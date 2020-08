Djokovic dijo el viernes extrañar a Nadal y Federer en el circuito, pero al día siguiente ambos rivales le llamaron públicamente la atención, sin nombrarlo. Fuente: Reuters

Claudio Cerviño Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2020 • 18:00

Siendo un enorme campeón como lo es, con una linda familia ya constituida con Jelena y dos hijos (Stefan y Tara) con los que se divierte subiendo historias a las redes sociales, económicamente aseguradas varias generaciones (US$ 153 millones sólo en premios), a Novak Djokovic siempre le está faltando algo. O en el camino encuentra piedras para un recorrido más tortuoso del imaginado.

La batalla del N° 1 del mundo por el reconocimiento público, por el afecto y la conexión con la gente, lleva ya varios años, lo afecta e interiormente sabe que es una casp perdido: de manera escandalosa con Roger Federer, por una cuestión de carisma natural en el rincón del mundo que elija, y también con Rafael Nadal, quien a base de lo que transmite con su entrega infinita, supo aumentar la admiración global. El Big Three del tenis se reparte 56 títulos de Grand Slam en singles (20 el suizo, 19 el español y 17 el serbio), pero en la puja siempre hay un marcado 2-1. Como el de esos DT de fútbol que se apasionan en la búsqueda de duplicar el ataque por los extremos para provocar el desequilibrio defensivo rival.

En mayo pasado, Djokovic quedó en el ojo de tormenta tras organizar el Adria Tour, en Serbia y Croacia, desafiando los protocolos de un deporte sin púbico. Fue muy criticado y poco después hasta se contagió el Covid-19. Lejos de sumar en su "pelea de afecto", descendió dos niveles.

La realidad de Djokovic hoy es tal que hace poco tuvo que explicar que no se decidió a participar en el US Open, en medio de la pandemia, "cuando Nadal anunció que no participaría" y ya en conocimiento de que Federer estaba fuera de juego, recuperándose de una operación de rodilla. La pregunta apuntó a si su intención era aprovechar esas dos bajas para achicar las diferencias al tener más chances de triunfar en Flushing Meadows, que arrancará este lunes. Nole lo negó, adujo que ya lo tenía definido mucho antes, pero que esperó para comunicarlo. ¿Lo peor de todo? No sabe si le creyeron o no.

Invicto y en la vereda de enfrente de los dos preferidos

El 1 del mundo está invicto en lo que va de este atípico 2020 tenístico. Ganador de la ATP Cup, del Open australiano, del ATP 500 de Dubai y ahora del Masters 1000 de Cincinnati, con un récord de 23-0, Djokovic ni siquiera pudo disfrutar de dos laboriosas victorias en semifinales y final de su reciente conquista: al español Roberto Bautista Agut le ganó en 3 horas y por 7-6 en set decisivo, y en la final, al canadiense Milos Raonic, en 2 horas, por 1-6, 6-3 y 6-4. ¿Por qué no disfrutó?

Al coronarse en el de Cincinnati, Novak Djokovic alcanzó en conquistas de torneos Masters 1000 a Nadal, con 35; no tuvo espectadores que lo aclamaran en Nueva York. Fuente: Reuters

Djokovic, apoyado por otros jugadores (el canadiense Vasek Pospisil y el estadounidense John Isner, por ejemplo), deja la presidencia del Consejo de Jugadores tras cuatro años y pasa a encabezar otro movimiento sindical paralelo: la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA). ¿Cuál es el objetivo de la flamante entidad? Pelear por mejores condiciones laborales para los jugadores que están fuera de los mejores 100, un segmento que ha sufrido como pocos los efectos de la pandemia. La meta es conseguir mejoras sustanciales hasta el top 500.

La movida de Djokovic provocó reacciones. De la ATP, que "pidió unidad y manifestó el compromiso para que los jugadores tengan mayores beneficios y sean escuchados". Y detrás de la ATP, los archirrivales de Djokovic: Nadal y Federer.

"El mundo vive una situación difícil y complicada. Creo que estos son tiempos para estar tranquilos y trabajar todos juntos en la misma dirección. Es hora de la unidad, no de la separación", escribió Nadal en su cuenta de Twitter tras conocer la postura de Djokovic. Y agregó: "Son momentos en los que se pueden conseguir grandes cosas siempre que el mundo del tenis esté unido. Todos, jugadores, torneos y órganos de gobierno, tenemos que trabajar juntos. Tenemos un problema mayor y la separación y la desunión definitivamente no es la solución".

En Twitter, red en que los siguen 15,6 millones de cuentas, Nadal convocó a la unidad del ambiente del tenis en medio de la pandemia; el mensaje era dirigido a Djokovic. Fuente: AP

Posición refrendada por Federer, también en Twitter. "Estoy de acuerdo con Rafa. Estos son tiempos inciertos y desafiantes, pero creo que es fundamental para nosotros estar unidos como jugadores y como deporte para allanar el camino por seguir".

Roger Federer se aunó a la advertencia de Nadal en Twitter; el suizo y el español forman un frente en oposición a Djokovic en la cuestión institucional.

Sin polemizar, tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati, que por excepción se disputó en el mismo predio donde este lunes comenzará el US Open, Djokovic le habló a la gente: "Quiero saludar a todos los fanáticos de tenis en Cincinnati y en el mundo. Los extrañamos. Se siente bastante raro estar en estas condiciones y circunstancias, pero todos esperamos un mañana mejor y ustedes son una de las principales razones por las que jugamos al tenis, así que espero poder verlos muy, muy pronto".

Puertas adentro, el match para Djokovic sigue 1-2. Desde hace tiempo y cada vez más lejos del área rival. Si no saca "un gol de otro partido", se le va a hacer cada vez más difícil.

Sonrisas del Big Three que serán cada vez más difíciles de ver: Djokovic pelea contra Nadal y Federer por todo. Fuente: Reuters