Djokovic y el impactante homenaje de los hinchas chinos durante el Masters 1000 de Shanghai

A los 38 años, Novak Djokovic es una suerte de leyenda viviente. El serbio es el último eslabón del inigualable Big (completado por Roger Federer y Rafael Nadal) que sigue compitiendo. Por ello, cada presentación suya o cada visita a un torneo es un hecho distintivo, especial. En Shanghai, escenario del Masters 1000, como en casi todos los puntos geográficos, Nole es ídolo. Pero, particularmente, es venerado en China. Durante estos días, los espectadores locales lo homenajearon de una forma creativa e impactante desde el aspecto visual.

Novak Djokovic queriendo escuchar a los fanáticos suyos en Shanghai, tras la reñida victoria ante Yannick Hanfmann, 150° del mundo HECTOR RETAMAL� - AFP�

Los fans chinos lucieron posters de la vida de Djokovic y de sus logros en forma cronológica, formando una suerte de mural. Lo lucieron por primera vez durante el debut exitoso del actual número 5 del mundo, ante el croata Marin Cilic. El balcánico, que ostenta un doble récord en el torneo de Shanghai, siendo el jugador con más victorias (41) y títulos (cuatro; en 2012, 2013, 2015 y 2018), suele hacerle guiños simpáticos al público local, hablando en chino mandarín o firmando en la cámara con caracteres chinos.

El homenaje de los hinchas chinos a Nole

Amazing way of honoring Novak in Shanghai by showcasing his biggest achievements chronologically with these posters 👏



Thank you #nolefam China!! You rock!! ❤️ 🇨🇳 #Djokovic @SH_RolexMasters pic.twitter.com/efPhHOYq1N — NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) October 4, 2025

Nole suele vestirse de rojo cuando actúa en China, una elección que no es casual. “Por supuesto que lo hago intencionalmente. Uso el rojo como muestra de respeto a la cultura y tradición china. Espero que el rojo traiga suerte, es decir, lo hace, de hecho, he estado jugando bien de rojo, así que mantengo viva la tradición”, explicó Nole tras vencer a Cilic.

Novak Djokovic tuvo que esforzarse mucho para vencer al alemán Yannick Hanfmann en Shanghai HECTOR RETAMAL� - AFP�

Este domingo, Nole volvió a triunfar, aunque esta vez con más trabajo: ante Yannick Hanfmann por 4-6, 7-5 y 6-3, tras dos horas y 45 minutos. El alemán y N° 150 del mundo tuvo intenciones de dar la sorpresa, lo que lo hubiera convertido en el jugador con ranking más bajo en ganarle en un Masters 1000 (la marca la tiene el italiano Luca Nardi, que en Indian Wells 2024, siendo 123°, derrotó al nacido en Belgrado).

Simplemente Novak Djokovic. 🪄



📺 Mirá #Shanghai en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/bWNrnWqXeQ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 5, 2025

Además de tener que superar a un rival inspirado, que se hizo sólido desde el servicio (13 aces, 76% de puntos con el primer saque), Djokovic tuvo que contrarrestar el calor y la humedad, condiciones demandantes. “Es brutal cuando tienes más de un 80% de humedad cada día, especialmente para los chicos que juegan en la sesión de día con calor, con sol, es incluso más brutal. Para mí, biológicamente, es un poco más desafiante lidiar con esto. Pero tuve que escapar del temporal. Yannick ha jugado un partido increíble desde el inicio”, expresó Djokovic, que en la próxima ronda se medirá con el español Jaume Munar (41°).

Nole y una firma especial en Shanghai

A truly special relationship with the fans in China 🇨🇳#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/eJXlcxxAVP — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025

Djokovic fue uno de los pocos cabezas de serie que sobrevivió en esta jornada dominical, en la que perdieron el estadounidense Taylor Fritz, el argentino Francisco Cerúndolo, el checo Tomas Machac y el francés Ugo Humbert.

Así cerró el partido Djokovic

Fight back complete 💪@DjokerNole overcomes the heat and some sublime tennis from Yannick Hanfmann as he wins 4-6 7-5 6-3 in Shanghai ⭐#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/tpWf0x6R16 — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025

Djokovic y Munar se encontrarán por segunda vez. La rivalidad se decanta en favor del serbio por 1-0, aunque no se enfrentan desde hace siete temporadas, en Roland Garros 2018. Munar, que es el primer español clasificado en la cuarta ronda de Shanghai en esta edición (Alejandro Davidovich Fokina podría acompañarlo este lunes si vence al ruso Daniil Medvedev), alcanzó su mejor marca de victorias en superficie dura esta temporada (18).