En Delray Beach, ciudad de la Florida estadounidense. En Antalya, una porción de la costa mediterránea de Turquía. Y en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El tenis de primer nivel, el del circuito ATP y WTA, levantará su telón versión 2021 durante los próximos días de enero, con dos certámenes masculinos y uno femenino. El próximo martes será el punto de partida.

El Delray Beach Open, un certamen con US$ 418.195 en premios, sobre superficie dura y al aire libre que se disputa desde 1993, generalmente se juega en febrero, pero se trasladó a la semana 1 debido a los cambios en el calendario provocados por la pandemia. El escocés Andy Murray, ex número 1 del mundo, estaba confirmado como una de las mayores atracciones, pero el actual 122° del ranking anunció que no viajará a los Estados Unidos para reducir el riesgo de contagiarse de coronavirus antes del Abierto de Australia, en febrero.

"Después de mucha discusión con mi equipo, decidí no viajar para jugar en Delray Beach. Dado el aumento en las tasas de Covid-19 y los vuelos transatlánticos involucrados, quiero minimizar los riesgos antes del Abierto de Australia", expresó Murray, de 33 años, tres veces campeón de Grand Slam, que se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento de la cadera en enero del año pasado y desde entonces está tratando de competir sin dolores.

Sin Murray, Delray Beach presentará como favoritos a tres ex campeones como los locales Reilly Opelka (2020), Frances Tiafoe (2018) y Sam Querrey (2017). Además, competirá el canadiense Milos Raonic, actual 14° del ranking, y el chileno Cristian Garin (22°), que comienza una nueva etapa en su carrera con el argentino Franco Davin como entrenador. El torneo permitirá el ingreso de público, pero tendrá un límite de 2000 personas, aproximadamente el 25 % de la capacidad total del estadio central. Además, los organizadores elaboraron todo un protocolo sanitario que los espectadores deberán cumplir. Por ejemplo, no se le permitirá el ingreso a las personas que en los 14 días anteriores hayan dado positivo o estuvieron expuestos a alguien que dio positivo por Covid-19.

Este martes y miércoles se jugarán los partidos de la clasificación. El cuadro principal del certamen comenzará el próximo jueves y los partidos podrán verse por la señal ESPN 3.

El azuleño Federico Delbonis (82°) estaba anotado en el cuadro principal pero finalmente se bajó de la edición 2021 de Delray Beach. El certamen es una estación muy especial para Juan Martín del Potro. El tandilense eligió ese certamen del condado de Palm Beach para varios de sus emotivos regresos luego de las distintas lesiones que padeció. El argentino compitió en ese torneo estadounidense en 2011 (tras la cirugía de muñeca derecha; ganó el trofeo), 2016 (después de las tres operaciones de muñeca izquierda), 2017, 2018 y 2019 (tras la lesión de rótula derecha en octubre de 2018, la misma que lo mantiene alejado de los courts desde junio de 2019).

El circuito ATP, cancelado durante cinco meses en 2020, también presentará a Antalya como torneo en la semana 1 de 2021. También sobre superficie dura y al aire libre, con 361.800 euros en premios, el certamen es nuevo y recibió la licencia por una temporada. El N° 10 del mundo, el italiano Matteo Berrettini, será el máximo favorito. También competirán en Turquía el belga David Goffin (15°) y el italiano Fabio Fognini (17°, que empezó a trabajar con Alberto "Luli" Mancini como coach). El certamen se disputará en las canchas del Limak Arcadia Sport Resort. El platense Tomás Etcheverry (257°; 21 años), que estaba anotado para la qualy de Delray Beach, finalmente entró en el main draw de Antalya y participará, por primera vez, de un cuadro principal de un torneo de la ATP.

La tenista rosarina Nadia Podoroska, 47° del mundo, participará del primer torneo WTA de 2021, en Abu Dhabi, desde el 5 de enero. Crédito: Austria Ladies Linz/ Alexander Scheuber

Nadia Podoroska, la jugadora argentina que vivió la mejor temporada de su vida en 2020 al alcanzar las semifinales de Roland Garros y ganarse un lugar en el Top 50, será una de las protagonistas del Abierto de Tenis Femenino WTA de Abu Dhabi, que se llevará a cabo del 5 al 13 de enero en el Zayed Sports City International Tennis Center. La rosarina de 23 años, ya instalada en las grandes ligas, en diciembre pasó varios días de pretemporada (y descanso) en la Argentina, luego viajó a Alicante para continuar con los entrenamientos y en breve se instalará en Abu Dhabi. En el torneo (sobre superficie dura) también jugarán la campeona del Abierto de Australia 2020, la estadounidense Sofia Kenin, la ucraniana Elina Svitolina (5° de la WTA), la checa Karolina Pliskova (6°) y la bielorrusa Aryna Sabalenka (10°).

Una vez terminados los torneos de Delray Beach, Antalya y Abu Dhabi, llegará el momento de las clasificaciones para el Abierto de Australia (comenzará el 8 de febrero). Aunque esta vez la qualy no se jugará en Melbourne. La etapa masculina se realizará en Doha, desde el 10 de enero. Mientras que la clasificación femenina será en Dubai, desde la misma fecha.

