenés que ser invitado y decirte gracias”.

