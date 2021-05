Diego Schwartzman perdió en el Masters 1000 de Madrid sufriendo al León ruso, Aslan Karatsev

Cuando el ruso Aslan Karatsev derrotó a Diego Schwartzman en febrero pasado, por la tercera ronda del Abierto de Australia (por 6-3, 6-3 y 6-3), bastante poco se conocía sobre él. Por entonces 114° del ranking, terminaría siendo la revelación del certamen al alcanzar las semifinales. Desde entonces, no dejó de crecer. Hoy, el panorama es otro: el actual 27° del ranking se luce como uno de los jugadores de mayor impacto y para el Peque no resultaba auspicioso tener que debutar directamente en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid frente a él. El argentino, séptimo preclasificado, dominó una buena porción del match, llegando a estar 6-2 y 2-0, pero bajó su nivel, el ruso tomó confianza y terminó triunfando por 2-6, 6-4 y 6-1, en 1h48m.

“Estaba en dominio del partido, estaba haciendo lo que debía, que era jugar, cambiar las alturas, jugar con muchos primeros saques y la realidad es que él estaba cometiendo un montón de errores, no estaba sacando bien y de fondo estaba fallando. Después de ese 6-2 y 2-0 empezó a mejorar un poco, el partido se puso parejo y desde la mitad del segundo set, la verdad, es que su nivel fue muy superior al mío. Sin dudas, no estoy jugando mi mejor tenis y eso es una parte importante, dejo jugar un poco al otro, cada pelota mía que más o menos no iba bien, volvía un winner y así es muy difícil”, se lamentó el actual número 9 del mundo, que en la temporada tiene un récord de 12 victorias y 8 derrotas.

Melbourne, Madrid - same difference 🤷‍♂️@AsKaratsev beats Schwartzman for the second time in 2021, winning 2-6 6-4 6-1 to reach the #MMOpen 3rd round pic.twitter.com/jXU67PKTD4 — Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2021

Tras ganar el título en el ATP 250 de Buenos Aires, a Schwartzman le costó sostener un buen nivel: cayó en el debut en Acapulco, en los 8vos de final de Miami, en el debut en Montecarlo y, antes de viajar a Madrid, se despidió en los cuartos de final de Barcelona, donde estuvo muy cerca de batir a Pablo Carreño Busta, lo que lo hubiera colocado en las semifinales frente a Rafael Nadal.

Frente a Karatsev, el peligroso León ruso, en el Estadio 3 de la Caja Mágica de Madrid, Schwartzman cedió su servicio en cuatro oportunidades, anotó un ace, cometió tres doble faltas, logró el 61% de primeros servicios ganando el mismo porcentaje de puntos con el primer saque y apenas el 47% con el segundo. Karatsev, que tiene una marca de 19 victorias y 5 derrotas en la actual temporada (ganó el título en el ATP 500 de Dubai), se medirá con el kazako Alexander Bublik (44°) en los octavos de final.

Diego Schwartzman se despidió en la 2a ronda de Madrid y, con miras al futuro, dijo: "Hoy no estoy encontrando mi mejor nivel y no puedo pensar en hacer final de Roma ni semifinales de Roland Garros". Oscar J. Barroso - Europa Press

Las próximas semanas serán todavía más valiosas para el porteño ya que deberá intentar defender muchos de los puntos acumulados el año pasado luego de llegar a la final de Roma [perdió frente a Novak Djokovic] y a las semifinales de Roland Garros [cayó ante Rafael Nadal]. “Siempre que vas a un torneo intentás hacer lo mejor posible. La realidad es que hoy no estoy encontrando mi mejor nivel y no puedo pensar en hacer final de Roma ni semifinales de Roland Garros. Con este nivel me va a costar. Tengo que mejorar mucho”, reconoció el jugador de 28 años.

Y añadió: “En Barcelona jugué bien, quizás merecía llegar a semifinales y se me escapó un partido en el que estaba en pleno dominio y muy cerca de ganarlo. Acá me toca un partido difícil que estaba dominando, después se me da vuelta. No estoy encontrando el ritmo, que para mi juego es muy importante jugar partidos, correr, tener rallies, estar en competencia. Estoy cometiendo errores y en los momentos importantes no estoy jugando en la mejor manera. Ojalá que pueda jugar bien en Roma [desde el 9 del mes actual], después en el ATP de Lyon [desde el 17/5]. Necesito ritmo”.

