Del Potro vuelve al césped: el durísimo rival que tendrá en el debut en Queens

Se acabó la temporada fuerte sobre polvo de ladrillo, escenario en donde Juan Martín del Potro dio otro paso hacia la consolidación en el circuito, luego de las desventuras con las lesiones. Ahora, se presenta un tramo de la temporada que suele encontrarlo en plenitud. Eso sí: el primer rival en la gira sobre el césped será de cuidado. Evidentemente, no tuvo fortuna en el sorteo. El tandilense se enfrentará con el canadiense Denis Shapovalov por la primera etapa del tradicional torneo de Queen's, que forma parte de la gira sobre césped previa a Wimbledon. El sorteo se realizó hoy y el torneo comenzará el lunes, con la participación, también, de Diego Schwartzman.

Del Potro, ubicado en el puesto 12 del ranking mundial de la ATP, debutará ante el ascendente Shapovalov (20 años y 25°), un rival al que superó en Auckland 2018 y perdió en el Masters 1000 de Canadá de 2017. En el caso de superar la presentación, la Torre de Tandil jugará su siguiente partido frente al vencedor del cruce entre el español Feliciano López (108) y el húngaro Marton Fucsovics (52).

El tandilense, de 30 años, también jugará el cuadro de dobles, junto a un especialista que atraviesa su mejor momento, el marplatense Horacio Zeballos, 13° en el ranking de esa especialidad. Del Potro y Zeballos debutarán sobre el césped de Queen's ante Henri Kontinen (Finlandia; 12) y John Peers (Australia; 20), los campeones defensores.

Diego Schwartzman (23) se presentará en el certamen ante un tenista surgido de la clasificación; y si lo supera, le tocará luego el ascendente chileno Cristian Garín (32) o el defensor del título, el croata Marin Cilic (15), sin buenos resultados en lo que va de la temporada. Schwartzman también se anotó en dobles para llegar bien preparado a Wimbledon, el segundo Grand Slam del año, que se jugará desde el 1 de julio, y hará dupla justamente con el chileno Garín.

Schwartzman y Garín jugarán en la ronda inicial ante Rajeev Ram (Estados Unidos, 25) y Joe Salisbury (Gran Bretaña, 24).

El certamen de dobles tendrá un atractivo especial, ya que volverá a jugar el escocés Andy Murray, ex número uno del mundo y actualmente relegado al casillero 215, debido a una serie de lesiones en la cadera que este año apenas le permitieron jugar en Brisbane y Australia, ya que luego se sometió a una operación y hasta pensó en dejar el tenis.

Murray no pierde la esperanza de volver a jugar singles en lo que resta del año. "Espero que en algún momento de este año podré volver a competir en individuales de nuevo. No me interesa ponerme un límite para ello porque soy feliz ahora mismo, así que no necesito estar jugando individuales después de Wimbledon o en el US Open", comentó el ex número uno del mundo.

"Si puedo, será genial, pero no creo que ese vaya a ser el caso y que tomará algo más de tiempo", aceptó el británico, que formará pareja con Feliciano López: debutarán ante los especialistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones este año en Barcelona y Roma y quintos en el ranking mundial de dobles.

El escocés nacido en Dunblane hace 32 años conquistó el trofeo de Queen's en cinco ocasiones (2009, 2011, 2013, 2015 y 2016) y su apuesta es retornar en singles en Wimbledon. ¿Podrá hacerlo?

El máximo favorito al título de Queens es el griego Stefanos Tsitsipas (6) y el segundo cabeza de serie, el sudafricano Kevin Anderson (8). Sin embargo, desde el silencio, Del Potro también tiene credenciales para alcanzar la cúspide en este coqueto escenario.