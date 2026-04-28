Rafael Jódar, el tenista de 19 años y estilo moderno que ilusiona a España

El tenis español presume de una nueva figura llamada Rafael, aunque poco se parece a Nadal. De 19 años, nacido en septiembre de 2006 en Leganés, el municipio que forma parte de la Comunidad de Madrid, Rafael Jódar sacude el circuito. De 1,91m, diestro, de revés de dos manos y un estilo moderno-agresivo que se asemeja poco al tradicional modelo de jugadores españoles que dejaban extenuados a sus rivales con peloteos pacientes, crece en forma vertiginosa.

El festejo de Rafael Jodar, el español de apenas 19 años que empieza a hacer mucho ruido en el tour OSCAR DEL POZO - AFP

El court central Manolo Santana, del Mutua Madrid Open, lo encumbró como protagonista estelar. Arropado por el público (y por su padre, también llamado Rafael, que actúa como su entrenador, de modales aplacados), venció al checo Vit Kopriva (66°, 28 años) por 7-5 y 6-0, en 1h18m, clasificándose por primera vez para los cuartos de final de un Masters 1000. Se ganó la posibilidad de medirse en la próxima instancia con el N° 1 del mundo, Jannik Sinner, que durante el viernes pasado lo había estado observando, en primera fila, cómo derrotaba al australiano Alex De Miñaur, en la segunda ronda.

“Es un jugador con muchísimo talento (...) Tiene un golpe muy, muy limpio, con una potencia muy natural. Se puede escuchar el sonido cuando golpea la pelota. Va a ser un gran jugador en el futuro. Me gusta su mentalidad, es bastante tranquilo. No lo conozco personalmente, pero parece muy humilde", describió Sinner, antes de saber que lo enfrentaría este miércoles, en el court principal.

Rafa Jódar y Martín Landaluce, dos de los nuevos talentos del tenis de España, junto con Rafael Nadal Instagram Rafael Jódar

Hace aproximadamente un mes, el tenis español se mostró preocupado por tener sólo cuatro jugadores en el top 100, una cifra exigua que no se producía desde 1988. Pero los chicos crecen (y muchas veces más rápido de lo pensado). Con Jódar (34° en el ranking en vivo; +8), Martín Landaluce (94° en vivo; +5; 20 años) y Daniel Mérida (86° en vivo; +16; 21 años), más Carlos Alcaraz (2°; actualmente lesionado de la muñeca derecha), lógicamente, el arte de las raquetas de España recobró la calma -y el protagonismo- demasiado pronto.

Nos estamos acostumbrando a esta imagen 🎉🎉🎉



🇪🇸 Rafa Jódar sigue coleccionando victorias en la Caja Mágica y firma sus primeros CF en ATP Masters 1000.@atptour | @ATPTour_ES | #MMOPEN pic.twitter.com/PUdYWwjGJO — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2026

Jódar, campeón del US Open junior (para menores de 18 años) en 2024 y número 4 en la categoría en el final de esa temporada, en su momento apostó por el modelo universitario de los Estados Unidos. El año pasado logró honores en la Universidad de Virginia: se convirtió en el rookie nacional de 2025. Ganó tres trofeos en el Challenger Tour (sobre superficie dura) y, por esa valiosa tarea en la segunda división del profesionalismo, se clasificó para las Next Gen ATP Finals (el Masters de los Sub 20) de noviembre en Jeddah. Decidió dejar la universidad y enfocarse en el ATP Tour. Comenzó este año en el puesto 165°; jugó la final del Challenger de Canberra; superó la clasificación de su primer Grand Slam, en el Abierto de Australia y jugó dos partidos en el main draw; hizo lo mismo en el Masters 1000 de Miami; ganó su primer título ATP (en el 250 de Marrakech, sobre polvo, derrotando en la final al argentino Marco Trungelliti); y llegó a las semifinales en Barcelona. Una irrupción tan furiosa como exitosa.

Enzo Fernández en la Caja Mágica

Hincha de Real Madrid y admirador de Jude Bellingham, ante Kopriva se dio el gusto de triunfar en la Caja Mágica con la presencia del futbolista británico en un palco (también estuvieron el argentino Enzo Fernández y el español Marc Cucurella, compañeros en Chelsea). Disfruta de jugar al ajedrez y la música de Coldplay. En el último mes ganó doce de trece partidos (sólo perdió en las semifinales del Conde de Godó, ante Arthur Fils). En Madrid, antes de superar a Kopriva, Jódar obtuvo su primera victoria frente a un top 10 (De Miñaur), superó al prodigio brasileño João Fonseca (el desafío entre dos talentosos de 19 años) y al neerlandés Jesper de Jong. Un triunfo ante Sinner, además de convertirse en un verdadero batacazo, le aseguraría ser top 30 y cabeza de serie en Roland Garros, el próximo Grand Slam, que comenzará el 24 del mes próximo.

“Con Sinner me espera un partido muy duro e intentaré aprender. Si hago las cosas bien tendré mis opciones. Si estoy con una mentalidad buena puede ir bien el partido y, quizás, hasta me lo pueda llevar”, expresó Jódar, que ya coquetea con las grandes ligas del mundo del tenis. Se llama Rafael, es muy distinto a Nadal, pero empieza a entusiasmar a un público exigente como el español.

Lo mejor de Jódar vs. Kopriva