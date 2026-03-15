Novak Djokovic se bajó del Masters 1000 de Miami por una lesión en el hombro

MIAMI (AFP).- El tenista serbio Novak Djokovic no participará en el Masters 1000 de Miami, que comienza la próxima semana, debido a una lesión en su hombro derecho.

La noticia, confirmada este domingo por la ATP, llega tras el paso del balcánico por Indian Wells, donde cayó en octavos de final ante el británico Jack Draper por 4-6, 6-4 y 7-6 (7-5).

A sus 38 años y en una etapa de su carrera donde dosifica sus apariciones, el exnúmero uno del mundo se vio obligado a hacer una pausa en su calendario tras el desgaste sufrido en el desierto californiano, donde compitió tanto en singles como en dobles.

Novak Djokovic has withdrawn from the Miami Open presented by Itaú due to a right shoulder injury.



Get well soon, Nole ♥️https://t.co/Av0Qx3g7BY pic.twitter.com/HE8ZDK2Ab3 — ATP Tour (@atptour) March 15, 2026

En esta última modalidad, formó pareja con el griego Stefanos Tsitsipas en Indian Wells, donde cayeron prematuramente en la segunda ronda.

La baja de Novak Djokovic en Miami deja al torneo sin su máximo ganador histórico, récord que comparte con Andre Agassi, con seis títulos que obtuvo en 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016.

El balcánico, que el año pasado había regresado al certamen de Florida tras cuatro ediciones de ausencia, no podrá defender los puntos de la final alcanzada en 2024, cuando cayó ante el joven checo Jakub Mensik.

De esta manera, Djokovic sufrirá un impacto directo en su clasificación: al no poder defender los 650 puntos obtenidos en la final alcanzada el año pasado, saldrá del Top 3 del ranking ATP.

El serbio, máximo ganador histórico del torneo junto a Andre Agassi, no podrá defender los puntos de la final CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Esta ausencia no solo despeja el camino para una nueva generación que busca consolidar su dominio, sino que altera el orden de la elite mundial. El principal beneficiado es el alemán Alexander Zverev, quien tiene asegurado el tercer puesto provisional a la espera de sus resultados en el cemento de la Florida

El punto épico de Nole que lo dejó extenuado

Pese a su derrota en Indian Wells, Djokovic fue protagonista de un punto épico que lo dejó extenuado y que incluyó globos precisos, drop-shots milimétricos, derechas invertidas y desplazamientos de un rincón al otro. Nole definió el punto con un contra drop que bailó por encima de la faja y no le permitió a Draper devolver con justeza.

El puntazo que consiguió Djokovic ante Draper

Djokovic quedó agotado, derrumbado sobre el cemento norteamericano. Le costó recuperarse y ponerse de pie. Cuando lo hizo, el alcanzapelotas le acercó la toalla, mientras el público deliraba.

El tenista nacido en Belgrado, todavía agitado, terminó defendiendo su saque, pero el esfuerzo le costó caro: un turno de saque más tarde, Draper terminó logrando el quiebre. “Me costó un break después. Fue genial ganar ese punto en ese game, pero me quedé vacío y empecé a sentirme un poco mejor al final del tercero”, explicó Djokovic.