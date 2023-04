Diego Schwartzman se despidió en la primera ronda de Madrid: su doloroso porcentaje de la temporada y hasta dónde caerá en el ranking

escuchar

Se suceden los torneos, transcurren las semanas y, lamentablemente, Diego Schwartzman, que alcanzó el número 8 del mundo en octubre de 2020 y durante muchas temporadas fue el mejor tenista latinoamericano del ranking ATP, continúa sin encontrar el rumbo y perdiendo partidos que -hasta hace un año, apenas- no cedía. El Peque, que la semana pasada se despidió en la segunda ronda de Barcelona y este lunes dejó el Top 70 (es 72°) por primera vez en seis años y medio, encaró su debut en el Masters 1000 de Madrid con un rival que, en principio, aparecía como una interesante opción: el francés Hugo Grenier, 128°. Sin embargo, el porteño recibió otro mazazo en el circuito.

El tenista porteño Diego Schwartzman perdió ante el francés Hugo Grenier en la primera ronda de Madrid SERGIO PÉREZ - EFE

Grenier, de 27 años, hacía su debut un torneo de Masters 1000 y buscaba la primera victoria sobre polvo de ladrillo en un cuadro principal del ATP Tour (0-2). Llegó al match con Schwartzman luego de haber ganado los dos partidos de la clasificación. En otro momento no tan lejano, el jugador entrenado por Juan Ignacio Chela (y ahora también por Mariano Monachesi) no hubiera tenido demasiados contratiempos para avanzar de ronda. Pero el argentino está lejos de su mejor nivel y sin confianza. Tras dos horas exactas de acción, el europeo triunfó por 7-5 y 6-4.

El argentino no anotó aces, cometió dos doble faltas, logró un 79% de primeros servicios, ganando el 72% de puntos con el primer saque y, apenas, el 21% con el segundo. Grenier, que en el US Open del año pasado había vencido al platense Tomás Etcheverry en la primera ronda del main draw, le quebró el saque a Schwartzman cuatro veces. El próximo rival de Grenier (1,96m) será el estadounidense Sebastian Korda (28°), que estuvo lesionado y no actúa desde el último Australian Open.

La frustración de Diego Schwartzman en Madrid SERGIO PÉREZ - EFE

Schwartzman suma reveses en la temporada: tiene un récord de cinco victorias y, ahora, doce derrotas. Varias de esas caídas fueron ante jugadores de menor ranking, como ante el estadounidense J. J. Wolf (67°) en la segunda ronda de Australia, Juan Manuel Cerúndolo (114°) en los octavos de final de Córdoba, el español Bernabé Zapata Miralles (74°) en la segunda ronda de Buenos Aires y el portugués Nuno Borges (80°) en la primera ronda del Challenger de Phoenix, entre otros.

Sin lugar a dudas, Grenier resolvió de manera un poco extraña el punto ante Schwartzman. #ESPNenStarPlus ▶️ https://t.co/hmcyAjf0AK pic.twitter.com/txxmTaps1V — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 26, 2023

El Peque, que ya acarreaba 14 derrotas y 7 victorias del último semestre de 2022, caerá -aproximadamente- hasta el puesto 82°, una posición que no ocupa desde mediados de 2016. Antes del Masters 1000 de Roma (10-5), está anotado para participar de otro torneo Challenger (la semana próxima, en Cagliari, donde también figuran, entre otros, el italiano Lorenzo Musetti).

También en la Caja Mágica de Madrid, este jueves, debutarán el cordobés Pedro Cachin ante Abdullah Shelbayh (Jordania) y Etcheverry frente al francés Adrian Mannarino.

El resumen de la derrota de Schwartzman

No fue la única derrota argentina de la jornada sobre el polvo de ladrillo madrileño. Por el torneo femenino, Nadia Podoroska, única representante de nuestro país en esa llave, cayó frente a la alemana Laura Siegemund por 3-6, 6-3 y 6-3.

LA NACION