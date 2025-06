Del Potro volverá a jugar una exhibición: será en Guayaquil y ante el ecuatoriano Nicolás Lapentti

Juan Martín del Potro, el tenista argentino más trascendente de la historia después de Guillermo Vilas, tuvo su emotiva despedida en la Argentina en diciembre pasado, jugando una exhibición en el Parque Roca de Buenos Aires con la leyenda serbia, Novak Djokovic. Siete meses más tarde, el tandilense volverá a participar de un partido amistoso: será el 19 de julio próximo, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, enfrentándose con Nicolás Lapentti, un referente del tenis en la región y número 6 del mundo en 2000.

La derecha de Del Potro, su gran tiro, durante la exhibición de diciembre pasado ante Djokovic en el Parque Roca Fabián Marelli

“Voy a estar en Guayaquil en un partido con Nico y haciendo otras actividades. Me da mucha ilusión volver a Ecuador, la última vez que estuve fue en el Challenger hace muchísimos años así que estoy muy emocionado de encontrarme con ustedes nuevamente y que tengamos unos días espectaculares”, expresó Del Potro, a través de un video grabado, en la presentación del evento. El partido se disputará en el Guayaquil Tenis Club, un sitio muy tradicional de la ciudad ecuatoriana, donde se suelen realizar distintos torneos.

Hay un antecedente de Del Potro en la ciudad. Fue en 2005, cuando el tandilense tenía 17 años y estaba afuera del top 150. Llegó a la final de dobles del Challenger de Guayaquil, en pareja con el costarricense Juan Antonio Marín. El partido no se pudo jugar por la lesión de uno de los rivales (el peruano Luis Horna), entonces Andrés Gómez, campeón de Roland Garros 1990 y director del torneo, reemplazó el match con una exhibición: él y Del Potro contra Marín y Luis Morejón.

La presentación de la exhibición que jugarán Juan Martín del Potro y Nicolás Lapentti en Ecuador KCtenis/José Alvarado

La organización del nuevo evento en Guayaquil tendrá como “invitado especial” al brasileño Guga Kuerten, aunque no dentro de la cancha jugando. “Vuelvo a jugar y lo haré con un gran amigo, Juan Martín Del Potro, sin duda de los mejores tenistas a nivel mundial, campeón de la Copa Davis y creo que es una persona que llevó al tenis sudamericano a otro nivel”, dijo Lapentti, ganador de cinco títulos individuales ATP. Oficialmente nunca llegó a medirse con Del Potro.

En febrero pasado, durante su visita al Río Open, Del Potro le contó sus sensaciones a LA NACION sobre la despedida que tuvo el año pasado en Buenos Aires: “Fue aliviador. Estaba con muchísima presión en las semanas previas. Una presión que antes era normal y natural: entrar en la cancha, ver a la gente en las tribunas... Pero las dudas por si la pierna iba a aguantar, tener a Novak enfrente, que él realmente pasara un buen momento, yo siendo el anfitrión... Era como organizar un evento en tu casa y que nada fallara; la vara estaba alta. A la mañana siguiente todavía teníamos compromisos. Recuerdo cuando fui a despedirlo al aeropuerto, después de varias horas que habían sido una locura. Esa noche llegué a mi casa y encontré silencio, empezó a caerme todo el cansancio y la adrenalina, me junté a comer con tres o cuatro amigos y fue caer... no de toda la carrera, sino de que la despedida había sido soñada. El trabajo estaba hecho. Creo que recién a los dos días empecé a sentir que la mochila tan pesada que tenía en mi carrera durante años ya no estaba. Tras levantarme a diario en los últimos seis meses pensando en la pierna, en los días siguientes a la despedida fue como decir: ‘Bueno, la pierna está ahí y ya todo se cumplió. No pasa nada’”.

Figuras: Del Potro, Lionel Messi y Djokovic

Del Potro ganó 22 títulos y jugó otras 13 finales; ganó la Copa Davis y fue doble medallista olímpico. De sus 16 años como profesional, en casi cinco y medio estuvo sin poder jugar por las operaciones (en las muñecas y la rodilla derecha), en diversos períodos entre 2010 y 2021. Demasiada tortura. Hoy, ya alejado del deporte profesional, disfruta participando del desarrollo de jugador en una academia de tenis en Miami (en Boynton Beach) que lleva su nombre.