Diego Schwartzman se despidió de París después de haber alcanzado, por primera vez, las semifinales de un Grand Slam. El otoñal Roland Garros será recordado por siempre por el argentino que, a partir de la actualización del ranking, será Top Ten (8°, más precisamente). La caída ante Rafael Nadal por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-0) no altera las buenas sensaciones del Peque. De aquí y en lo que resta del año intentará ingresar en el Masters de Londres, el exclusivo certamen donde compiten las mejores ocho raquetas de la temporada.

"Ganarle a Rafa en Roland Garros es muy difícil. Aparte de todo lo que hacen bien estos jugadores, de lo increíble que son jugando y encontrando soluciones, hay momentos en los que uno siente que está ahí, que lo llevás al cuarto set, que vas a ganar un set, que dominás los puntos y de golpe..., terminó el partido. Muchas veces te pasa eso contra ellos: no sabés cómo, pero se ponen a dominar. Tienen un control muy grande. Lo de Rafa es impresionante. Va por su título número 13 acá en París; yo estoy contento por las semifinales, imaginate", narró, muy sonriente, el jugador entrenado por Juan Ignacio Chela.

Schwartzman aspiraba a ser el primer argentino en vencer a Nadal en el Abierto de Francia, pero no lo pudo concretar. "Me sentí bien de a muchos ratos. Hubo momentos en los que él jugó muy bien, tuvo sus chances, yo tuve las mías y no las pude aprovechar como en Roma [NdR: el argentino derrotó al español en los cuartos de final del último Masters 1000 en el Foro Itálico]. Teniendo la experiencia de ya haberle ganado, más el respeto de él hacia mí, creo que tendré chances más delante de poder ganarle", analizó Schwartzman, de 28 años.

Con Schwartzman, el tenis argentino volverá a tener un Top 10 por primera vez desde mayo de 2019 (última semana de Juan Martín del Potro como 9°). El Peque es consciente del enorme paso que dio estas semanas en París y se reconforta porque fue buscado, nada fortuito: "Sí dimensiono lo que hice, pero vengo luchando desde hace mucho por llegar a esta instancia, por entrar en el Top 10. Era el paso que me faltaba para el objetivo enorme que tenía. Estoy muy feliz, lo dimensiono, pero en el fondo siento que me lo merecía. Había tenido ocasiones y momentos, pero me tocaba irme de los torneos en instancias importantes. Ahora me tocó ganar después de haber arrancado mal post pandemia. Faltaba ganar esos dos o tres partidos en estos torneos grandes".

Fanático del fútbol (hincha de Boca), Schwartzman sonrió al referirse al número 8. "Me hace pensar en un carrilero con mucha ida y vuelta, un volante por derecha llegando de 9. Bromeaba con amigos porque es la posición que me gusta". Y apuntó, más serio: "Llegar a los mejores diez es un disfrute interno y de mi equipo, que ven el día a día, los esfuerzos que hago, más allá de que no hay mucho de qué quejarse. Ver mejoras con los años y viendo que las cosas funcionan es lo más lindo que te puede pasar. Ver la mejora en el ranking me hace sentir muy bien conmigo, con mi equipo. Las cosas siguen mejorando".

Los próximos pasos de Schwartzman en el tour serán los siguientes: jugará el segundo ATP de Colonia, Alemania (desde el 19 del mes actual); no está seguro de ir a competir en Viena, desde el 26 de octubre (allí podría descansar); luego sí jugará en París-Bercy (2 de noviembre) y, en caso de necesitarlo para entrar en la Copa de Maestros de Londres (15 al 22 de noviembre), jugaría en Sofía (8/11).

