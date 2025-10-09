Djokovic sigue haciendo historia en Shanghái y jugará las semifinales ante la sorpresa del torneo

“Tengo que dejar de idolatrarte”. La frase que le soltó Zizou Bergs, un tenista belga de 26 años y top 50 mundial, a Novak Djokovic, con la red de por medio, al caer en los cuartos de final del torneo de Shanghái, ilustra el escenario. El legendario jugador serbio provoca fascinación aún hoy, a los 38 años y cuatro meses. Su carrera longeva es impactante e incomparable. El triunfo por 6-3 y 7-5, en 1h50m, lo encumbra como el tenista más veterano de la historia en las semifinales de un Masters 1000.

Novak Djokovic quiere escuchar el rugido del público de Shanghái, donde fue campeón cuatro veces; avanzó a las semifinales Andy Wong� - AP�

“Simplemente intenté sobrevivir sobre la cancha. Las condiciones son muy complicadas para todos los jugadores durante estos días. Me enorgullece haber superado esta barrera”, dijo el balcánico, actual número 5, que prolongó otro récord alcanzando su octogésima semifinal en Masters 1000, la categoría más importante después de los Grand Slams.

Nole, el escapista

Después de padecer calambres y otras dificultades físicas en la ronda anterior, bajo un clima sofocante (casi 30° y 80% de humedad), Djokovic pisó la superficie dura china con ciertos interrogantes sobre su performance. Pero, ante un jugador envalentonado y doce años más joven como Bergs, respondió muy bien en un partido cargado de puntos exigentes. El coraje de Djokovic fue determinante para ganar el encuentro en dos sets y administrar la energía con miras a su próximo desafío, ante el monegasco Valentin Vacherot, la gran sorpresa del torneo.

La emoción de Valentin Vacherot, el primer monegasco de la historia en las semifinales de un Masters 1000 HECTOR RETAMAL� - AFP�

Nacido en la comuna de Roquebrune-Cap-Martin, comenzó el certamen chino siendo 204° del ranking, superó la clasificación y, en la mejor actuación de su carrera, se aseguró ser top 100 por primera vez cuando se actualicen las posiciones: el ranking en vivo lo muestra como el 92° del tour (+112). Durante la noche de Shanghái, Vacherot (primo del tenista francés Arthur Rinderknech, sorpresivo cuartofinalista en Shanghái) dio un batacazo al derrotar al danés Holger Rune (11° del mundo) por 2-6, 7-6 (7-4) y 6-4.

Holger Rune, derrumbado sobre la superficie dura de Shanghái, durante su derrota ante Valentin Vacherot en Shanghái Andy Wong� - AP�

“No vine como jugador de qualy; llegué como suplente. Ni siquiera estaba seguro de jugar la fase de clasificación. Esto es increíble. La última victoria había sido muy especial para mí [frente al neerlandés Tallon Griekspoor], pero esta [ante Rune] tiene un significado todavía mayor”, describió Vacherot, diestro, de 1.93m. Y amplió, emocionado: “Fue complicado no pensar en el match point, también sobre la llegada al top 100. Sé que es solamente un paso, pero he intentado no mirar al ranking durante todo este torneo. Leí que si ganaba entraría en el top 100, eso es algo increíble para mí. Estoy viviendo un sueño”.

Vacherot es el primer monegasco presente en las semifinales de un torneo del ATP Tour. Incluso, hasta su participación en la presente edición del Shanghái Masters, solamente había jugado 21 partidos en el circuito. Su próximo desafío será de máxima jerarquía, frente a Djokovic, que busca terminar en Shanghái con una sequía de títulos Masters 1000 cercana a los dos años. Máximo campeón de la categoría, con 40 trofeos, no encumbra un título de este nivel desde París 2023. Subcampeón en el Miami Open en marzo pasado, Nole buscará su segunda final de Masters 1000 de la temporada.

En todo concepto, la de Shanghái será la semifinal número 198 de la cinematográfica carrera de Djokovic. Por encima de su registro sólo están el estadounidense Jimmy Connors (239) y el suizo Roger Federer (211).

Este viernes se disputarán los dos partidos de los cuartos de final de la parte alta del cuadro. Desde las 4 de la madrugada de nuestro país, Rinderknech vs. el canadiense Felix Auger-Aliassime (12° cabeza de serie) y, no antes de las 7.30, el ruso Daniil Medvedev (16°) vs. el australiano Alex De Miñaur (7°).

En el cuadro de dobles de Shanghái, el argentino Guido Andreozzi (41° en la especialidad) y el francés Manuel Guinard vencieron por 2-6, 6-4 y 10-12 a los terceros favoritos, Henry Patten (Gran Bretaña) y Harri Heliovaara (Finlandia), y se clasificaron para las semifinales.