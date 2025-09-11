Roland Garros se transforma para recibir al Major de París de Premier Padel

Un escenario emblemático dentro del universo deportiva. Una transformación increíble y una cita magnífica para el mundo del pádel. Es que Premier Padel desembarcó en Paris y montó un Major en Roland Garros, una escenografía inmejorable para uno de los torneos más importantes del circuito. El templo parisino se convirtió en una de las fechas más especiales para todos los jugadores y los mejores están en Philippe Chatrier luchando por el título que otorga 2000 puntos para el ranking FIP y más de un millón de euros en premios.

Es tan especial lo que sucede en Roland Garros, que en las últimas horas se difundió un video con la espectacular transformación del estadio para el desembarco del Premier Padel. La metamorfosis del Philippe-Chatrier, el estadio principal, es increíble, la cuenta oficial de Instagram del torneo compartió un video en cámara rápida en el cual se observa el proceso de transformación: el característico polvo de ladrillo fue cubierto primero por parqué y luego por suelo sintético, y, finalmente, se colocó la pista vidriada y se añadieron más filas de asientos.

Haber podido llegar a este escenario para Premier Padel generó todo un impacto en el circuito y en los jugadores, por eso se le dio categoría de Major, lo que lo coloca en la cima junto a escenarios de referencia como Doha, Roma o México. Ganar en Roland no es simplemente sumar puntos o premios, sino entrar en un espacio que ha sido testigo de gestas deportivas de talla mundial. “Ya es la cuarta vez que venimos a Roland Garros a jugar y no dejo de sorprenderme. Es increíble entrar a la Philippe Chartier un templo deportivo, un lugar en el que el tenis escribió su historia. para cualquier jugador de pádel poder entrar a estas canchas, el ambiente es una maravilla... De verdad que es emocionante poder estar acá”, dijo Agustín Tapia.

El Major de París de 2025 es la cuarta vez que se lleva a cabo, que comenzó a disputarse en 2022 en la primera temporada de Premier Padel. Alejandro Galán y Juan Lebrón obtuvieron el primer título, mientras que Agustín Tapia y Arturo Coello se coronaron en las dos ediciones posteriores. Gracias al acuerdo a largo plazo con la Federación Francesa de Tenis, Roland Garros seguirá recibiendo este torneo, al menos, hasta 2029.

No es casual que Roland Garros se haya convertido en una de las citas más especiales del circuito, ya que el pádel no deja de crecer en Francia. En 2024, el país superó las 2.500 canchas repartidas en 940 clubes, con más de 500.000 jugadores activos. Francia ya es el quinto país del mundo en número de instituciones, sólo por detrás de España, Italia, Argentina y Suecia.

Por eso en esta cita, se inscribieron un total de 224 jugadores de 15 países que están compitiendo esta semana en la capital francesa, reafirmando a París como uno de los epicentros globales del pádel profesional.